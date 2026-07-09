Ciudadanía por nacimiento: Trump apuesta por una inusual revisión de la Corte Suprema

Por John Fritze, CNN

Cuando se trata de la Corte Suprema de Estados Unidos, el presidente Donald Trump parece creer en las segundas oportunidades, por improbables que sean.

En los días transcurridos desde que concluyó el período de sesiones del máximo tribunal la semana pasada, con la publicación de varias decisiones de alto perfil, el presidente y su equipo legal han planteado la posibilidad de recurrir a un mecanismo poco habitual: solicitar que los magistrados reconsideren fallos que acaban de emitir, un procedimiento que, en algunos casos, no ha prosperado en más de medio siglo.

Los abogados de Trump ya solicitaron una nueva revisión de la decisión de la Corte Suprema de rechazar su apelación contra el fallo que lo condenó a pagar US$ 5 millones tras determinar que abusó sexualmente y difamó a la excolumnista de revistas E. Jean Carroll. Además, este miércoles, Trump prometió pedir al tribunal que reconsidere su decisión de bloquear el decreto con el que intentó eliminar la ciudadanía por nacimiento.

“La decisión de la Corte Suprema es errónea”, escribió Trump en redes sociales. “Solicitaré de inmediato una nueva revisión ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Este error judicial destruirá a Estados Unidos si no cambian esta decisión absolutamente absurda”.

Las normas de la Corte Suprema permiten que las partes soliciten una nueva audiencia dentro de los 25 días posteriores a una decisión. Sin embargo, en la práctica, el tribunal solo suele conceder este tipo de solicitudes cuando surge un hecho relevante después del fallo, y no simplemente porque la parte perdedora esté en desacuerdo con el resultado.

El 30 de junio, la Corte Suprema decidió, por seis votos contra tres, invalidar el intento de Trump de poner fin a la ciudadanía automática por nacimiento mediante un decreto. Cinco jueces concluyeron que la medida violaba la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda. Un sexto magistrado, Brett Kavanaugh, sostuvo que el decreto era constitucional, pero que igualmente estaba impedido por la legislación federal sobre inmigración.

La última vez que la Corte Suprema aceptó reconsiderar una decisión emitida tras escuchar los argumentos de las partes fue en 1965. Ese caso, Maryland v. United States, surgió a raíz de una colisión aérea ocurrida en 1958 entre un avión comercial y una aeronave de entrenamiento de la Guardia Nacional de Maryland. La cuestión era si los demandantes podían reclamar una indemnización al Gobierno de Estados Unidos. En 1965, la Corte concluyó que el piloto era empleado del estado de Maryland y no del Gobierno federal.

Sin embargo, los demandantes argumentaron que los tribunales inferiores solo habían analizado la responsabilidad del piloto y no la de los controladores aéreos federales. En una breve resolución, la Corte Suprema permitió que ese asunto específico continuara su trámite ante instancias inferiores.

Casi una década antes, la Corte había aceptado reconsiderar otro caso relacionado con el juicio militar de dos esposas civiles acusadas de matar a sus esposos militares mientras se encontraban en el extranjero, una en Inglaterra y otra en Japón. Tras revisar nuevamente el caso, el tribunal concluyó que las mujeres no podían ser juzgadas por un tribunal militar. Hasta la fecha, esa sigue siendo la única ocasión en que la Corte Suprema ha reconsiderado un caso ya resuelto y ha revocado su propia decisión.

“Es extremadamente raro que la Corte conceda una reconsideración”, dijo Michael Dorf, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cornell.

“Cuando lo hace, normalmente es porque surge información fundamental que no estaba disponible cuando resolvió originalmente el caso”, explicó Dorf a CNN. “Los intentos de volver a litigar un asunto ya decidido prácticamente siempre fracasan”.

El Departamento de Justicia no respondió a las preguntas sobre la promesa de Trump de solicitar una nueva revisión.

Según la práctica histórica del tribunal, Trump podría tener posibilidades ligeramente mayores en el caso de Carroll, aunque siguen siendo muy reducidas.

Esta semana, los abogados del presidente solicitaron a la Corte Suprema que reconsiderara su decisión de rechazar la apelación contra el fallo que lo obliga a pagar US$ 5 millones a Carroll. Posteriormente también pidieron a tribunales inferiores que suspendieran el pago mientras los magistrados analizan esa solicitud.

Trump ha señalado que próximamente apelará otro caso relacionado con Carroll y sostiene que la Corte Suprema debería analizar ambos procesos conjuntamente. Sin embargo, sus abogados ya habían planteado ese argumento en una carta enviada al tribunal el mes pasado. Aun así, la Corte rechazó la apelación la semana pasada sin que ningún magistrado manifestara desacuerdo.

Los abogados de Carroll declinaron hacer comentarios para este reportaje.

Las reconsideraciones de decisiones que rechazan una apelación son algo más frecuentes que aquellas que revisan un fallo definitivo, aunque casi siempre responden a un cambio importante en las circunstancias posteriores a la decisión del tribunal. La última vez que la Corte Suprema concedió una solicitud de este tipo fue hace poco más de un año, en un caso relacionado con una ley federal antidopaje para la industria de las carreras de caballos. En esa ocasión, el tribunal devolvió el caso a una corte federal de apelaciones para un nuevo análisis después de que otro tribunal de apelaciones llegara a una conclusión distinta sobre la constitucionalidad de la ley.

Al solicitar a un tribunal federal inferior que suspendiera el pago a Carroll, los abogados de Trump citaron alrededor de una docena de casos, algunos de ellos desde 1940, en los que la Corte Suprema reconsideró una decisión de rechazar una apelación.

“La reconsideración no es una imposibilidad jurídica”, argumentaron los abogados de Trump esta semana. “El tribunal no debe ignorar las graves e irreparables consecuencias de entregar fondos que quizá nunca puedan recuperarse”.

El juez federal encargado del caso rechazó ese argumento este miércoles y ordenó liberar los fondos a favor de Carroll.

Trump apeló de inmediato esa decisión. Más tarde ese mismo miércoles, una corte federal de apelaciones rechazó conceder una suspensión inmediata mientras analiza la solicitud del presidente de aplazar por más tiempo el pago.

Esta historia fue actualizada con información adicional.

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Con información de Kara Scannell, de CNN.