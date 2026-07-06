¿Quién es Erling Haaland, dónde nació y cuánto mide? La historia del ‘cyborg’ desde que era una estrella juvenil

Por Ben Church, CNN

Espen Undheim sonríe al recordar las primeras sesiones de entrenamiento en las que conoció por primera vez a Erling Haaland. El delantero superestrella no se parecía en nada al portento físico que es hoy, pero su antiguo entrenador recuerda haber visto destellos de potencial en el chico “delgado”, que tenía una pasión ardiente por este deporte.

Ambos se conocieron por primera vez en Bryne FK, un club de fútbol en el extremo sur de Noruega. Undheim era y sigue siendo entrenador de las categorías inferiores del equipo y Haaland, entonces de unos 8 años, era uno de los miles de niños de la zona con ganas de aprender el juego.

“Lo especial de él era que siempre estaba buscando marcar; incluso si no estaba en una posición en la que pudiera, se movía e intentaba estar en situaciones en las que pudiera hacer goles”, le dice Undheim a CNN Sports.

“Y cuando marcaba goles, los celebraba mucho, corriendo por todo el campo. Incluso de niño, podía ver que tenía una intuición para marcar”.

Puede que en aquel momento no pareciera probable, pero esa facilidad para marcar goles más tarde impulsaría a Haaland hasta lo más alto del fútbol, donde ahora es uno de los mejores jugadores del planeta.

Su récord habla por sí solo. En sus cuatro temporadas en el Manchester City, Haaland ha sido el máximo goleador de la Premier League en tres ocasiones. Además, solo necesitó 111 partidos de liga para marcar 100 goles en la competición, el jugador más rápido de la historia en alcanzar ese hito.

El jugador de 25 años también ha llevado a Noruega al Mundial de este verano —la primera vez que su país se clasifica para el torneo desde 1998— y ha brillado en el mayor escenario de todos: su doblete a Brasil quedará para los libros de historia.

Pero antes de la fama y los contratos multimillonarios, Haaland (nacido en Leeds, Inglaterra) era como todos los demás niños que crecían en su pequeña ciudad noruega.

Undheim recuerda cómo Haaland y sus amigos prácticamente vivían en una cancha cubierta de fútbol en el pueblo. Si no estaba comiendo, durmiendo o en la escuela, se le podía encontrar allí, pateando un balón con un grupo de chicos un año mayores que él.

Luego empezó a entrenar tres veces por semana después de la escuela, en un programa dirigido por Undheim. Tras un par de años, fue ascendido al equipo juvenil del Bryne.

“En ese momento, era casi solo zurdo”, dijo Undheim. “Así que tuvo que trabajar mucho su pie derecho para mejorar”.

“Pero todo se trataba de su mentalidad. Si no recibía el balón, se enfadaba mucho con sus compañeros, y si no marcaba goles en situaciones evidentes, también se enfadaba mucho consigo mismo. Eso era especial en él”.

Esa rabia sigue siendo una parte muy presente de su juego hoy. Incluso al ganar la FA Cup con su club esta temporada, Haaland se quedó furioso porque un compañero no le había pasado el balón en el último ataque del partido. Es ese empuje y ese deseo lo que le ha ayudado a convertirse en la máquina de hacer goles que es hoy.

Pero lo importante es que Haaland sabe cómo activar y desactivar ese filo: usarlo para ayudar al equipo, no como una fuerza destructiva.

De dónde viene exactamente esa mentalidad no está del todo claro, pero ha habido dos influencias principales, según su antiguo entrenador.

Primero, Undheim dijo que el entorno de la infancia de Haaland en Byrne, una orgullosa comunidad agrícola, le ayudó a desarrollar dureza. Segundo, estaba recibiendo buenos consejos de su padre, Alf-Inge Haaland, quien también jugó al fútbol profesional en el Manchester City.

Pero, a pesar de su famoso padre, Undheim dice que Haaland no tenía ninguna presión extra sobre sus hombros. De niño, jugaba solo por disfrute.

“Era el típico chico del pueblo”, dice Undheim, sonriendo. “Era divertido. Siempre respondía muy rápido. Antes de los partidos y después de los partidos, le gustaba ser gracioso.

“Cuando lo escucho en entrevistas ahora, todavía puedo decir que este es el chico que conozco de Byrne… no ha cambiado”.

Pero las cosas empezaron a ponerse un poco más serias a medida que iba subiendo de categoría. A los 15 años, ya jugaba en el equipo sub-18 del Byrne y estaba atrayendo la atención de otros clubes en Noruega.

En 2017, fue fichado entonces por el Molde, uno de los clubes más grandes del país. Tras jugar inicialmente con el equipo filial, rápidamente irrumpió en el primer equipo con una ráfaga de goles que atrajo la atención de algunos de los clubes más grandes de Europa.

