Cómo Lionel Messi y Argentina llevaron la Copa del Mundo a un estado de nirvana deportivo

Análisis por Kyle Feldscher, CNN

A menudo, en la vida, los momentos se nos escapan sin que podamos aferrarnos a ellos. De repente, desaparecen y nos quedamos con ganas de haberlos disfrutado un poco más.

Y a veces, hay momentos que puedes prever. Momentos en los que puedes comprender su significado, su grandeza, en los nanosegundos previos a que se conviertan en realidad. Un instante en el que la vida te concede la capacidad de sumergirte por completo en lo espectacular y disfrutarlo al máximo.

Para la inmensa mayoría de los más de 68.000 aficionados presentes el martes en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, ese momento llegó cuando Lautaro Martínez redujo la velocidad en la banda derecha del ataque argentino, evaluó la situación frente a él y centró el balón.

Es un cliché, pero los clichés existen por algo: todo sucedió a cámara lenta. El balón flotó hacia el área, pasó por encima del egipcio Yasser Ibrahim y se dirigió a la cabeza de Enzo Fernández.

Hubo tiempo suficiente para pensar. Tiempo suficiente para decirse a uno mismo: “¡Dios mío, han marcado!”. Tiempo suficiente para prepararse para la oleada de ruido de los aficionados vestidos de azul y blanco que abarrotaban uno de los mejores estadios de este Mundial.

Por supuesto, Fernández no falló. Un golazo de cabeza que pasó a la historia, culminando una remontada milagrosa de tres goles en 13 minutos para clasificar a la Albiceleste a los cuartos de final con una victoria por 3-2 sobre los egipcios.

Tras dos días de preocupación por el supuesto desastre que supuso la llamada del presidente Donald Trump a Gianni Infantino por la tarjeta roja a Folarin Balogun, Egipto y Argentina nos recordaron la verdadera esencia de este torneo.

El espíritu luchador de un equipo modesto y la férrea determinación de campeones se unieron para crear un drama de primer orden.

Para quienes tuvieron la suerte de estar allí, es una experiencia que quedará grabada en la memoria para siempre. Y nosotros tuvimos la suerte de presenciarla en directo.

Sobre el papel, Argentina tenía muchas probabilidades de arrollar a Egipto. El talento que exhibe la Albiceleste los convierte en potenciales bicampeones del mundo, algo que no se ha logrado en generaciones.

Egipto cuenta con un jugador excepcional, Mohamed Salah, aunque ya no está en su mejor momento.

Pero como Cabo Verde les recordó a los argentinos la semana pasada, los partidos del Mundial no se ganan sobre el papel. Se ganan con garra, determinación y aprovechando las mejores oportunidades.

Y Egipto llegó preparado para la lucha.

Los Faraones no se amedrentaron ante el desafío planteado por los campeones defensores y se mantuvieron a la par durante los primeros minutos, hasta que Ibrahim se elevó por encima de la defensa argentina y cabeceó el balón fuera del alcance de Emiliano Martínez.

Los pequeños grupos de aficionados egipcios en el estadio enloquecieron, saltando y arrancándose las camisetas mientras su equipo celebraba con euforia a sus pies.

Pocos minutos después, parecía que los dioses del fútbol estaban del lado de Egipto.

Mohamed Shobeir detuvo un penalti de Lionel Messi y, durante el resto de la primera mitad, jugó como si hubiera sido ungido como el salvador de su nación. Realizó parada tras parada, creando una muralla impenetrable en su portería mientras Argentina parecía desconcertada.

Los aficionados egipcios en la sección 300 del estadio eran minoría, pero se atrevieron a provocar a la multitud de argentinos que se encontraban detrás.

La polémica que quedará grabada en la memoria de los egipcios llegó en el minuto 55, cuando Mostafa Ziko pareció duplicar la ventaja de los Faraones .

Mientras Egipto celebraba con euforia, el árbitro François Letexier consultó el VAR (Árbitro Asistente de Video) para revisar una posible falta previa a la jugada. Letexier anuló el gol de Ziko por la infracción, que se produjo tan solo 18 segundos antes del aparente gol.

Tras el partido, el seleccionador egipcio, Hossan Hassan, y el propio Ziko criticaron duramente a Letexier por su actuación.

