Los hoteles de Cuba permanecen vacíos mientras la campaña de presión de EE.UU. ahuyenta a los turistas

Por Patrick Oppmann, CNN en Español

El sector turístico de Cuba parece tenerlo todo, desde playas de arena blanca hasta fortalezas coloniales españolas.

Todo menos turistas.

La economía de la isla se ha visto sumida en una espiral de muerte tras la avalancha de sanciones impuestas por la Administración del presidente Donald Trump contra el Gobierno comunista.

A medida que los servicios se colapsan y la escasez se agrava, los visitantes extranjeros —y los ingresos que aportan— han desaparecido más rápido que el hielo de un mojito en un día de verano.

Los que antes eran lugares de gran afluencia turística son ahora pueblos fantasma, incluida La Habana Vieja, el asentamiento original de la capital cubana, fundado en el siglo XVI y considerado uno de los ejemplos mejor conservados de arquitectura colonial española en América.

“No hay turistas”, dijo Elio, uno de los integrantes de un dúo de guitarristas que lleva casi 30 años tocando música tradicional cubana cerca de una plaza histórica de La Habana Vieja. No quiso dar su apellido por temor a posibles repercusiones por hablar con medios de comunicación extranjeros.

“Quizá estén en casa. Solo pasa uno cada media hora o cada hora”.

En los primeros cinco meses de 2026, solo 360.000 turistas visitaron la isla, lo que supone una caída del 58 % con respecto al mismo periodo del año anterior, según las estadísticas del Gobierno cubano.

En comparación, la República Dominicana, vecina de Cuba, registró más de diez veces tantos turistas durante el mismo periodo.

El ataque militar de la Administración Trump en enero contra Venezuela, exaliado de Cuba, cortó un suministro crucial de petróleo a la isla.

A esto le siguió poco después un bloqueo petrolero impuesto por EE.UU. a la isla, lo que perturbó aún más la economía ya tambaleante y provocó que muchas compañías aéreas, que ya no pueden repostar sus aviones en Cuba, cancelaran todos sus vuelos.

Una nueva ronda de sanciones estadounidenses se dirige contra las empresas extranjeras que hacen negocios con las Fuerzas Armadas de Cuba, que controlan amplios sectores del turismo, lo que ha llevado a muchas cadenas hoteleras internacionales a abandonar la isla.

La Administración Trump afirma que el estrangulamiento económico tiene como objetivo obligar al Gobierno cubano a abrir el hermético sistema político de la isla y permitir la inversión extranjera directa, incluso en el sector turístico.

En una entrevista con Axios en junio, Trump comparó el potencial turístico de Cuba con el petróleo venezolano, mientras sopesa nuevas medidas para obligar al Gobierno cubano a hacer concesiones, incluida la acción militar.

“Venezuela tiene petróleo. Cuba no. Cuba tiene un bonito territorio y un bonito litoral”, declaró Trump al medio.

El sector turístico de la isla se vio muy afectado por la pandemia y aún no se ha recuperado.

Las sanciones económicas estadounidenses, cada vez más severas, han empeorado la situación, impidiendo la llegada de muchos visitantes o disuadiendo a quienes podrían viajar.

Operadores turísticos como la empresa británica Cubania Travel se han visto obligados a suspender todos los viajes hasta nuevo aviso.

“¿Quién querría viajar a un país que se encuentra en una situación tan desesperada? La gente está dispuesta a soportar algunas incomodidades durante sus vacaciones. Pero ir a un lugar como Cuba en este momento se convierte en una especie de turismo macabro”, dijo la directora de Cubania, Lucy Davies.

Mientras tanto, Davies afirma que está recurriendo a antiguos clientes y a personas preocupadas por el bienestar de los cubanos para financiar donaciones de alimentos en toda la isla destinadas a las personas afectadas por la crisis. La iniciativa también proporciona trabajo a su personal local, que ya no tiene turistas a los que guiar.

“No paraba de oír hablar de gente que tenía dificultades para encontrar comida”, explicó Davies. “No vamos a poder ayudar a todo el mundo. Será una gota en el océano, pero es lo que podemos hacer”.

La campaña de presión de Trump no podía llegar en peor momento para los cubanos, después de que su Gobierno pareciera haber apostado el futuro de la isla por el turismo y dedicara gran parte de la última década a construir nuevos hoteles, que ahora están vacíos.

Por primera vez, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, declaró en junio que los cubanos —tanto los que viven en la isla como los que residen en el extranjero— podrían hacerse cargo de la gestión de los hoteles en nombre del Gobierno, como parte de una nueva oleada de reformas destinadas a rescatar la economía en picado.

“Estamos abiertos a los cubanos que quieran invertir y gestionar hoteles”, afirmó Díaz-Canel. “También hemos ofrecido estas oportunidades de negocio a los cubanos que residen en el extranjero”.

Según la legislación vigente, el Gobierno cubano seguiría conservando la plena propiedad de los hoteles.

El economista cubano afincado en España Pedro Monreal declaró a CNN que dudaba de que el incipiente sector privado cubano pudiera hacerse cargo de la gestión de los hoteles del Gobierno.

“No es realista esperar que los cubanos —ya sea en el exilio o en la isla— puedan sustituir a las cadenas hoteleras”, señaló Monreal. “Una medida de este tipo requeriría una magnitud de capital, vínculos consolidados en la cadena de suministro y un nivel de conocimientos técnicos que el sector privado cubano, tanto dentro como fuera de Cuba, no posee”.

Monreal señaló que el Estado invirtió en exceso en hoteles, destinando mucho más a infraestructuras turísticas que a sanidad, educación o agricultura. Esa enorme apuesta por el turismo, combinada con las devastadoras sanciones de Trump, está ahora llevando al gobierno a la quiebra, afirmó.

A pesar de la crisis, el Gobierno cubano sigue construyendo aún más hoteles que, al parecer, el país ya no necesita. Los hoteles vacíos se han convertido ahora en un amargo símbolo del colapso de un sector que en su día se consideró clave para el futuro económico de Cuba.

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Juan Carlos López y Abel Alvarado, de CNN, contribuyeron a este reportaje.