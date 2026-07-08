Graham Platner abandona la candidatura al Senado por Maine y abre paso para que los demócratas elijan a un nuevo candidato

Por Eric Bradner, CNN

El candidato demócrata al Senado por Maine, Graham Platner, dijo en una declaración en video este miércoles que suspendía su campaña, despejando el camino para que los demócratas seleccionen a un nuevo candidato para enfrentar a la senadora republicana Susan Collins en una de las contiendas más importantes de las elecciones de mitad de período de noviembre.

La decisión de Platner llega después de que una mujer dijera a CNN y Politico que él la violó mientras estaba fuertemente intoxicado hace casi cinco años, cuando mantenían una relación informal, una acusación que Platner niega.

“Creemos que, para que el movimiento continúe, no puedo ser yo, y por esa razón estamos suspendiendo las operaciones de la campaña”, dijo Platner en un video publicado en X, y añadió que tiene la intención de presentar la documentación para retirarse.

“Esto es increíblemente difícil porque sé que algunos pensarán que es una admisión de culpabilidad y ciertamente no lo es. No lo hacemos por las acusaciones, lo hacemos por las estructuras que quienes están en el poder nos están quitando”, añadió Platner.

Platner enfrentaba el plazo del 13 de julio en Maine para que los candidatos a la elección general se retiren de la papeleta. El Partido Demócrata estatal tendrá ahora dos semanas para presentar un candidato sustituto.

La contienda por el Senado en Maine es crucial para las esperanzas de los demócratas de ganar una mayoría en el Senado en las elecciones de mitad de período de noviembre. El partido necesita una ganancia neta de cuatro escaños, la mayoría de los cuales tendría que provenir de victorias en estados republicanos.

Aunque demócratas bien financiados se han quedado cortos frente a Collins en contiendas anteriores, los demócratas creen que un entorno nacional favorable podría impulsar sus posibilidades este año en un estado que la exvicepresidenta Kamala Harris ganó por casi 7 puntos porcentuales en 2024.

El apoyo a Platner entre los demócratas se desplomó a principios de esta semana después de que Jenny Racicot dijera que él llegó borracho a su casa en 2021, después de que ella le pidiera que no fuera, y luego tuvo sexo por la fuerza con ella pese a sus reiteradas exigencias de que se detuviera. En un momento dado, volcó un mueble de costura, lo que dejó inadvertidamente una aguja clavada en su pierna. Cuando ella lo confrontó a la mañana siguiente, él dijo que no recordaba lo que había ocurrido, afirmó Racicot.

Racicot dijo que no denunció el incidente a las autoridades en ese momento y que rompió contacto con él poco después. Consultada sobre si ahora consideraba el incidente una violación, Racicot dijo: “Por definición sí, absolutamente sí”.

Platner dijo en un video el lunes que las acusaciones son “inquietantes, graves y falsas”, pero reconoció que podrían dificultarle derrotar a Collins.

“Independientemente de la inexactitud de la cobertura, pero conscientes de la realidad política que impondrá, nos estamos tomando el tiempo para reflexionar sobre el mejor camino a seguir para el estado que amo, la gente que amo, el movimiento al que pertenezco y el objetivo de derrotar a Susan Collins”, dijo Platner en el video.

Poco después de que se informara sobre las acusaciones, muchos demócratas, incluido uno de sus aliados más cercanos en el Congreso, el senador independiente Bernie Sanders de Vermont, pidieron que se retirara de la contienda.

Las controversias han rodeado la campaña de Platner desde sus primeros días. El candidato tenía un tatuaje en el pecho de una calavera y tibias cruzadas que tiene asociaciones nazis, algo de lo que Platner ha dicho que no era consciente hasta hace poco. Sin embargo, no pudo explicar por qué una exnovia describía su controvertido tatuaje en el pecho como un símbolo nazi meses antes de que él dijera haber conocido su significado.

Platner dijo en octubre que había cubierto el tatuaje con otro tatuaje.