Hubo posibles penaltis, entradas duras que no fueron sancionadas y decisiones arbitrales poco claras a favor de Egipto que fueron ignoradas cuando Argentina cometió faltas similares.

Sin duda, el árbitro no será bienvenido en Egipto en un futuro próximo.

Ziko acabaría ampliando la ventaja de Egipto con otro gol al contraataque. Un 2-0 que parecía casi increíble. Incluso con las quejas de Egipto contra el árbitro, todo parecía indicar que se produciría una sorprendente victoria.

Pero ningún equipo en el que juegue Lionel Messi está realmente muerto.

Observar al número 10 de Argentina es como ver a un director de orquesta dirigiendo una orquesta de fútbol.

Con sus movimientos, marca el rumbo del juego argentino: cuando camina en una dirección, el balón se dirige hacia la otra, pero cuando corre, el balón viene hacia él. Señala los pases para sus compañeros, moviéndose lentamente por el campo con la tranquilidad de un paseo vespertino.

A sus 39 años, Messi conserva su energía siempre que puede para los momentos en que más la necesita. Cuando llegan esos momentos, explota.

Mientras Argentina intentaba remontar, Messi se apoderó del partido como una boa constrictora que oprime el pecho de Egipto. La presión aumentaba sin cesar, hasta que los faraones y sus aficionados parecían apenas poder respirar.

Entonces llegó el primer momento de genialidad. Messi elevó un balón por encima de la defensa egipcia para Cristian Romero, quien remató de cabeza al fondo de la red. 2-1 en el minuto 79.

La Albiceleste buscó el empate y Messi intensificó su juego, afianzando su dominio sobre las aspiraciones de Egipto. Cuando lo consiguieron, fue la lectura milimétrica del partido, una habilidad que el pequeño genio ha perfeccionado en la recta final de su carrera, lo que marcó la diferencia.

Recibió un pase y corrió hacia la portería. Observó cómo el balón rebotaba en algunas cabezas, daba vueltas en el área y caía al suelo a pocos metros de Shobeir. Llegó justo en el momento preciso, recibió un pase ligero de Gonzalo Montiel y disparó con fuerza, el balón se le escapó de las manos al portero, rebotó en el travesaño y entró en la red.

Lo celebró con euforia, alzando el puño mientras corría hacia la esquina y abrazaba con fuerza a sus compañeros. Las gradas temblaban con el estruendo de decenas de miles de argentinos que saltaban y gritaban hasta quedarse afónicos.

Cuando el cabezazo de Fernández entró en la portería casi diez minutos después, los argentinos alcanzaron un estado de euforia deportiva que solo se vive una o dos veces en la vida.

Se abrazaban desconocidos, volaban margaritas (al menos, creo que a mí me llegó una, olía afrutada), y la gente se quitaba las camisetas. Un hincha no paraba de gritar: “¡Dios mío!”.

Detrás de la portería egipcia, un grupo numeroso de argentinos saltaba y bailaba, cantando a pleno pulmón hasta quedarse sin aliento.

En la grada de 300 metros, agitaban camisetas y bufandas sobre sus cabezas con sonrisas de incredulidad en sus rostros. Cuando sonó el pitido final, rugieron de alegría, alivio y gratitud.

La veneración que sentían por sus héroes en el campo de juego conmovió hasta las lágrimas a Messi mientras él y sus compañeros celebraban frente a aquella multitud inmensa.

Sonaba música por el sistema de sonido del estadio, pero no se oía ni una palabra entre los cánticos y gritos de los argentinos.

Es el tipo de momento que hace que este torneo —y el deporte en general— sea tan especial, tan crucial para nuestra humanidad compartida.

La inmensa alegría del momento llevó a los hinchas argentinos a abrazar a los guardias de seguridad, a los periodistas, a cualquiera que se les cruzara, tal era su deseo de simplemente compartir ese instante.

El anhelo humano de conexión se manifiesta de muchas maneras, como hemos visto en esta maravillosa Copa del Mundo, y nunca de forma tan brillante como después de una escapada única en la vida.

Argentina celebró como si ya hubiera ganado la copa. Aún les faltan tres victorias para volver a alcanzar el nivel de Doha.

E incluso si lo hacen, es difícil imaginar que sientan la victoria con la misma intensidad o plenitud que la que experimentaron el martes en Atlanta.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.