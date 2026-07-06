Criptomonedas, tarjetas rojas y el problema de corrupción de Trump

Análisis de Aaron Blake, CNN

La semana pasada, las declaraciones financieras del presidente de EE.UU. Donald Trump mostraron que ganó más de US$ 2.000 millones en 2025, incluido un asombroso monto de más de US$ 1.000 millones por la entrada de su familia en el mundo, en gran medida no regulado, de las criptomonedas.

Al día siguiente de que esa información se hiciera pública, Trump comenzó a volar en un nuevo Air Force One de US$ 400 millones que Qatar le obsequió a su Gobierno.

Luego, el domingo, supimos que la FIFA había dejado sin efecto una suspensión de un partido del Mundial para el jugador estadounidense Folarin Balogun después de que Trump se involucrara. Fue una intervención sumamente inusual de un jefe de Estado que ahora generó un incidente internacional en medio de acusaciones europeas de favoritismo y posible corrupción. (EE.UU. juega contra Bélgica este lunes por la noche).

El enriquecimiento personal y la mentalidad transaccional de Trump han sido evidentes desde hace tiempo —incluso descarados y sin remordimientos— en su segundo mandato. Pero cada día parece traer consigo nuevas y, a veces, impactantes pruebas que lo confirman.

Y se trata de un problema político potencialmente latente para Trump y el Partido Republicano, ya que las encuestas muestran que los estadounidenses tienden a creer lo peor sobre la forma en que Trump actúa.

La noticia sobre los miles de millones de Trump en nueva riqueza en su formulario de declaración financiera personal es significativa porque pone una cifra concreta en dólares sobre cuánto se ha enriquecido Trump desde que volvió al cargo.

(Antes, periodistas, incluidos los del New Yorker, intentaban estimar cuánto había ganado, pero ahora tenemos una cifra autodeclarada a la cual referirnos).

Además, es simplemente una cifra enorme. Como señaló The New York Times la semana pasada, la cifra —que es de al menos US$ 2.200 millones, pero podría ser más— es significativamente mayor que el mínimo de US$ 622 millones que ganó en 2024, antes de regresar a la Casa Blanca.

Trump ha desestimado las preocupaciones de que esté lucrando con su cargo, insistiendo en que no participa directamente en la gestión de su fortuna personal y atribuyendo el aumento de su riqueza al mercado de valores. Pero Trump ha promovido la industria de las criptomonedas mientras está en el cargo, y sus dos complejos turísticos de Florida también han registrado aumentos récord de ingresos, según su última declaración.

Eso muestra cuánto ha monetizado Trump su poder político. También lo hizo en gran medida a través de un sector con muy pocas salvaguardas contra la corrupción.

Y ocurre mientras Trump ha buscado poner su nombre, imagen y firma en toda una serie de cosas que por lo general están reservadas para expresidentes venerados.

La situación con la FIFA es algo diferente, en el sentido de que se trata menos del enriquecimiento personal de Trump que de una posible influencia política indebida.

Se desconoce en este momento con precisión cuánto presionó Trump a la FIFA o cuán directa fue la solicitud; todavía están por conocerse los detalles. Trump dijo que pidió la revisión, pero “no le dijo [al presidente de la FIFA, Gianni Infantino] qué hacer”. Infantino insistió en que la decisión fue tomada por un órgano independiente, aun cuando confirmó que él y Trump habían hablado.

Pero está absolutamente claro que Trump ya ha hecho valer su peso con la FIFA antes y que Infantino ha sentido la necesidad de complacerlo (por decirlo menos).

Después de todo, fue hace apenas ocho meses que la FIFA en realidad creó un nuevo “Premio de la Paz de la FIFA” y se lo dio a Trump después de que Trump no lograra ganar su codiciado Premio Nobel de la Paz. Pero eso no es ni de cerca todo. Infantino ha hecho grandes esfuerzos por congraciarse con Trump, y el Times incluso informó el mes pasado que la FIFA alquiló una oficina que “ha permanecido casi vacía” en la Torre Trump durante el último año.

Dada esa historia, incluso si Trump no le pidió directamente a la FIFA que habilitara a Balogun, su mera participación iba a proyectar una sombra sobre la decisión. Y Trump se involucró de todos modos.

