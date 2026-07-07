Argentina, con espíritu de campeón: la Scaloneta sufre, persevera y alcanza cuartos

Por Sebastián Jiménez Valencia, CNN en Español

En un partido loco, el campeón del mundo volvió a sufrir más de la cuenta. Argentina empezó perdiendo con Egipto. Los africanos metieron tres goles, uno anulado. Pero perseveró, y al final remontó con mucha garra. En el tiempo de adición consiguió el gol de la victoria. Fue un 3-2 memorable, pero también polémico. Hay debate en el arbitraje y la interpretación. Argentina se fue al ataque y Egipto aguantó defendiendo. Argentina se enfrentará al ganador de Colombia-Suiza.

Egipto —que fue un equipo ordenado que aprovechó contragolpes— se fue arriba en el marcador con gol de Ibrahim a los 15 minutos, un cabezazo tras un tiro libre. Argentina respondió con ocasiones claras, incluido un penal que Lionel Messi desperdició al encontrar la respuesta del arquero Mostafa Shobeir, que fue figura.

Antes del descanso también rozó el empate con un tiro libre de Messi al poste y un remate de Julián Álvarez.

En la segunda parte, Egipto volvió a golpear. Un tanto de Mostafa Ziko fue anulado por el VAR, pero el delantero sí amplió la ventaja a los 66 minutos tras una contra encabezada por Mohamed Salah y Haissem Hassan. Con el campeón del mundo contra las cuerdas, Scaloni movió el banco y su equipo encontró la reacción.

Messi inició la remontada con un centro para el descuento de Cristian Romero a los 79 minutos y cuatro minutos después empató con un potente remate de zurda. En el tiempo añadido, Lautaro Martínez desbordó por la derecha y asistió a Enzo Fernández, que selló de cabeza el 3-2 definitivo.

Fue una remontada épica en 14 minutos pero con polémica: Egipto reclamó por el gol anulado y se quejó por un penalti y una posible falta sobre Mohamed Salah en la jugada del tercer gol argentino.

Tras el partido, un emocionado Scaloni elogió a sus jugadores y Fernández destacó el carácter de un equipo “que nunca se da por vencido”.

Messi amplía su legado en los Mundiales: acumula 21 goles en seis ediciones, dos más que Kylian Mbappé, y a su vez lidera la tabla de goleadores del torneo, con 8 anotaciones. Son 7 en fases de eliminación directa (los mismos que Pelé).

Falló un penal y no fue su partido más brillante, pero demostró una vez más su liderazgo. Asistió, anotó, lloró y celebró.

Tiene el antirrécord de cuatro penales fallados en Mundiales (otros 4 anotados).

Messi da para todo eso.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.