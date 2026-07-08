“Estamos preparando medidas jurídicas más importantes”, dice Sheinbaum tras muerte de mexicano por disparos de agente de ICE

Por Uriel Blanco, CNN en Español

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este miércoles que su Gobierno va a “ir más allá de las notas diplomáticas” y tomará “medidas jurídicas más importantes” respecto al reciente caso de un ciudadano mexicano que murió en Houston por disparos de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

“No podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos que están en Estados Unidos, a los connacionales. Entonces estamos planteando otras medidas”, comentó Sheinbaum en su conferencia matutina al ser preguntada por el caso.

El martes, un agente de ICE disparó a un ciudadano mexicano identificado como Lorenzo Salgado Araujo, quien falleció en un hospital por sus heridas. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) señaló a CNN que el agente disparó porque Salgado Araujo evadió su arresto en una parada de tráfico. La agencia estadounidense aseguró que el inmigrante mexicano se negó a obedecer varias órdenes verbales y embistió uno de los vehículos policiales.

Mientras la Oficina del inspector general del DHS y el FBI en Houston investigan los hechos, tanto organizaciones en defensa de los inmigrantes como congresistas de EE.UU. han exigido transparencia en el caso y que se revisen todas las pruebas recabadas en el lugar de los hechos.

Ronaldo Salgado, hijo de Salgado Araujo, dijo que su papá era un “hombre mexicano trabajador” que estaba el proceso legal para conseguir su permiso de trabajo en EE.UU. Al momento del encuentro con agentes federales, Salgado Araujo estaba en “camino al trabajo, recogiendo a sus empleados”, aseguró su hijo.

Sheinbaum criticó que este tipo de casos sigan ocurriendo, en los cuales la “única falta” de los inmigrantes es “no tener papeles”.

“(Los inmigrantes) no tienen por qué estar en centros de detención o que se utilice la violencia. Entonces, estamos preparando medidas jurídicas obviamente más importantes”, declaró la mandataria federal.

La presidenta de México recordó que su Gobierno ha mandado previamente notas diplomáticas por casos de mexicanos fallecidos, así como una solicitud de audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para tratar los casos de personas muertas en centros de detención de ICE. Asimismo, en marzo, el Gobierno de Sheinbaum se sumó a una demanda colectiva contra ICE tras la muerte de un inmigrante.

Sobre las notas diplomáticas que han enviado con anterioridad, Sheinbaum aseguró que EE.UU. las responde, pero las muertes siguen ocurriendo.

“Nos contestan, pero de todas maneras hay otra lamentable muerte de un connacional en Estados Unidos por asuntos de detención, cuando su única falta es no tener papeles”, agregó.

Sheinbaum dijo que próximamente presentará junto a Roberto Velasco, canciller de México, las medidas jurídicas que se tomarán en el caso de Salgado Araujo.

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Con información de Karina Tsui y Verónica Calderón, de CNN.