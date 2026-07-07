El arquero héroe de Paraguay vendió todo por su hijo. Ahora, recuperará una preciada camiseta

Por Rachel Clarke y Gonzalo Zegarra, CNN

Orlando Gill caminó solo hacia su portería, con el destino de las esperanzas de Paraguay en el Mundial sobre sus hombros.

El portero tocó el travesaño y saltó a lo largo de la línea. Extendió los brazos y aplaudió con los guantes puestos, ante miles de aficionados alemanes que no deseaban otra cosa que verlo superado por el delantero.

Y, sin embargo, la tanda de penaltis a muerte súbita de la semana pasada en Massachusetts no fue el momento más estresante de su vida. Antes de estar a punto de convertirse en un héroe nacional, era un padre primerizo que intentaba ayudar a su familia.

En diciembre de 2022, su hijo nació prematuro tras una cesárea de urgencia y necesitó cuidados intensivos muy costosos. Gill no era una joven promesa como Kylian Mbappé o Lamine Yamal, que ganan millones en los mejores clubes del mundo. Pero había jugado una vez con la selección sub-20 de su país y aún conservaba la camiseta. Con el objetivo de recaudar dinero para cuidar de su mujer y de su pequeño bebé, intentó vender todo lo que tenía, incluida la camiseta.

Su mujer, Melissa Ávalos, recordó aquella época —”el momento más duro de nuestras vidas”— después de que él finalmente llegara a la selección absoluta y clasificara al Mundial en septiembre de 2025.

“Nació Lauti y no teníamos nada, y Orlando vendía sus prendas del club donde jugaba por aquel entonces, para poder solventar los gastos”, escribió en Instagram. “Vendió todo: vendió su camiseta de la selección sub-20 (no pudo guardarla de recuerdo), vendió sus prendas, sus championes, ¡literal, lo vendió TODO!”.

Gill detuvo el primer lanzamiento en la tanda de penaltis contra Alemania, lanzándose a su izquierda y desviando el balón que se dirigía al fondo de la red. También bloqueó otro disparo, lo que impulsó a Paraguay a la siguiente ronda del Mundial.

Su esposa publicó una foto de ella y Gill con su hijo en el estadio de Foxborough, Massachusetts. “Los tres, Orlando, Lauti y yo, así siempre nos van a encontrar juntos, unidos, con mucho amor”, escribió. En la foto, Gill sonríe, vestido con ropa adornada con el logotipo de “La Albirroja” de Paraguay y con su acreditación del Mundial colgada al cuello.

Pronto podría volver a tener la camiseta amarilla fluorescente que llevó la primera vez que representó a su país, cuando era adolescente, en 2019.

Un viejo amigo, Pedro Suárez, contó a CNN que aún conservaba la camiseta que Gill llevó en el Campeonato Sudamericano Sub-20 de 2019 en Chile, y que se la devolvería encantado.

Suárez explicó que a Gill le resultaba incómodo pedir dinero en un momento de necesidad sin ofrecer algo a cambio, y así fue como él acabó dándole algo de dinero en efectivo, y cómo Gill se desprendió de la camiseta.

“Tenía el problema del nacimiento prematuro de su hijo. Luego vino la muerte de su querida madre. Después, la de su tío. Todo encimado”, explicó.

Suárez también conoce de cerca a Ávalos, su antigua vecina, a quien describió como “una kuña guapa (luchadora en guaraní), una guerrera”.

Han pasado más dos años desde que se vieron por última vez, ya que Gill juega ahora en Argentina, pero Suárez dijo que tienen planes para reunirse, ahora que el equipo ha regresado a Paraguay tras perder contra Francia.

“Todavía no me ha devuelto el dinero”, comentó Suárez entre risas a CNN sobre el dinero que le prestó a Gill. “Pero eso ya fue. Le daré su casaca. Si quiere darme algo, lo hará, pero no me importa. Era mi amigo y le ayudé en lo que pude”.

Hoy en día, Gill cuenta con un grupo mucho mayor de personas que animan su éxito. Tiene casi un millón de seguidores en su cuenta de Instagram, algunos de los cuales han desenterrado una antigua publicación que escribió antes de llegar a la selección y de vestir la camiseta de su país.

En junio de 2018, antes de entrar en la selección juvenil y mucho antes del Mundial, Gill escribió: “Algún día diré: fue difícil, pero lo logré”.

Muchos nuevos comentarios en esa publicación se hacen eco de un mismo mensaje: “Lo conseguiste”.

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