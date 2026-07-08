Un juez ordena la liberación del pago de US$ 5 millones de Trump a E. Jean Carroll

Por Kara Scannell, CNN

Un juez federal ordenó el miércoles la liberación de más de US$ 5 millones para E. Jean Carroll, rechazando el intento del presidente Donald Trump de retrasar el pago a la excolumnista de revista a quien un jurado determinó que abusó sexualmente y difamó.

El fallo del juez federal Lewis Kaplan se produce después de que Trump le pidiera que no liberara el dinero a Carroll hasta que la Corte Suprema decida si reconsiderará su petición para impugnar la conclusión del jurado de que abusó sexualmente y difamó a la excolumnista de revista.

No fue posible contactar de inmediato a los abogados de Carroll para obtener comentarios.

Trump presentó un aviso ante el tribunal indicando que apelará la decisión.

Un portavoz del equipo legal de Trump dijo en un comunicado: “El pueblo estadounidense está con el presidente Trump al exigir un fin inmediato a todas las Cazas de Brujas, incluida la farsa financiada por los demócratas de los engaños de Carroll. El presidente Trump seguirá ganando contra la persecución legal liberal, mientras continúa centrado en su misión de hacer a Estados Unidos grande de nuevo”.

Los abogados de Trump dijeron anteriormente que esperar a que la Corte Suprema se pronuncie sobre su moción de reconsideración no perjudicará a Carroll, pero causaría un “daño irreparable” al presidente.

“La demandante solo enfrenta un retraso temporal, plenamente compensable con intereses, a menos que la sentencia sea revocada en apelación. Ese ha sido el statu quo durante todo el proceso de apelación en este caso, y debe seguir siéndolo en tanto se resuelve la petición de nueva audiencia”, escribieron sus abogados en la presentación ante el tribunal.

“Sin embargo, el presidente Trump enfrenta una pérdida irrecuperable: la demandante ha declarado repetidamente que tiene la intención de regalar todos los fondos que cobre de él, y una vez que esos fondos se distribuyan a terceros, probablemente no puedan recuperarse”, escribieron.

Los abogados de Carroll pidieron al juez que liberara el dinero después de que la Corte Suprema la semana pasada negara la petición de Trump para impugnar el veredicto del jurado. El lunes, Trump presentó una moción ante la Corte Suprema para que se reconsidere.

El caso involucra una de las dos demandas que Carroll presentó contra Trump. Trump dijo que también pedirá a la Corte Suprema que revise la indemnización de US$ 83 millones otorgada a Carroll después de que se determinara que Trump la difamó mediante declaraciones que hizo en 2022. Tiene hasta finales de mes para presentar esa petición.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.