KFile de CNN también ha informado que, en publicaciones eliminadas de redes sociales, Platner una vez se llamó a sí mismo “comunista”, descalificó a “todos” los policías como bastardos y dijo que los estadounidenses blancos de las zonas rurales “en realidad son” racistas y estúpidos. Ha repudiado esas publicaciones, diciendo que se produjeron en un momento en que se sentía desilusionado y enojado y expresó esas emociones en línea.

El mes pasado, Platner enfrentó acusaciones separadas de comportamiento inquietante hacia mujeres con las que salió, según un informe publicado por The New York Times. En un comunicado, Platner rebatió las afirmaciones de intimidación física y dijo que las acusaciones más graves eran falsas y tenían motivaciones políticas.

Otra exnovia de Platner, Lyndsey Fifield, describió por primera vez ante las cámaras de CNN el martes su propio presunto maltrato por parte de Platner, diciendo que él la agarró repetidamente, en ocasiones dejándole moretones, y que una vez la bloqueó dentro de un dormitorio mientras salían hace más de una década.

La campaña de Platner calificó las acusaciones de Fifield como “categóricamente falsas” y afirmó que provienen “de una persona con una agenda política bien documentada”.

Platner, un cultivador de ostras y recién llegado a la política, se convirtió en el presunto candidato en abril, antes de las primarias de junio en Maine, después de que la gobernadora Janet Mills, de dos mandatos, se retirara de la contienda demócrata. Pero algunos grupos continuaron sondeando a otros demócratas frente a Collins incluso después de que Platner ganara las primarias.

Entre los posibles candidatos para reemplazar a Platner se incluyen tres candidatos derrotados a la gobernación en la boleta de las primarias de este año: Nirav Shah, exdirector de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Maine; la secretaria de Estado Shenna Bellows, que cuenta con una larga lista de apoyos progresistas; y el exsenador estatal Troy Jackson, un maderero que fue respaldado por Sanders en la contienda por la gobernación e hizo campaña junto a Platner.

Dan Kleban, propietario de una cervecería que puso fin a su campaña al Senado poco después de lanzarla el año pasado para respaldar a Mills, anunció formalmente su candidatura este miércoles. “Creo que puedo unir a nuestro partido y finalmente derrotar a Susan Collins en noviembre”, escribió Kleban en una publicación de Substack que luego compartió en X.

Otra posible candidata es la representante estatal Valli Geiger, a quien Platner había llamado antes de su retiro para animarla a considerar postularse si él se retiraba. Una fuente familiarizada con el asunto dijo a CNN que Platner “no había tomado ninguna decisión sobre respaldar a alguien”.

El Partido Demócrata de Maine aprobó este miércoles un plan para celebrar una convención y elegir a un nuevo candidato si Platner decide retirarse de la contienda.

“Hoy, el Partido Demócrata de Maine celebró una reunión con más de 100 miembros del comité estatal que votaron a favor de celebrar una convención para elegir a un nuevo candidato si hay una vacante que cubrir”, escribieron este miércoles Charlie Dingman, presidente del Partido Demócrata de Maine, y otros dos líderes del partido. “Pronto anunciaremos el cronograma completo, los detalles sobre cómo avanzará el proceso de selección, información sobre cómo participar y los requisitos para los candidatos. Mantendremos al público informado durante todo el proceso; la transparencia es de suma importancia”.

En los últimos días, los votantes en Maine expresaron preocupación por el proceso para reemplazar a Platner y por cómo el apuro podría afectar las posibilidades de los demócratas de derrotar a Collins en las elecciones de noviembre.

“Se está haciendo tarde”, dijo Frederic Fahey, un votante demócrata en Portland que apoyó a Platner en las primarias. “Tendrían que encontrar a un buen candidato que pudiera ponerse al día muy rápido y luego seguir adelante. Creo que incluso en las mejores circunstancias eso sería muy difícil”.

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Con información de Kaanita Iyer, Allison Gordon, Jake Tapper, Arlette Saenz, Andrew Kaczynski y Patrick Svitek, de CNN.