Evacúan un rascacielos en Nueva York tras pandeo de varias columnas estructurales

Por Rebekah Riess, Gloria Pazmino, Holly Yan, Maureen Chowdhury y Alisha Ebrahimji, CNN

Un rascacielos en construcción en la ciudad de Nueva York y edificios cercanos han sido evacuados después de que columnas estructurales cedieran en el piso 21 del edificio de 33 pisos, lo que causó la caída de ladrillos a la calle de abajo, según el Departamento de Bomberos (FDNY, por sus siglas en inglés).

Los inspectores también encontraron varias grietas y en el piso 21 del edificio.

No se reportaron heridos y se contabilizó a todos los trabajadores, indicó el FDNY, y agregó que edificios cercanos en Midtown Manhattan serían evacuados como medida de precaución.

La mayor parte de las calles 42 y 43, entre las avenidas 1 y 3, han sido cerradas a peatones y vehículos. El FDNY también ha pedido que se cierre East 44th Street entre las avenidas Segunda y Tercera.

Una escuela cercana con unos 400 niños también fue evacuada, según el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani.

“Todo esto es un reflejo del hecho de que nuestra máxima prioridad en este momento es la seguridad de quienes viven en esta zona, la seguridad de quienes trabajan en esta zona”, dijo Mamdani, y agregó que los inspectores e ingenieros del Departamento de Edificios de la ciudad “están en el lugar trabajando rápidamente para asegurar el sitio”.

Por su parte, Metro Loft, el desarrollador del rascacielos en Manhattan, aseguró que “Estamos trabajando estrechamente con el Departamento de Edificios para comprender el alcance total de la situación”.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, advirtió que la integridad estructural del rascacielos es inestable.

“El edificio sigue siendo inestable”, dijo Mamdani durante una conferencia de prensa. “Desde que llegamos al lugar, hemos presenciado movimiento adicional en una de las columnas comprometidas”.

El rascacielos de Manhattan, que anteriormente albergó a la farmacéutica gigante Pfizer, está siendo convertido en lo que sus desarrolladores dicen que será la mayor conversión de oficinas a viviendas en la historia de la ciudad de Nueva York, según planes del proyecto en línea del arquitecto de diseño. Está previsto que el proyecto se complete en 2027.

La comisionada del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York, Lillian Bonsignore, confirmó que se realizó una evaluación “y se determinó que el edificio era inestable”.

“Así que comenzamos las evacuaciones del edificio y de las áreas circundantes, estableciendo una zona de colapso”, añadió Bonsignore.

“Es una situación muy grave”, añadió el jefe del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York, John Esposito.

“Las vigas cajón, las vigas de acero, han comenzado a doblarse y a deformarse por el peso. Evacuamos el edificio y comenzamos las evacuaciones de los edificios cercanos, y el edificio ha seguido moviéndose desde que estamos en el lugar”, afirmó Esposito.

“Tenemos establecidas una zona congelada y una zona de colapso, y estamos trabajando con el Departamento de Edificios y el ingeniero del edificio para asegurarnos de que esto sea seguro para todas las personas y para todos los neoyorquinos”, dijo.

El sitio del rascacielos inestable en Manhattan tiene dos partes: una sección más alta, de 37 pisos, y una sección de 22 pisos, informó el comisionado de Edificios de la Ciudad de Nueva York, Ahmed Tigani.

La sección más baja está en construcción. “Estaban agregando 11 pisos por encima de los 22 pisos”, dijo Tigani.

Nueve edificios en el área que rodea el antiguo edificio sede de Pfizer, entre la Terminal Grand Central y la sede de las Naciones Unidas, han sido evacuados como medida de precaución.

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