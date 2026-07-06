¿Demasiado feo, demasiado ruidoso, demasiado… estadounidense? El gran debate sobre el aire acondicionado en Francia

Por Camille Knight, Elina Baudier Kim y Lisa Courbebaisse, CNN

Francia se prepara para otra ola de calor, cuando apenas se ha recuperado de la anterior.

Los meteorólogos prevén que las temperaturas abrasadoras regresen esta semana, y con ellas, la misma pregunta que se repitió en junio: ¿por qué Francia no enciende el aire acondicionado?

Algunas personas ya están tomando cartas en el asunto.

Decenas de personas hicieron fila el jueves frente a varias tiendas Lidl en la región de París, con la esperanza de conseguir un aire acondicionado.

En Aubervilliers, un suburbio parisino, las puertas cedieron ante la presión de la multitud y se produjeron peleas entre los compradores.

“Vi cómo pisoteaban a la gente”, declaró un comprador al periódico Le Parisien. “Me quedé en shock, me empujaron por todos lados y, por desgracia, no me llevé un aire acondicionado”, dclaró otro.

Según la agencia francesa de transición energética, solo alrededor del 24 % de los hogares franceses tienen aire acondicionado, un aumento con respecto al 18 % de hace apenas dos años, pero todavía muy por debajo del 50 % que se observa en la vecina Italia.

Alexia, una joven de 26 años que vive en las afueras de París, cuenta que no pudo resistirse cuando se enteró de que se avecinaba otra ola de calor. “Todos los aires acondicionados que había visto estaban agotados. Así que me apresuré a comprar otro antes de que no quedara ninguno”.

Mientras tanto, apenas el 7 % de las escuelas francesas cuentan con aire acondicionado, y miles cerraron sus puertas la semana pasada debido a las temperaturas insoportables en las aulas.

Según las autoridades sanitarias, con más de 2.000 muertes adicionales registradas en seis días durante el pico de la ola de calor de junio, la resistencia cultural de Francia al aire acondicionado ha comenzado a disminuir.

Los franceses siempre han considerado el aire acondicionado como algo feo, ruidoso, innecesario y, sobre todo, estadounidense.

Además, existe la creencia generalizada de que respirar aire acondicionado puede enfermar.

Por ello, la tradición constructiva francesa se basa en gruesos muros de piedra y ventanas con contraventanas, técnicas de refrigeración pasiva que funcionaban bastante bien cuando los veranos eran más suaves.

Luego está la normativa. La reputación de Francia por su burocracia excesiva se aplica especialmente a los sistemas de aire acondicionado.

En los edificios del siglo XIX que definen el horizonte parisino, los residentes suelen ver denegada su solicitud de permiso para instalar unidades condensadoras exteriores, ya que las normas de protección del patrimonio preservan la uniformidad de los tejados y fachadas de la ciudad, la mayoría construidos durante la gran remodelación de la capital llevada a cabo por Georges-Eugène Haussmann bajo el mandato de Napoleón III.

En los edificios de propiedad compartida, se requiere la aprobación de la junta de propietarios antes de instalar cualquier unidad fija, y las instalaciones realizadas sin dicha aprobación pueden ser anuladas por la fuerza.

Con la carrera presidencial de 2027 cada vez más cerca, el aire acondicionado se ha convertido en un terreno político fértil.

La ultraderechista Agrupación Nacional de Marine Le Pen ha sido la voz más firme a favor del aire acondicionado, pidiendo un “plan de expansión” a nivel nacional para equipar todas las escuelas y hospitales, y US$ 23.000 millones en préstamos sin intereses garantizados por el Gobierno para ayudar a entre 30 y 40 millones de hogares a instalar unidades.

En la izquierda, las posturas están divididas. Los Verdes, tradicionalmente los más escépticos del aire acondicionado, están cambiando de opinión, y su líder, Marine Tondelier, reconoce que la refrigeración es ahora necesaria al menos en algunas escuelas y hospitales.

El líder del partido de extrema izquierda Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, ha advertido contra el aire acondicionado, afirmando que instalarlo en todas partes “significa causar más daño”.

El Gobierno se encuentra en una posición intermedia: aprueba unidades de aire acondicionado de emergencia para hospitales, al tiempo que intenta no dar la impresión de abandonar el enfoque francés de priorizar el aislamiento térmico para combatir el calor.

La intensidad del debate quedó patente cuando los Verdes presentaron el jueves una moción de censura contra el Gobierno por su respuesta a la ola de calor. Es poco probable que la moción prospere, pero evidencia la profunda politización del tema.

La resistencia al aire acondicionado también se ha planteado desde una perspectiva medioambiental, basándose en la idea de que contribuye directamente al cambio climático a través de la energía que consume.

En Francia, este argumento choca con la matriz energética del país: aproximadamente el 95 % de la electricidad francesa proviene de fuentes bajas en carbono, y la energía nuclear por sí sola suministra alrededor de dos tercios.

El uso de un aire acondicionado con esa energía conlleva una fracción del impacto ambiental que tendría en un país como Polonia o Alemania, donde los combustibles fósiles aún representan una proporción mucho mayor de la generación de electricidad.

El uso intensivo del aire acondicionado puede elevar las temperaturas urbanas debido al calor residual.

Este es un fenómeno localizado, distinto del calentamiento global provocado por la contaminación que calienta el planeta, pero aumenta las desigualdades entre quienes tienen acceso al aire acondicionado y quienes no.

Los activistas medioambientales también argumentan que la lucha se ha reducido a una dicotomía entre aire acondicionado y no aire acondicionado, centrando el debate en el tratamiento y no en la causa.

Pero para un número creciente de franceses, por mucho que intenten individualmente combatir las causas del cambio climático, la necesidad de abordar sus síntomas se ha convertido en una exigencia.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.