Encontraron a un niño en una piscina y lo declararon muerto. Está vivo y sus padres podrían ser acusados

Por Asociated Press

Un niño pequeño que fue encontrado en una piscina del patio trasero de una casa, en un suburbio de Phoenix, en febrero, fue declarado muerto antes de ser encontrado respirando horas más tarde en una habitación que funciona como morgue del hospital, según registros policiales publicados recientemente.

Dos agentes de la Policía de Gilbert observaron varias veces posibles signos de vida, pero aun así el niño fue trasladado a la “sala fría” del hospital después de haber recibido tratamiento por parte del personal médico, según los documentos.

“Por favor, haga su trabajo y déjeme hacer el mío”, le dijo en un momento el doctor Aryan Toosi a un agente, según el informe. “Fui a la facultad de Medicina por una razón”.

Los servicios de emergencia fueron enviados a la vivienda alrededor de las 5:30 p.m., del 8 de febrero, tras recibir un aviso de ahogamiento. Los equipos realizaron maniobras de reanimación al niño antes de trasladarlo a un hospital, donde el pequeño fue declarado muerto aproximadamente una hora después.

Unas cinco horas más tarde, la Policía fue informada de que el niño efectivamente estaba respirando y fue aerotransportado a otro hospital. Finalmente, el niño sobrevivió y ya fue dado de alta.

La Policía de Gilbert está recomendando presentar cargos por negligencia contra los padres. Los investigadores dijeron que había un fuerte olor a marihuana en la vivienda y puertas abiertas que podrían haber permitido que el niño accediera a la piscina sin supervisión. La Fiscalía del Condado de Maricopa dijo que estaba revisando el caso y el lunes declinó hacer más comentarios.

En las llamadas al 911, dos familiares informaron desesperadamente que el niño había sido sacado de la piscina, mientras se escuchaba a personas gritando de fondo en la escena. Una de las personas que llamó informó que el niño pequeño estaba inconsciente.

Nadie respondió en la vivienda donde ocurrió el incidente cuando un fotógrafo de Associated Press llamó a la puerta el lunes.

El Centro Médico Mercy Gilbert, donde fue trasladado el niño de 18 meses, dijo en un comunicado que el hospital realizó “una revisión exhaustiva de todos los aspectos de la atención proporcionada para comprender qué ocurrió y realizar cambios significativos que fortalezcan nuestra atención”.

El hospital calificó la situación como “desgarradora” y se negó a revelar más detalles.

Cuando un equipo de la oficina del médico forense local llegó a la llamada “sala fría”, encontraron al niño respirando y lo trasladaron de urgencia a otro hospital, informó la Policía.

Scott Holden, abogado de Toosi, dijo a Associated Press que no haría una declaración completa en nombre del médico, “más allá de asegurarles que hay mucho más en este caso, tanto desde el punto de vista de los hechos como desde el punto de vista médico, de lo que se ha informado hasta ahora”.

Una página de GoFundMe, creada en febrero para ayudar a la familia del niño con los gastos médicos, indicó que el pequeño necesitaría una terapia extensa.

“Gracias por sus oraciones, su amabilidad y su apoyo para el bebé Vincent, nuestro pequeño luchador milagroso”, dice la página.

Una filial de ABC en Phoenix, KNXV-TV, fue la primera en informar sobre la historia.

Ha habido otros casos de personas que fueron encontradas con vida después de haber sido declaradas muertas. En Southfield, Michigan, Timesha Beauchamp, una joven de 20 años con parálisis cerebral, fue declarada muerta por un médico por teléfono, en 2020. Los paramédicos de la ciudad habían respondido a una llamada al 911 desde la casa de su familia.

Más tarde ese mismo día, una funeraria abrió la bolsa mortuoria y encontró a Beauchamp jadeando para respirar. Fue trasladada rápidamente a un hospital, pero nunca se recuperó y murió dos meses después. La ciudad de Southfield llegó a un acuerdo por una demanda por negligencia presentada por la familia por US$ 3,25 millones.

Los casos en los que alguien es declarado muerto por error y posteriormente encontrado con vida son poco frecuentes, pero ocurren, dijo la doctora Judy Melinek, una patóloga forense de San Francisco que no está relacionada con el caso. “Tiende a ser mucho más común en personas mayores que en niños o bebés”, señaló.

“Los criterios para determinar la muerte requieren ausencia de latidos cardíacos, ausencia de respiración y ausencia de actividad cerebral o neurológica”, explicó Melinek. Añadió que hubo ocasiones en las que algunas personas respiraban de manera muy superficial o intermitente, por lo que los profesionales médicos tuvieron que esperar unos minutos antes de declarar la muerte.

Según Melinek, determinar la muerte depende de la habilidad y la formación del médico, y los protocolos pueden variar de un hospital a otro.

“Puede ser que haya intervenido alguien sin suficiente experiencia o que haya fallado un protocolo”, dijo. “Porque las personas, una vez que están muertas, no vuelven a la vida; eso no ocurre”.

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