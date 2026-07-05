Todos tienen opiniones muy marcadas sobre la boda de Taylor Swift y ni siquiera hemos visto el vestido todavía

Análisis de Choire Sicha, CNN

Muchas de las personas que aman a Taylor Swift —y de verdad son tantísimas— la amarán aún más después de su boda la noche del viernes. Fue bonito ver a las swifties bajo el calor de la ciudad de Nueva York, esperando vislumbrar algo, con el corazón en la mano.

Quienes no piensan en ella en absoluto seguirán sin hacerlo; sus haters seguirán siendo en su mayoría unos idiotas, aunque a veces bastante graciosos. (La gente a la que le gusta el fútbol americano seguirá teniendo opiniones sobre su esposo Travis Kelce y la rodilla dudosa y el gran contrato del quarterback de los Chiefs, Patrick Mahomes.)

Pero para todos los que están en el umbral, para quienes Taylor Swift es o una celebridad fascinante o simplemente otra multimillonaria astuta con adicción a los jets privados, este fin de semana la colocó en un filo complicado de opinión. Fue un momento de “Kim, hay gente que se está muriendo”, mientras el Madison Square Garden acogía una fiesta para 1.000 de sus familiares, amigos más cercanos y contactos de negocios, al mismo tiempo que a cientos de miles de personas en toda la ciudad de Nueva York se les reducía la electricidad o se les cortaba.

Mientras la red eléctrica luchaba en la ola de calor, un fallo de energía dejó fuera de servicio una importante planta de tratamiento de aguas residuales en el río Hudson. Si caminabas solo unas pocas manzanas desde la boda, podías ver todos los grandes veleros erguidos y orgullosos por el 250.º aniversario de Estados Unidos, pero lo que no podías ver es que estaban siendo sometidos a una inundación de desechos humanos sin filtrar. ¡Feliz cumpleaños, Estados Unidos!

Con los aviones privados inevitablemente abarrotando Teterboro, los coches con chófer atascando Midtown, la Policía haciendo horas extra, el secretismo irrumpiendo en nuestros lugares más públicos, el “entrar el bogavante en carretilla” de todo esto, es el mal gusto multimillonario lo que no supo muy bien, aunque un servicio de catering sí nos lanzara unos cuantos pastelitos después.

El ambiente local ha sido: cuando tienes dinero de “comprar una isla”, ¿por qué no vas y lo haces y dejas que el resto podamos llegar a nuestros trenes a Nueva Jersey? De algún modo, todo esto hizo que la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez del año pasado en Venecia pareciera una visita amistosa al Ayuntamiento.

Aunque incluso el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, lo celebró enumerando sus canciones favoritas de Taylor, ninguna cantidad de donaciones benéficas inteligentes y bastante sustanciales pudo fingir compensar en carbono las sensaciones de “¿¿¿en esta economía???”. Aun así, compras mucha buena voluntad cuando le das a Dolly Parton US$ 2 millones para libros para los niños. Pero fue arriesgado que Swift y su ahora esposo Travis Kelce invocaran a Parton, quien famosamente tuvo el matrimonio más privado en la historia de las celebridades. Cuando Carl Dean murió el año pasado tras casi 60 años con ella, mucha gente se quedó atónita al enterarse de que Parton estaba casada siquiera.

Mientras el vacío informativo a prueba de balas de Swift en gran medida mantiene su sello, todavía no tenemos nada que celebrar de ella o por lo que juzgarla. ¿Fue de mal gusto? ¿Fue fabuloso? Un vistazo a una rama de árbol, una quizá-foto turbia de algo de vegetación no basta para saberlo. Los acuerdos de confidencialidad están funcionando, recordándonos una vez más el simple ejercicio de su poder.

Este poder significa que lo que parecen siglos están pasando mientras esperamos ver el vestido. ¿Aparecerá simplemente en su Instagram, como ocurrió con su foto de compromiso? “Good Morning America”, de lo contrario, es su base segura. People, por supuesto, sería un clásico. Pero, con Jonathan Anderson, de Dior, habiendo hecho el vestido, entonces Vogue se vuelve aún más una candidata. (¿O es quizá este el tipo de golpe que Vanity Fair a veces nos da desde la nada?) La pregunta es: ¿Qué quiere Taylor, como la que tiene todas las (tarjetas de crédito)?

Es un hecho encantador de la naturaleza humana que casi todo el mundo todavía puede emocionarse muchísimo por un vestido de novia. Pero si y cuando ese vestido resulte ser solo uno de los atuendos para un documental que va al mejor postor, las buenas vibras de la boda se agriarán solo un poco. Cuando los chicos en internet dicen que “no hay multimillonarios buenos”, definitivamente también se refieren a Taylor.

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