Fue por esta época cuando Haaland también estaba llamando la atención de la selección nacional. Leif Gunnar Smerud es actualmente el asistente del entrenador en el equipo de la NWSL Angel City. Pero el técnico de 49 años comenzó su carrera como entrenador en su país natal, Noruega.

En una carrera variada, que también lo vio trabajar como psicólogo, Smerud fue entrenador nacional de categorías inferiores y estuvo al frente de las selecciones sub-18 y sub-21, además de etapas como entrenador del equipo absoluto tanto masculino como femenino.

Durante su etapa con Noruega, recuerda un pequeño revuelo en torno a un joven jugador llamado Erling, pero le dice a CNN Sports que no era nada demasiado diferente de lo normal, al menos al principio.

“Lo vi bastante pronto”, dijo. “Tenemos estos campamentos de talentos en Noruega para jugadores de 14 y 15 años.

“Se podía ver que tenía pasión. Buscábamos jugadores que realmente tuvieran pasión, casi más que talento, y él tenía eso. Amaba el fútbol y se notaba.

“Pero su desarrollo fue interesante, y realmente despegó en una etapa posterior. Era bueno, por supuesto, pero no era como aquel al que todos estábamos esperando”.

Fue por esta época cuando Haaland comenzó a desarrollarse plenamente en lo físico. Durante años, tuvo que encontrar diferentes maneras de superar a los defensores, a menudo enfrentándose a rivales más fuertes que él.

Sin embargo, en su adolescencia, Haaland empezó a crecer y a ganar masa muscular. Es una fortaleza física que ha seguido desarrollando hasta el punto de que ahora puede intimidar a los defensores con su pura envergadura y velocidad.

Smerud dice que no tener esa ventaja física de niño fue beneficioso para su desarrollo general.

“Creo que ayuda mucho porque los jugadores que no tienen demasiado tamaño cuando son niños tienen que ser inteligentes”, dijo. “Si eres muy grande cuando eres joven y tienes la ventaja física, entonces a veces puedes adquirir malos hábitos y te acostumbras a que las cosas funcionen solo porque eres grande.

“(Haaland) no tenía eso, así que tuvo que trabajar su timing y su posicionamiento, el movimiento y la técnica, todas estas cosas. Así que creo que en realidad le ayudó.

“También creo que le ayuda tener el físico que tiene ahora, porque es un deporte físico en el máximo nivel”.

Haaland representaría a su país en varias categorías de edad, pero realmente se hizo un nombre en el Mundial Sub-20 de 2019.

A pesar de que Noruega fue eliminada tras la fase de grupos, Haaland fue el máximo goleador del torneo, con los nueve goles llegando en una paliza 12-0 a Honduras.

Smerud era el entrenador del sub-21 en ese momento, pero dijo que las actuaciones de Haaland en el torneo hicieron que fuera ascendido de forma acelerada directamente a la selección absoluta.

También fue por esa época cuando fichó por el equipo austríaco RB Salzburg, donde Haaland siguió estando a la altura de las circunstancias.

Marcó 28 veces en 22 partidos en su primera temporada en Austria, incluidos ocho goles en seis partidos de la Champions League. Fue una racha que lo puso en el radar de los clubes más grandes de Europa, en particular el Manchester United.

Pero fue el gigante alemán Borussia Dortmund el que ganó la carrera por fichar al joven, completando un traspaso valorado en más de 20 millones de dólares en 2019. Ya en la Bundesliga, Haaland encontró una forma aterradora y rápidamente se convirtió en uno de los jugadores más codiciados del fútbol mundial.

Luego llegó un traspaso al City en 2022 y cuatro temporadas repletas de trofeos, pero quienes lo conocieron antes aún pueden ver al niño de Bryne.

“Creo que su mayor fortaleza es que es el mismo de siempre. Es un buen compañero, es un buen ser humano, y no creo que nada pueda cambiar eso”, dice Smerud.

“Los peligros del éxito siempre estarán ahí, pero me sorprendería mucho si no lo maneja bien. Es de una parte del país donde la gente le dirá si está cambiando demasiado. Ama su ciudad natal, ama a la gente de allí, y si pierde su respeto, no creo que nada más le importe más”.

Y aunque Haaland ya ha capturado la imaginación del mundo del fútbol, ya se convirtió en una estrella más grande al rendir en el Mundial.

Noruega ya está en octavos de final tras sacar del camino a Brasil.

se enfrenta a un grupo difícil junto a Francia, Senegal e Irak, pero tiene suficiente talento para pelear por un lugar en las fases eliminatorias.

Pase lo que pase, contará con el apoyo de su ciudad natal, Bryne. Undheim dice que hay planes para invitar a 1.000 jugadores juveniles a la cancha cubierta en la que Haaland solía jugar para ver a Noruega jugar contra Francia.

“Estamos muy orgullosos de él. En nuestra arena cubierta tenemos una pintura de él que mide 50 metros de alto y 15 metros de ancho”, dice Undheim.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.