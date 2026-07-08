Las 5 cosas que debes saber este 8 de julio

Por CNN en Español

Argentina y Suiza se enfrentarán en cuartos. Petro desconoce la legitimidad de De la Espriella en Colombia. Batalla por el cartel de Sinaloa: la confrontación entre grupos que disparó la violencia. Arma tu once ideal con los mejores jugadores del Mundial 2026. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

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El presidente Donald Trump afirmó este miércoles desde la cumbre de la OTAN en Turquía que considera que el Memorando de Entendimiento con Irán “se terminó”, después de que Estados Unidos e Irán intercambiaran ataques en Medio Oriente. “Es una pérdida de tiempo tratar con ellos”, agregó. Todavía no está claro qué significa en términos prácticos la declaración del presidente, quien también arremetió contra España en su discurso.

Suiza acabó el martes con el sueño mundialista de Colombia tras imponerse 4-2 en una dramática tanda de penales, para sellar su clasificación a los cuartos de final del torneo, que jugará contra Argentina. La Albiceleste consiguió su boleto sufriendo más de la cuenta en un partido épico con Egipto: la Scaloneta logró remontar un 0-2 en los últimos minutos de partido y, con mucha emoción, festejó el 3-2 final.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este martes la suspensión del proceso de transición con el Gobierno saliente, luego de que el mandatario Gustavo Petro dijera que no reconoce la legitimidad de las autoridades entrantes y afirmara que “no ganó las elecciones”, lo que marca el primer gran cortocircuito del cambio de autoridades.

A casi dos años de la captura del capo mexicano Ismael “el Mayo” Zambada y de la batalla interna que desató en el Cartel de Sinaloa, las confrontaciones entre sus grupos siguen en marcha generando violencia en ese estado del noroeste de México y el tráfico de fentanilo continúa a pesar de los mayores decomisos del Gobierno, advierte un informe de la organización no gubernamental International Crisis Group publicado el martes.

Solo horas después de que el presidente Donald Trump dijera que considera vender aviones de combate F-35 a Turquía, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se pronunció en contra de esta posible acción, incluso mientras minimizaba las diferencias entre los dos líderes mundiales. Como parte de una disputa creciente con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, Netanyahu describió a Ankara como “un régimen infectado con los Hermanos Musulmanes, que odia a EE.UU.”. Exclusivo CNN.

¿Cuál es la ciudad con mejor calidad de vida del mundo en 2026?

A. Atlanta, EE.UU.

B. Bogotá, Colombia

C. Copenhague, Dinamarca

D. Durango, México

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

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“La primera pregunta es: ¿quién mintió? ¿Mintió el embajador Ken Salazar?”

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👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: C. Copenhague ocupa el primer puesto en la lista anual de calidad de vida de la Economist Intelligence Unit (EIU) por segundo año consecutivo.

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