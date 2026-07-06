El miembro de la tripulación de Artemis II Jeremy Hansen dice que deja su rol de astronauta

Por Jackie Wattles, CNN

El astronauta canadiense Jeremy Hansen, que cautivó al mundo cuando voló alrededor de la Luna junto con tres compañeros de tripulación estadounidenses durante la misión Artemis II en abril, dijo el lunes que se apartará de su rol de astronauta a tiempo completo en septiembre.

En una publicación en redes sociales, Hansen dijo que el cambio estaba “lejos de ser una partida”, ya que pasará a desempeñarse como miembro reservista de la Real Fuerza Aérea Canadiense en un movimiento deliberado “para dejar la puerta abierta a formas creativas y continuas de apoyar y posibilitar el trabajo vital que se está realizando en Canadá con respecto al espacio”.

En un comunicado, la Agencia Espacial Canadiense dijo que Hansen “buscará nuevas oportunidades profesionales” y elogió su “liderazgo, dedicación y profesionalismo”.

“Mediante su trabajo con la CSA, la NASA y otros socios, contribuyó a un nuevo capítulo histórico para Canadá en el espacio”, dice el comunicado. “También inspiró a canadienses de todo el país, especialmente a los jóvenes, ayudándolos a verse a sí mismos en el futuro de la exploración”.

Ni Hansen ni la agencia espacial especificaron qué oportunidades podría explorar después de dar un paso al costado en el otoño.

La salida de Hansen dejará a la CSA con tres astronautas activos, incluidos David Saint-Jacques, Joshua Kutryk y Jenni Gibbons.

“En nombre de todos los canadienses, extiendo mi gratitud al astronauta de la Agencia Espacial Canadiense, coronel Jeremy Hansen, por su extraordinario servicio a Canadá y sus notables contribuciones a la exploración espacial”, dijo el primer ministro de Canadá Mark Carney en un comunicado que también elogió la trayectoria del astronauta como piloto de combate y su incursión histórica con la misión Artemis II que “unió a millones de canadienses en torno a una sola misión”.

Hansen señaló en su publicación en redes sociales que su decisión llegó “después de 32 años de servicio militar y 17 años como astronauta de la Agencia Espacial Canadiense —culminando en el increíble privilegio de volar alrededor de la Luna en Artemis II—”. Describió su decisión como una que le permitirá dar un “importante siguiente paso” en su carrera.

La esposa de Hansen, Catherine, escribió en un comentario en redes sociales que “cualquiera que conozca a mi esposo, sabrá que no ha terminado. Ni cerca”.

“Esta decisión de unirse a las reservas militares es, en realidad, una ampliación de su rol en el sector espacial canadiense y una forma de asegurar que pueda concentrarse en satisfacer las exigencias de un Canadá en ascenso y participar en alianzas colaborativas hacia un objetivo común”, escribió, sin especificar un rol potencial.

Hansen fue el único astronauta internacional en volar a bordo de la misión Artemis II en abril. Se convirtió en el primer viaje que los humanos habían realizado a las cercanías de la Luna en más de 50 años y estableció un récord de la mayor distancia en el espacio que los humanos han viajado jamás, con 406.771 kilómetros.

Hansen voló junto a Reid Wiseman, de la NASA, un piloto de pruebas de la Marina que se desempeñó como comandante de la misión; Victor Glover, un piloto de pruebas naval que se convirtió en la primera persona negra en viajar al espacio profundo; y Christina Koch, una ingeniera y astronauta poseedora de récords que se convirtió en la primera mujer en aventurarse a la Luna.

Wiseman compartió en Instagram imágenes del tiempo que pasó con Hansen a lo largo de los años. “Jeremy y yo hemos estado en este viaje durante 17 años”, señaló Wiseman, al llamar a Hansen uno de sus amigos más cercanos.

Wiseman dijo que el carácter de Hansen nunca cambió. “Es reflexivo, humilde, sereno bajo presión y el tipo de persona que hace mejores a todos los que lo rodean.

Esas son las cualidades que lo convierten en un compañero de tripulación increíble y en un amigo aún mejor”.

Wiseman dijo que estaba orgulloso de ver cómo se desarrolla el próximo capítulo de Hansen.

Durante su viaje de 10 días, Koch, Wiseman, Glover y Hansen compartieron de forma habitual imágenes en vivo de ellos a bordo de la cápsula Orion, de 16,5 pies (5 metros) de ancho. Fue Hansen quien compartió durante una transmisión en vivo de la misión que la tripulación deseaba ponerle el nombre de la difunta esposa de Wiseman, Carroll, a un cráter en la superficie lunar, visiblemente emocionándose y reuniendo a la tripulación para uno de los momentos más memorables de Artemis II.

A su regreso, Hansen dijo que la experiencia humana fue extraordinaria para él y sus compañeros de tripulación, y disfrutó que los espectadores de todo el mundo parecían compartir su entusiasmo.

“En nuestro equipo tenemos un término que acuñamos hace mucho tiempo: el ‘tren de la alegría’”, dijo Hansen. “Y parece que allí arriba se respiraba mucha alegría.

Había mucha alegría. No siempre estamos en el tren de la alegría, este equipo; hay muchas veces que no lo estamos, pero estamos comprometidos a volver a subirnos al tren de la alegría en cuanto podamos. Y esa es una habilidad muy útil para cualquier equipo que intente lograr algo”.

La NASA tiene la intención de dar seguimiento a la misión Artemis II con Artemis III, un vuelo a la órbita terrestre baja que intentará probar cómo la cápsula Orion de la NASA puede acoplarse con un módulo de alunizaje. La misión Artemis IV, que se espera sea la primera del programa en alunizar con humanos, está prevista para despegar tan pronto como en 2028.

En un comunicado publicado en la plataforma de redes sociales X, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, dijo que Hansen “representó a la Agencia Espacial Canadiense con la mayor distinción”.

“Como astronauta, estudió y entrenó durante años, y cuando fue seleccionado para la increíble tripulación de Artemis II y su misión de viajar alrededor de la Luna, lo ejecutó con humildad, precisión y profesionalismo”, dijo Isaacman. “Jeremy y la tripulación de Artemis II ahora han pasado la antorcha a Artemis III y a los colegas que llevarán el fuego de la exploración de vuelta a la superficie lunar”.”

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