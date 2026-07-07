La exnovia de Graham Platner lo acusa de conducta violenta, señalamiento que él rechaza

Por Jake Tapper, Allison Gordon, Casey Tolan y Curt Devine, CNN

Una exnovia del candidato al Senado de Maine, Graham Platner, que anteriormente lo había acusado de violencia, dijo a CNN que se sintió alentada al saber que él está enfrentando varios llamados para abandonar la contienda después de que otra mujer lo acusara de violación.

Lyndsey Fifield describió este martes a CNN, por primera vez ante las cámaras, el maltrato que habría recibido por parte de Platner. Dijo que cuando salían, hace una década, él la agarró una y otra vez, en ocasiones dejándole moretones, y que en un momento la encerró dentro de un dormitorio.

Su entrevista llegó un día después de que Jenny Racicot, quien salió de manera informal con Platner durante dos años, lo acusara de entrar en su casa sin permiso y violarla en un momento en que él estaba fuertemente intoxicado. Su relato en entrevistas con Politico y CNN, que Platner rechazó, llevó a un grupo de funcionarios demócratas a pedirle a Platner que le ponga fin a su campaña.

Fifield dijo que se sintió inspirada por la valentía de Racicot al presentarse y sintió “alivio” de que el senador Bernie Sanders instara a Platner a retirarse de la contienda. Al mismo tiempo, dijo, le perturbó que sus propias acusaciones sobre el comportamiento de Platner, que fueron publicadas por The New York Times el mes pasado, no provocaran una condena similar por parte de los partidarios de Platner.

“Por mucho que esté agradecida y me alegre y espere que por fin esto haya sido suficiente”, Fifield dijo sentir “dolor” porque sus “acusaciones no fueron suficientes”.

En un comunicado, la campaña de Platner calificó las acusaciones de Fifield de “categóricamente falsas” y dijo que provienen “de una persona con una agenda política bien documentada”.

Al hablar con The New York Times en junio, Platner dijo que “con demasiada frecuencia” se “automedicaba con alcohol, y estaba lejos de ser un novio perfecto” durante lo que describió como “un período muy oscuro” de su vida.

“Asumo la responsabilidad por todo eso, y desearía haber sido mejor”, añadió entonces. “Cualquier caracterización más allá de eso es falsa y creo que está motivada políticamente. No estoy orgulloso de quién era entonces, pero sí estoy orgulloso del trabajo que he hecho desde entonces y del movimiento que estamos construyendo en Maine”.

Fifield conoció a Platner en 2013, cuando el actual candidato era estudiante en la Universidad George Washington y ella trabajaba en Washington. Salieron intermitentemente en 2013 y 2014, dijo. En la entrevista con CNN, describió a Platner como alguien que luchaba con serios problemas de alcoholismo y que era violento con ella.

Fifield dijo que, mientras salían, Platner la agarraba con regularidad, a veces con fuerza suficiente como para dejar marcas. En un momento, durante una discusión, afirmó, Platner la agarró del brazo, la empujó dentro de un dormitorio y mantuvo la puerta cerrada para que ella no pudiera salir.

En ocasiones en que tenían relaciones sexuales, dijo Fifield, Platner se quitaba el condón que llevaba puesto sin decírselo, y cuando ella lo confrontaba al respecto, él inventaba excusas o desviaba el tema. “La peor y más violatoria parte era lo a menudo que lo hacía en secreto”, dijo. The Washington Post informó primero sobre su acusación.

Emily Zanotti, amiga de Fifield, aseguró a CNN que Fifield le dijo años atrás que había estado tratando de evitar un embarazo mientras salía con Platner, pero que Platner se quitaba los condones durante las relaciones sexuales.

“Sabía que Graham fue una fuerza realmente destructiva en su vida”, dijo Zanotti.

En un comunicado al Post sobre la acusación, la campaña de Platner la calificó de falsa y motivada políticamente.

Fifield dijo que en ocasiones Platner la asustaba con su comportamiento hacia ella cuando estaba borracho. Dijo que era “muy brusco físicamente”, aunque subrayó que Platner “nunca” la golpeó o abofeteó.

La campaña de Platner le dijo al Times en junio que él “cuestiona enérgicamente” cualquier afirmación de intimidación física o altercados, y esta semana, su campaña afirmó que él “niega vigorosamente” la acusación de violación de Racicot. Platner dijo en un video publicado en X que “cualquier acusación de comportamiento no consensuado es categóricamente falsa”, pero que “reflexionaría sobre el mejor camino a seguir” en la contienda por el Senado.

Fifield tiene antecedentes de trabajo en campañas republicanas y para grupos conservadores, incluida la Heritage Foundation y la campaña presidencial de Nikki Haley de 2024. Después de que se publicara la historia del Times, algunos partidarios de Platner señalaron el historial político de Fifield al defenderlo de sus afirmaciones.

Fifield dijo que enfrentó ataques en línea que la llevaron a sentirse “en un lugar muy oscuro”.

“Se sintió muy violatorio y muy despectivo”, dijo Fifield. “Fue como si minimizaran lo que claramente son recuerdos muy dolorosos, tal vez los recuerdos más dolorosos de mi vida”.

Fifield le dijo a CNN que no compartió su historia sobre Platner por ningún motivo político.

“Quería decir la verdad porque verlo mentir era simplemente muy difícil para mí”, dijo. “No me importa la contienda por el Senado de Maine, eso no está en mi radar; voy a pilates con mis hijos”.

Al igual que Racicot, dijo que se había puesto en contacto con la activista progresista y abogada Cheyenne Hunt, quien la animó a compartir su historia oficialmente con CNN.

Fifield dijo que le preocupaba la idea de que el hombre que ella había visto a puerta cerrada pudiera llegar a una posición de poder.

“No se puede ser así en privado y que eso no se traduzca en cómo gobiernas o legislas”, dijo. “Me aterra pensar en que él tenga cualquier tipo de poder político, porque ¿qué va a hacer con las mujeres en su oficina?”

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