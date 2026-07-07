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CNN - Spanish

Mundial 2026: ¿qué partidos se juegan hoy, 7 de julio? Horarios y enfrentamientos

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Telemundo 15
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Published 4:00 AM

Por CNN en Español

Dos equipos. Es todo lo que nos falta conocer del cuadro de cuartos de final del Mundial 2026. Y esos dos nombres saldrán de los cruces de este martes, con marcada presencia latina: Argentina y Colombia buscarán evitar que el torneo se quede sin representantes del continente americano.

🏟️ Estadio Atlanta

🏠 Atlanta, Georgia, Estados Unidos

  • 12 p.m. de Miami.
  • 9 a.m. de Los Ángeles.
  • 10 a.m. de Ciudad de México.
  • 11 a.m. de Bogotá.
  • 1 p.m. de Buenos Aires.
  • 6 p.m. de Madrid.

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Egipto: Mostafa Shobir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Kareem Hafez; Marawan Attia, Hamdy Fathy, Emam Ashour, Mostafa Zico; Mohamed Salah y Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan.

🏟️ Estadio BC Place Vancouver

🏠 Vancouver, Columbia británica, Canadá

  • 4 p.m. de Miami.
  • 1 p.m. de Los Ángeles.
  • 2 p.m. de Ciudad de México.
  • 3 p.m. de Bogotá.
  • 5 p.m. de Buenos Aires.
  • 10 p.m. de Madrid.

Posibles formaciones

Suiza: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Johan Manzambi, Ruben Vargas; Breel Embolo. DT: Murat Yakin.

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.

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