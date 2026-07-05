Putin y Trump sostuvieron una llamada “profesional” de 90 minutos el 4 de julio, según Moscú

Por Tim Lister y Daria Tarasova Markina, CNN

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, habló con Donald Trump durante casi 90 minutos el 4 de julio, en una conversación en la que el líder estadounidense volvió a ofrecer ayuda para poner fin a la guerra en Ucrania, según el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.

La conversación tuvo lugar antes de una cumbre clave de la OTAN que comenzará este martes en Turquía y a la que Trump tiene previsto asistir, mientras las fuerzas rusas intensifican sus esfuerzos para tomar una mayor parte de la región oriental ucraniana de Donetsk, uno de los principales objetivos del Kremlin.

Mientras tanto, Ucrania ha continuado atacando infraestructura energética rusa.

Putin felicitó personalmente a Trump “y a todo el pueblo estadounidense por esta importante celebración”, en referencia al 250.º aniversario de la Declaración de Independencia de EE.UU., señaló el Ministerio.

La conversación, la cuarta entre ambos este año, fue “profesional y muy constructiva”, según el Ministerio, que agregó que Trump “reafirmó su disposición a facilitar el cese de las hostilidades lo antes posible” en Ucrania.

CNN solicitó comentarios a la Casa Blanca sobre la conversación.

“Una vez más, la parte rusa destacó su preferencia por una solución política y diplomática al conflicto”, indicó el Ministerio, que además afirmó que “Kyiv y sus patrocinadores europeos apuestan por prolongar e incluso intensificar el conflicto”.

“Nuestro presidente expuso la realidad de la situación en el campo de batalla, donde las Fuerzas Armadas de Rusia avanzan con confianza”, añadió el Ministerio.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que también mantuvo una “muy buena llamada” con Trump este sábado.

“Existe una posibilidad real de poner fin a esta guerra, y la determinación de Estados Unidos es decisiva”, afirmó Zelensky.

La guerra será uno de los principales temas de la próxima cumbre de la OTAN, después de que EE.UU. anunciara el mes pasado que ajustará su contribución al modelo de fuerzas de la alianza, al considerar que la OTAN no debe depender en exceso de las fuerzas estadounidenses.

El Kremlin ha insistido durante mucho tiempo en que la guerra solo terminará cuando Rusia controle por completo la región del Donbás, en el este de Ucrania. Este fin de semana aseguró haber tomado la localidad de Kostyantynivka, en Donetsk, un hecho que el Ministerio de Relaciones Exteriores calificó como “un hito importante”.

El ejército ucraniano dijo a CNN que pequeños grupos de soldados rusos se infiltraron en la localidad, pero que las operaciones de contrasabotaje seguían en marcha.

“Los defensores ucranianos continúan manteniendo sus posiciones en las líneas establecidas”, añadió.

Una de las unidades que combate en la localidad publicó un video de sus soldados allí y aseguró que la afirmación rusa era “desinformación destinada a crear una ilusión de éxito”.

“Es simplemente otra mentira rusa, un intento de fabricar algún tipo de noticia”, dijo Zelensky este sábado.

En los últimos meses, las fuerzas ucranianas han recuperado parte del territorio en el sur del país, mientras que los avances rusos se han ralentizado debido a las fuertes pérdidas sufridas.

“Las afirmaciones exageradas de Putin y del mando militar ruso sobre el desempeño de sus fuerzas en el campo de batalla forman parte de una narrativa que busca presentar una victoria rusa en Ucrania como inevitable y mostrar que las líneas del frente ucranianas se están derrumbando”, señaló el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), un centro de estudios con sede en Washington.

Ucrania también ha intensificado en las últimas semanas sus ataques con misiles y drones contra infraestructura clave de Rusia, incluidas refinerías de petróleo, puertos y fábricas militares.

Este sábado, drones ucranianos atacaron una terminal petrolera en San Petersburgo que, según Zelensky, “genera ingresos para la guerra de Rusia”.

Durante el último mes, ocho refinerías de petróleo rusas han sido atacadas, según el ejército ucraniano, y más de 60 tanques de almacenamiento han sido destruidos o han sufrido daños graves.

Los drones ucranianos también han atacado instalaciones de combustible y energía en Crimea, territorio que Rusia se anexó ilegalmente en 2014. Imágenes satelitales difundidas por el ISW muestran que actualmente hay mucha menos iluminación nocturna en Crimea que hace un año.

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