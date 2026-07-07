Petro desconoce la legitimidad de De la Espriella y el presidente electo suspende el proceso de transición en Colombia

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este martes la suspensión del proceso de transición con el Gobierno saliente, luego de que el mandatario Gustavo Petro anunciara que no reconoce la legitimidad de las autoridades entrantes y afirme que el líder outsider “no ganó las elecciones”, lo que marca el primer gran cortocircuito del cambio de autoridades.

“Acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo”, dijo De la Espriella en X y agregó que explicará las razones de la decisión y las medidas que adoptará “de inmediato”.

El anuncio fue realizado luego de que Petro, que había prometido respetar los resultados del escrutinio definitivo, denunciara un “fraude electoral por vía algorítmica”, sin pruebas concretas, y afirme que el presidente es Iván Cepeda, candidato del oficialismo derrotado por De la Espriella.

“El presidente de Colombia no reconoce la legitimidad del gobierno entrante. Abelardo no ganó las elecciones”, dijo Petro, quien también convocó a marchas para el 20 de julio, día de la independencia nacional, casi tres semanas antes de la fecha programada para el cambio de mando.

Petro se pronunció así horas después de que De la Espriella anunciara que apenas asuma el cargo derogará los principales mecanismos de la política de “paz total”, uno de los emblemas del Gobierno del Pacto Histórico para negociar con las guerrillas y grupos disidentes, y dijo que reactivará las órdenes de captura contra integrantes de grupos armados ilegales.

“A los violentos les hago un único ofrecimiento: sometimiento a la justicia con los beneficios que la ley actual contempla”, sostuvo el líder ultraderechista.

Petro, en un largo mensaje, denunció presuntas irregularidades en el voto en el exterior, en las que De la Espriella logró una gran ventaja, aunque el líder del movimiento Defensores de la Patria también venció en el territorio nacional. También criticó a la Registraduría Nacional por encargar los sistemas de ciberseguridad a empresas extranjeras.

El mandatario saliente no llegó a reconocer el resultado de la primera vuelta, en la que De la Espriella sorpresivamente obtuvo el primer lugar, lo que desató críticas de varios políticos y analistas por los posibles efectos sobre la institucionalidad y la democracia.

En cuanto al proceso de transición, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, encargado de dirigirlo y coordinarlo, expresó en X sobre el anuncio de De la Espriella: “Que quede absolutamente claro: esta decisión no detiene nuestro trabajo. Seguiremos investigando, recopilando información y documentando con rigor la realidad del país y las situaciones que el próximo gobierno deberá enfrentar”.

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