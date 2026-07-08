Juez desestima la demanda por difamación de US$ 3.800 millones de Trump Media contra The Washington Post

Brian Stelter, CNN

Fracasó otra de las demandas del presidente Donald Trump contra una organización de noticias.

Esta vez, se trata de una demanda por difamación que el Grupo de Medios y Tecnología de Trump presentó contra The Washington Post en 2023 por un artículo titulado “Fideicomiso vinculado a un banco favorable al porno podría ganar una participación en Truth Social de Trump”.

Un juez federal de Florida desestimó la demanda, diciendo que Trump Media “no logró presentar pruebas que permitirían a un jurado encontrar por pruebas claras y convincentes” que The Washington Post “publicó las supuestas declaraciones difamatorias con malicia real”.

La conclusión del juez de distrito de EE.UU. Thomas Barber se produjo durante la fase de sentencia sumaria del caso, en la que un juez puede evaluar las pruebas y tomar una decisión antes de pasar a juicio.

Los abogados de The Washington Post argumentaron que Trump Media no pudo probar “malicia real”, el alto estándar legal que las figuras públicas deben cumplir para prevalecer en un caso de difamación. Significa que el demandado sabía que una afirmación era falsa o mostraba un “desprecio temerario de si era falsa o no”.

El reportero de The Washington Post que escribió el artículo en cuestión, Drew Harwell, “investigó minuciosamente” el tema y “tenía confianza en la precisión del artículo en el momento de la publicación”, escribieron los abogados del periódico.

En una entrada resumida en el expediente la semana pasada, reportada por primera vez por la revista Reason, Barber se puso del lado de The Post. Dijo que emitiría una opinión completa más tarde.

The Washington Post informó sobre la victoria legal el martes. “Estamos complacidos con la decisión del tribunal y esperamos revisar su orden escrita tras su publicación”, dijo un portavoz a CNN.

Un portavoz de Trump Media le dijo a CNN: “Creemos que un jurado debe decidir si estas falsedades eran demandables y evaluaremos si apelar la decisión de la semana pasada en el debido tiempo. También continuaremos responsabilizando a los medios”.

Trump Media se posiciona como un oponente y una alternativa a las empresas tradicionales de tecnología y medios. Es mejor conocido por operar Truth Social, una red social relativamente pequeña favorecida por el presidente.

La empresa que cotiza en bolsa ha estado perdiendo dinero durante años; obtuvo menos de US$ 1 millón en ingresos en el primer trimestre de este año, según los registros públicos.

La compañía ha presentado repetidas demandas por cobertura informativa que consideró falsa. Una demanda por difamación contra The Guardian y otros demandados fue desestimada por un juez de Florida diferente en noviembre pasado. Trump Media presentó inicialmente una queja enmendada, pero luego desestimó el asunto por completo en abril.

La demanda de Trump Media contra The Washington Post acusó al periódico de una “conspiración” para dañar a la empresa y buscaba US$ 3.800 millones en daños.

Los abogados de la demanda lograron limitar considerablemente el caso y afirmaron que Truth Media no podía cumplir con la “carga pesada” del estándar de malicia real.

En mayo, mientras esperaba la decisión del juez, The Washington Post publicó una corrección al artículo de 2023 indicando que “el descubrimiento en la litigación en curso estableció” que dos afirmaciones en el artículo eran incorrectas. Pero la corrección enfatizó que las afirmaciones estaban “basadas en la información de The Washington Post en el momento de la publicación”.

Trump y sus empresas tienen una larga historia de obtener publicidad a través de demandas, solo para ver a los jueces posteriormente desestimarlas.

En abril, un juez federal desestimó la demanda por difamación de Trump contra The Wall Street Journal por su reportaje sobre una carta de cumpleaños obscena a Jeffrey Epstein con su nombre. Trump presentó de nuevo esa demanda en mayo. También tiene litigios pendientes contra la BBC, The New York Times y el Des Moines Register.

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