La otra salvedad con la decisión de la FIFA es que es una decisión que muchos aficionados estadounidenses sentirán que en última instancia fue justa, aunque a algunos no les guste la idea de que Trump haya inclinado la balanza.

Muchos sintieron que la falta que llevó a la tarjeta roja de Balogun en el partido de la semana pasada contra Bosnia y Herzegovina no ameritaba una sanción tan dura.

La FIFA también podría haber violado las reglas sobre el uso de la repetición al mostrarle al árbitro que revisó la falta una repetición en cámara lenta para que tomara su decisión. (La cámara lenta tiende a hacer que las faltas parezcan peores).

Pero incluso si el resultado final fue el correcto, eso no significa que el proceso haya sido transparente — ni que esto vaya a terminar aquí. Europa protestó, y la UEFA, el organismo rector del futbol en el continente, calificó la revocación como “sin precedentes, incomprensible e injustificable” y dijo que “cruzó una línea roja”.

Ahora bien, si Estados Unidos vence a Bélgica y avanza, la controversia podría empañar lo que, de otro modo, sería uno de los momentos más triunfales en la historia del futbol masculino de EE.UU.

Como mínimo, la situación refuerza la imagen de un presidente que no teme a la apariencia de que haya algo impropio. Parece haber adoptado un enfoque de “la fuerza hace el derecho” y una actitud de que tiene derecho a todo lo que pueda agarrar, intentar influir o ponerle su nombre.

Pero ¿ven los estadounidenses las acciones de Trump como evidencia de corrupción? Las encuestas sugieren que cada vez más sí o, al menos, que el problema de la corrupción ha empeorado bajo su mandato.

Si bien hay relativamente pocos datos sobre este tema, una encuesta del Pew Research Center en octubre mostró que el 61 % de los estadounidenses creía que Trump al menos probablemente había “usado indebidamente su cargo para enriquecerse a sí mismo y a sus amigos y familiares”.

Incluso el 31 % de los republicanos y de los independientes con inclinación republicana creía que eso era al menos probablemente cierto.

Del mismo modo, una encuesta de septiembre de The Washington Post-Ipsos mostró que el 56 % en general y el 65 % de los independientes dijeron que creían que Trump estaba “usando la presidencia para enriquecerse”.

Las encuestas más recientes no abordan el tema de manera tan directa. Pero sí apuntan a problemas para Trump.

Los estadounidenses dijeron, por 49 %-21 %, que la corrupción había aumentado en lugar de disminuir desde que Trump asumió el cargo el año pasado, en una encuesta de abril de The Washington Post-ABC News.

Las encuestas de Reuters e Ipsos han mostrado que el porcentaje de estadounidenses que desaprueban a Trump en el tema de la corrupción ha aumentado desde mediados de los 40 % después de que Trump asumió el cargo hasta el 60 % el mes pasado.

Ninguna de las preguntas preguntó específicamente si Trump era corrupto, pero es seguro asumir que muchas personas tenían eso en mente.

Y, por último, una encuesta de Strength in Numbers-Verasight el mes pasado mostró que los estadounidenses dijeron, por 53 %-39 %, que existían fundamentos para someter a Trump a un juicio político. ¿Una de las razones citadas con más frecuencia? La corrupción y el enriquecimiento personal, que fue citada por el 30 % de quienes dijeron que existían fundamentos.

El peligro para Trump en todo esto no es tanto que los estadounidenses de repente vean a Trump como alguien susceptible a la corrupción. Los datos de Pew, por ejemplo, mostraron que una mayoría de los estadounidenses esperaba que Trump se enriqueciera indebidamente incluso ya en 2016, antes de que fuera elegido por primera vez.

El peligro está en que los estadounidenses vean esto como un tema dominante de su presidencia. Eso se vuelve aún más problemático políticamente si lo ven enriqueciéndose y participando en acuerdos corruptos incluso mientras la economía no es óptima y él está descuidando sus muy serias preocupaciones sobre el costo de vida.

Trump se postuló como alguien que había explotado el sistema cuando estaba en el sector privado y que ahora iba a llevar ese conocimiento al Gobierno para ayudar a los estadounidenses de a pie. Pero corre el riesgo de parecer que, en gran medida, está velando por sí mismo.

Los estadounidenses podrían celebrar que Balogun vuelva al campo el lunes por la noche, y quizá incluso atribuirle a Trump el haberlo hecho posible. Pero está alimentando una narrativa tensa.

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