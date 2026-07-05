Mundial 2026: ¿qué partidos se juegan hoy, 5 de julio? Horarios y enfrentamientos
Por CNN en Español
Los octavos de final del Mundial 2026 empezaron con los triunfos de Marruecos y Francia, y este domingo hay otros cuatro equipos que quieren seguir la misma senda.
🏟️ Estadio Nueva York/Nueva Jersey
🏠 East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos
- 4 p.m. de Miami.
- 1 p.m. de Los Ángeles.
- 2 p.m. de Ciudad de México.
- 3 p.m. de Bogotá.
- 5 p.m. de Buenos Aires.
- 10 p.m. de Madrid.
Posibles formaciones
Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Rayan, Lucas Paquetá, Vinicius; Matheus Cunha. DT: Carlo Ancelotti.
Noruega: Orjan Nyland; Marcus Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, David Moller Wolfe; Martin Odegaard (c), Sander Berge, Patrick Berg; Alexander Sorloth, Erling Haaland. DT: Stale Solbakken.
🏟️ Estadio Ciudad de México
🏠 Tlalpan, Ciudad de México, México
- 8 p.m. de Miami.
- 5 p.m. de Los Ángeles.
- 6 p.m. de Ciudad de México.
- 7 p.m. de Bogotá.
- 9 p.m. de Buenos Aires.
- 2 a.m. (ya lunes) de Madrid.
Posibles formaciones
México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vázquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Gilberto Mora, Luis Romo; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.
Inglaterra: Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham; Anthony Gordon, Marcus Rashford y Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.
The-CNN-Wire
™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.