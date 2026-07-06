Un hombre dice que el DHS lo intimidó tras criticar por e-mail la muerte de Alex Pretti

Por Michael Williams, CNN

Las autoridades visitaron el hogar de David Streever después de que él enviara un correo electrónico a un funcionario de ICE tras el tiroteo de Alex Pretti por parte de agentes federales.

Dos días después de que Alex Pretti muriera baleado por agentes federales durante el aumento de las acciones migratorias en enero en Minneapolis, David Streever estaba destrozado. Así que envió una crítica de tres párrafos por correo electrónico a uno de los funcionarios que supervisaban esa operación.

Cinco meses después, ese correo electrónico le valió a Streever un golpe en la puerta y la visita de dos agentes federales que le dieron una severa advertencia y dijeron que podría haber amenazado a Todd Lyons, entonces director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Esa visita llevó a Streever a presentar el lunes una demanda contra varios funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, alegando que los agentes “hicieron gestiones extraordinarias de confrontación e intimidación”.

“La Primera Enmienda protege incuestionablemente las críticas de Streever”, dijeron en un comunicado los abogados de la Foundation for Individual Rights and Expression, una organización sin fines de lucro de derechos civiles que representa a Streever.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo en un comunicado que ICE “investiga todas las amenazas creíbles contra sus empleados y agentes, incluidas las amenazas contra el director de ICE”.

“Como cuestión de política, no comentamos sobre investigaciones en curso”, añadió el portavoz.

Lyons, quien dejó ICE a finales de mayo, no respondió a una solicitud de comentarios.

El caso de Streever forma parte de un debate más amplio en torno a la agresiva aplicación de las leyes migratorias de Trump y enfrenta argumentos de libertad de expresión contra afirmaciones de las fuerzas del orden federales de que sus agentes están siendo amenazados.

En el correo electrónico del 26 de enero a Lyons, Streever lo comparó con un funcionario nazi y advirtió que su conciencia lo atormentaría si continuaba justificando las acciones de agentes que mataron a dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis.

“Nunca conocerás la paz”, escribió Streever a Lyons en el correo electrónico, que tenía como línea de asunto “¿Qué sigue?”.

“Intentarás perderte, escapar de la carga de conocer la verdad sobre ti mismo”, escribió. “Pero vayas donde vayas, te encontrarás a ti mismo. Te atormentarás hasta tu último día en la Tierra”.

El presidente Donald Trump puso fin a la operación en Minneapolis poco después de la muerte de Pretti, ya que la indignación pública por su muerte y por la de Renee Good a manos de un agente de ICE se volvió insostenible.

Pero el 23 de junio, dos funcionarios federales visitaron la casa de Streever en Rochester, Nueva York, llevando una notificación por escrito que le advertía que no amenazara a funcionarios federales. La advertencia le decía a Streever que “PUEDE ESTAR VIOLANDO LA LEY FEDERAL”.

Streever fue una de al menos dos personas en Nueva York buscadas por los mismos agentes el mes pasado. En Syracuse, a Paigelynn Gonyea se le entregó la misma carta de advertencia por agentes que entraron al lugar de votación donde ella estaba trabajando durante las elecciones primarias el 23 de junio. Gonyea dijo a The Associated Press que la visita se debió a una publicación en redes sociales en enero que mencionaba a Jonathan Ross, el agente de ICE que disparó mortalmente a Good el 7 de enero y cuyo nombre había sido informado públicamente.

Posteriormente, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que Gonyea publicó la dirección de Ross, no solo su nombre.

La Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU, por sus siglas en inglés) dijo en un comunicado la semana pasada que ICE estaba rastreando a personas como Streever y Gonyea “sin otra razón que intentar intimidar a cualquiera que hable en contra de los abusos desenfrenados de ICE”.

“Exigir rendición de cuentas a los agentes responsables de matar a ciudadanos estadounidenses a plena luz del día es un derecho fundamental de la Primera Enmienda en el que el Gobierno no tiene por qué interferir”, dijo el abogado supervisor de la NYCLU, Perry Grossman.

Streever estaba visitando Europa con su hija cuando los dos agentes tocaron el timbre de su casa el 23 de junio. Su esposa llegó a casa mientras los agentes se iban, y les dijo que se esperaba que él regresara más tarde esa semana. Un tercer agente apareció en el vestíbulo de un hotel de la ciudad de Nueva York donde Streever y su hija se alojaban cuando regresaron al país, según la demanda.

La demanda afirmó que la visita al domicilio, combinada con mensajes telefónicos repetidos, la aparente vigilancia de sus viajes y la visita a su hotel causaron a “Streever y a su familia ansiedad y angustia, incluido el temor a nuevas represalias por parte de agentes de ICE por su correo electrónico o por futuras críticas a las políticas y acciones de ICE y del DHS”.

El DHS ha dicho que las amenazas contra sus agentes han aumentado exponencialmente desde que Trump comenzó su segundo mandato. Pero al describir esas amenazas, la agencia con frecuencia ha metido en el mismo saco actos relativamente rutinarios y legalmente protegidos, como filmar a agentes de inmigración durante operativos, junto con amenazas violentas más graves contra los agentes.

Funcionarios del Gobierno de Trump también han amenazado repetidamente o han impulsado cargos penales contra quienes expresan oposición al DHS o a sus acciones.

El zar de la Frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, insinuó el año pasado que la representante de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez podría ser acusada de obstaculizar a las autoridades por sus gestiones para educar a los inmigrantes sobre sus derechos al tratar con ICE.

CNN informó a principios de este año que los agentes de inmigración invocaban con frecuencia una ley federal poco conocida para detener a ciudadanos estadounidenses a quienes han acusado de obstaculizar a las autoridades.

Los cargos penales contra esos ciudadanos a menudo se desmoronaban bajo el escrutinio, encontró CNN.

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