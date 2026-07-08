Walmart organiza visitas VIP para los aficionados del Mundial

Por Ramishah Maruf

La Estatua de la Libertad. El letrero de Hollywood. ¿Walmart?

La cadena minorista más grande del país ha cautivado a los turistas que acuden al Mundial. Los videos grabados por visitantes extranjeros que acuden por primera vez a Walmart han acumulado millones de visualizaciones y miles de comentarios en las redes sociales.

Ahora Walmart quiere sacar provecho de ese entusiasmo desenfrenado por los macarrones con queso instantáneos y la leche vendida por galones con dos recorridos VIP para que los turistas “exploren los productos de gran tamaño, los icónicos pasillos de aperitivos y los hallazgos exclusivamente estadounidenses” en sus grandes almacenes.

Una de las visitas guiadas tendrá lugar en Nueva Jersey antes de la final del Mundial y otra en Miami después del partido de cuartos de final entre Noruega e Inglaterra para las primeras 20 personas que hagan cola para una experiencia en el aparcamiento relacionada con el Mundial que se organiza en colaboración con LaLiga, la liga de fútbol española.

Las visitas guiadas incluirán “pasaportes personalizados de Walmart, sellos en los pasillos, obsequios promocionales, guías turísticos y degustaciones de productos seleccionados”.

Walmart confirmó que los clientes no recibirían bidones industriales de aderezo ranch como recuerdo.

Las marcas corporativas estadounidenses son una potencia mundial, impulsada por clientes que compran como si su vida dependiera de ello. Los usuarios estadounidenses de TikTok descubrieron este año que Walmart ahora forma parte de la imagen global de Estados Unidos.

Por ejemplo, el turista irlandés Mick Madeiros se maravilló en TikTok de que Walmart vendiera los cereales Fruity Pebbles en bolsas enormes y pesadas, comparándolas con las mismas bolsas en las que viene la comida para perros. Otro usuario de TikTok, el inglés Harry Gunns, declaró que el vibrante caleidoscopio que es el pasillo de las patatas fritas es “una locura absoluta en el mejor sentido de la palabra”.

En otro vídeo, los australianos utilizaron Walmart como destino previo al partido , coreando: “Vamos a Walmart”, lo que quizás sea una clara señal de que en Estados Unidos faltan espacios de encuentro alternativos.

Y Lamine Yamal, el prodigio del fútbol español de 18 años, sorprendió a los aficionados cuando fue visto empujando un carrito de Walmart al salir de una tienda en Oglethorpe, Georgia.

El patrocinio de la Copa del Mundo está estrictamente controlado y sujeto a las directrices rigurosas de la FIFA.

Esto ha dado lugar a algunos cambios extraños en los estadios ya existentes. El MetLife Stadium, sede habitual de los New York Jets y los Giants de fútbol americano, ahora simplemente se llama “New York/New Jersey Stadium” porque la aseguradora no es patrocinadora oficial de la FIFA.

Pero otras empresas estadounidenses siguen intentando encontrar oportunidades de marketing viral, incluso sin pagar a la FIFA.

El patrocinador corporativo del Levi’s Stadium en Santa Clara, California, se vio obligado a ocultar su logotipo durante la duración del Mundial. El estadio también fue rebautizado temporalmente como San Francisco Bay Area Stadium.

La lona que cubría el logotipo estaba cortada con precisión siguiendo el contorno del logo de Levi’s , sin dejar lugar a dudas sobre lo que ocultaba. El logotipo oculto desató una campaña de marketing global por parte de la compañía, que comenzó a cubrir su señalización de la misma manera en tiendas de países apasionados por el Mundial, como Francia, Brasil y México.

Este tipo de movimientos por parte de empresas estadounidenses emblemáticas pueden resaltar el poder de la marca, declaró a CNN Alexander Chernev, profesor de marketing de la Universidad Northwestern.

Si los clientes “aún pueden reconocer el logotipo, eso en realidad genera más visibilidad que si no se hubiera hecho nada desde el principio”, dijo.

Si bien Walmart tampoco es patrocinador oficial de la Copa del Mundo, aprovechar el revuelo en las redes sociales ayuda a la empresa a vincularse con el torneo sin pagar a la FIFA por ese privilegio, especialmente cuando la atención del público está dividida.

“El impacto de la publicidad online es cada vez menor debido a la saturación mediática”, afirmó Chernev. “Por ello, cada vez más empresas buscan formas diferentes de interactuar con sus clientes”.

Aunque no puedas hacer la visita presencial, Walmart sigue mostrando sus tiendas a los visitantes extranjeros en las redes sociales. Una empleada llamada Ann apareció en la cuenta corporativa de Walmart mostrando artículos que los turistas no se pueden perder en su primer viaje.

Mostró unos tarros enormes de mantequilla de cacahuete, aderezo ranch y jalapeños. “¡Con eso se pueden hacer un montón de sándwiches!”, exclamó.

The-CNN-Wire

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