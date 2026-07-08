Trump pide a la Corte Suprema una inusual revisión del caso sobre la ciudadanía por nacimiento

Por Dalia Abdelwahab, CNN

El presidente Donald Trump anunció el miércoles por la tarde que planea pedirle a la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. que vuelva a escuchar el caso de ciudadanía por nacimiento después de que el alto tribunal fallara en su contra la semana pasada.

“Pediré una nueva audiencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos, INMEDIATAMENTE. Este error judicial destruirá a Estados Unidos si no cambian su decisión absolutamente demencial”, escribió Trump en una publicación en Truth Social.

Aunque en teoría es posible que la Corte Suprema revise un caso, es extraordinariamente raro, especialmente en tiempos modernos.

La petición tendría que presentarse dentro de los 25 días posteriores a que se emita una decisión.

La conservadora Corte Suprema asestó un golpe significativo a la agenda de inmigración del presidente Donald Trump al dictaminar que su Gobierno no podía usar un decreto para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para cientos de miles de bebés que nacen cada año en territorio estadounidense.

Aunque no fue inesperado, la decisión supone un gran revés para un presidente que se postuló para un segundo mandato en la Casa Blanca en parte para terminar con el “turismo de nacimiento” y cuya administración ha sido definida por un impulso para reprimir la inmigración ilegal y legal.

Y, sin embargo, la decisión no fue un rechazo tan rotundo las gestiones de Trump como se había pronosticado ampliamente.

Varios conservadores se separaron de la mayoría, una división que Trump ya ha buscado explotar.

La decisión 6-3 fue posiblemente la más esperada de un período de la Corte Suprema marcado por los partidarios de Trump, en el que el presidente ha sufrido una serie de pérdidas de alto perfil, incluyendo en los aranceles y la independencia en la Reserva Federal, pero también una serie de victorias notables.

El fallo mantiene vigente el principio de que toda persona nacida en Estados Unidos es ciudadana, incluso si sus padres no lo son.

Trump ahora impulsa una ley en el Congreso para eliminar la ciudadanía por nacimiento, una iniciativa que probablemente enfrentará una fuerte oposición.

El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, redactó la opinión de la mayoría, integrada por jueces conservadores y liberales. Tres jueces conservadores —Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch— discreparon de la decisión.

En un voto disidente de 91 páginas, Thomas afirmó que la decisión de la mayoría “devalúa” la ciudadanía tal como la entendían los redactores de la Decimocuarta Enmienda. Alito calificó el fallo como un “error” y sostuvo que “mantiene un poderoso incentivo para ingresar o permanecer ilegalmente en este país”.

Uno de los principales argumentos de los abogados de Trump era que la Decimocuarta Enmienda exige que una persona esté domiciliada en Estados Unidos para tener derecho a la ciudadanía por nacimiento. La Corte rechazó ese planteamiento.

Quizás el intento del presidente Donald Trump de poner fin a la ciudadanía automática por nacimiento no estaba tan alejado de la corriente principal del debate jurídico como preveían quienes siguen de cerca a la Corte Suprema.

Tres integrantes de la mayoría conservadora discreparon de la decisión y un cuarto habría resuelto el caso sobre una base mucho más limitada.

Al final, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, logró bloquear el decreto firmado por Trump en su primer día de mandato con el respaldo de solo una jueza conservadora, Amy Coney Barrett. A esa opinión también se sumaron los tres jueces liberales de la Corte.

Si el objetivo de Roberts era presentar un frente unido frente a una teoría que hace apenas una década era considerada marginal, ese intento no tuvo éxito.

La mayoría reafirmó una concepción centenaria de la ciudadanía automática, respaldada por la 14ª Enmienda, que establece que “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen”.

Pero la iniciativa general de Trump, por radical que fuera, logró avances sorprendentes tanto en los tribunales como en la esfera pública.

La administración obtuvo cierto respaldo de la opinión pública, incluyendo el de 25 estados y un número significativo de miembros del Congreso, para una idea que durante mucho tiempo se había considerado marginal.

Algo más importante aún para el futuro es que, si bien tres magistrados discreparon rotundamente, un cuarto (Brett Kavanaugh) se unió a los disidentes al considerar que no existía violación de la Decimocuarta Enmienda.

(Kavanaugh se sumó a la decisión mayoritaria que bloqueaba el decreto de Trump, pero basó su opinión en una violación de las leyes de inmigración de 1940 y 1952).

El presidente Donald Trump instó al Congreso a eliminar por ley la ciudadanía por nacimiento, después de que la Corte Suprema rechazara su intento de ponerle fin mediante un decreto.

“La Corte Suprema mantuvo la ciudadanía por nacimiento, lo cual es muy malo para nuestro país, pero podemos corregirlo fácilmente en el Congreso mediante una ley, con el respaldo del presidente, como quedó determinado durante este proceso”, escribió Trump en una publicación en Truth Social.

“No hace falta una enmienda constitucional larga y complicada. ¡El Congreso debería empezar HOY a trabajar para poner fin a la costosa e injusta ciudadanía por nacimiento para nuestro país! ¡Tendrá todo mi apoyo!”, agregó.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, manifestó que el Congreso debería hacer “todo lo que sea posible” para poner fin a la ciudadanía por nacimiento. Sin embargo, reconoció que “no sabe cuál es la solución”.

“Sin duda ha llegado el momento de hacer todo lo que sea posible. No sé qué sea eso”, declaró el republicano por Louisiana a Manu Raju, de CNN.

“Creo que claramente es un tema que merece la atención del Congreso. No sé cuál es la solución, cómo definirla ni cuál sería el calendario”, agregó Johnson. “Sería prematuro hacer una proyección sobre eso, pero puedo decir que es una gran preocupación para los estadounidenses, porque se ha abusado de ello”.

Un intento de eliminar la ciudadanía por nacimiento mediante una ley probablemente enfrentaría una fuerte oposición en el Congreso.

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