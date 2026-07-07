La boda de Taylor Swift puede cambiar la forma en que las parejas celebran sus nupcias

Por Elisabeth Buchwald, CNN

Madison Square Garden no es el lugar donde la mayoría de la gente imagina decir “sí, acepto”. Si le sumas juegos de arcade y una rifa, el ambiente se aleja aún más del típico de una boda. Pero ese es precisamente el punto.

Esos y otros detalles inesperados que surgen de la celebración ultra privada pero llamativa de Taylor Swift y Travis Kelce reflejan una tendencia creciente en las bodas: diseñar un día en el que los invitados recuerden cómo se sintieron, no lo que vieron.

Considera esto tu invitación a la era de la experiencia en las bodas.

“Estamos viendo un deseo de quitarle algo de rigidez y formalidad a las bodas y devolverles la diversión”, dijo Akeshi Akinseye, fundadora de Kesh Events, una empresa global de planificación y diseño de bodas y eventos de lujo.

Los juegos de arcade y la rifa tienen mucho más sentido en el contexto de crear una boda centrada en la experiencia, añadió. “Introduce anticipación. Los invitados no solo consumen el evento, son parte de él”.

“Definitivamente puedo ver a parejas tomando inspiración de esto, pero personalizándolo para que encaje con su propia historia”, dijo.

Para llevar a cabo una boda centrada en la experiencia, más parejas están contratando diseñadores de experiencias, dijo Akinseye.

Julie Comfort, una diseñadora de experiencias que trabaja con organizadores de bodas, describe su trabajo como ejecutar un diseño emocional, o cómo una boda debe hacer sentir a los invitados.

Eso no necesariamente requiere gastar aún más dinero.

Por ejemplo, una boda reciente que Comfort diseñó teniendo en cuenta el amor de la pareja por el karaoke incluyó a algunos amigos cercanos cantando junto con la música durante su primer baile. A medida que avanzaba el baile, más voces se unieron y la música se fue desvaneciendo gradualmente, hasta desaparecer por completo.

“Las parejas se están dando cuenta de que no tienen que exagerar para causar un impacto, solo tienen que ser más reflexivas, intencionales y generosas en la forma en que reciben a las personas”, dijo ella. “Muchas de las técnicas de diseño de experiencias que usamos provienen del mundo del arte y el teatro para crear anticipación, sorpresa, magia y drama”.

Comfort dijo que el diseño de experiencias es bastante “nicho” en el mundo de las bodas, pero mucho más común en otros tipos de eventos, como un estreno de cine o el lanzamiento de un producto. Pero a medida que crece la fatiga digital, ella cree que menos parejas buscarán creadores de contenido, personas que se enfocan en capturar bodas para publicarlas en redes sociales, y buscarán más a quienes puedan ayudarlas a crear un evento centrado en la “presencia y conexión”.

El lugar donde se celebra una boda es la puerta de entrada a la experiencia general, dijo Akinseye, quien organizó la boda de Tobias Harris, un jugador profesional de baloncesto y reciente incorporación a los Spurs de San Antonio.

Lo que la celebración de boda de Swift y Kelce hizo tan bien fue obligar a los invitados (y al mundo) a preguntarse colectivamente cómo un lugar impersonal, donde la novia asistió a un partido de baloncesto solo unas semanas antes y donde ha dado conciertos, podría transformarse en un sitio digno de lo que se ha denominado “La Bboda eeal de Estados Unidos”.

En una publicación en X que luego fue eliminada y que varios medios reportaron, un invitado escribió que “una pequeña parte del MSG fue acordonada, desprovista de cualquier indicio de que un partido de baloncesto o hockey alguna vez compartió ese espacio. De alguna manera, mágicamente, alguien creó un jardín al aire libre en un lujoso retiro campestre”.

“Dicen que hubo alrededor de 1.000 asistentes, pero sorprendentemente, todo se sentía íntimo y pequeño”, escribió el invitado. (Aunque no está claro por qué eliminó la publicación, hay una amplia especulación de que fue debido a lo que se decía eran acuerdos de confidencialidad férreos, en referencia a la experiencia exclusiva y privada que crearon Swift y Kelce).

“Hay algo increíblemente poderoso en la anticipación”, dijo Akinseye. “Esta boda podría, sin duda, animar a más parejas a mirar más allá de los lugares tradicionales para bodas y preguntarse: ‘¿En qué podría convertirse este espacio?’”

Para las parejas que buscan inspirarse en la celebración de boda de Swift y Kelce, el consejo de Akinseye es no replicar nada, sino más bien usarlo como una oportunidad “para entender por qué ciertos momentos resonaron y traducir ese sentimiento en algo auténtico para su propia celebración”.

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