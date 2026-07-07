Un hombre fue lanzado desde su apartamento en el piso 12 mientras un tornado mortal azotaba el centro de China

Por Sylvie Zhuang, CNN

Según informes de los medios estatales, un tornado mortal, tan potente que succionó a un hombre fuera de su apartamento en el piso 12, arrasó la provincia central china de Hubei, dejando tras de sí un rastro de destrucción.

Al menos 11 personas murieron y más de 331 resultaron heridas cuando el tornado, que trajo vientos de hasta 260 kilómetros (160 millas) por hora, azotó la zona a última hora del lunes por la noche, dejando casas destrozadas, coches volcados y tierras de cultivo dañadas, según la agencia de noticias Xinhua.

Según Xinhua, más de 4.855 viviendas resultaron dañadas en Hubei, un importante centro industrial conocido por su fabricación de automóviles.

Uno de los lugares más afectados fue la ciudad de Huanggang, donde el viento fue tan fuerte que arrastró a un hombre de 30 años y algunas de sus pertenencias, incluyendo su sofá y armarios, de su apartamento en el piso 12, según informaron los medios locales.

Según los informes, el hombre se encuentra ahora en la unidad de cuidados intensivos del hospital.

En otras zonas de la ciudad, varios camiones pesados fueron levantados y desplazados hasta 30 metros por la fuerza del viento.

Un video impactante mostraba un gran tornado arrasando la cercana ciudad de Ezhou, donde murieron cinco personas.

Las autoridades locales reconocieron las “inmensas pérdidas ocasionadas por el desastre” y afirmaron que más de 3000 personas participaron en las labores de rescate.

Los tornados son poco frecuentes en la provincia de Hubei, que experimentó el último en mayo de 2021.

Según los expertos, las inclemencias del tiempo en Hubei son consecuencia de la coincidencia del tifón Maysak con la temporada de lluvias de principios de verano, y se producen mientras la región de Guangxi, en el suroeste de China, sufre graves inundaciones y tras un deslizamiento de tierra mortal en la provincia de Gansu, en el noroeste.

El líder de China, Xi Jinping, pidió el martes un esfuerzo integral de rescate y socorro, así como el reasentamiento de los afectados.

Desde el domingo, el tifón Maysak ha provocado inundaciones en la región de Guangxi, donde cuatro personas han muerto y ocho permanecen desaparecidas. Más de 600 personas seguían esperando ser evacuadas, según informó un funcionario local a los medios el martes por la tarde.

El tifón ha traído suficiente lluvia a la región como para batir récords de precipitación en 24 horas, incluyendo la ciudad de Hengzhou.

En una aldea de Hengzhou, las inundaciones representan una amenaza adicional. Más de 800 serpientes escaparon cuando una granja de serpientes se inundó el lunes, según informó un funcionario al medio de comunicación local Hongxing.

Un video difundido en las redes sociales mostraba serpientes asomando la cabeza por encima del agua lodosa que inundaba el pueblo.

Según el informe de Hongxing, un aldeano resultó mordido y está siendo tratado en el hospital, mientras que una docena de lugareños formaron un equipo para capturar a las serpientes.

Si bien se decía que muchas de las serpientes eran culebras acuáticas y culebras ratoneras no venenosas, algunas eran cobras, que se consideran altamente venenosas, informó el diario Xiaoxiang Daily.

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