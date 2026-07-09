El piragüista olímpico David Hearn se declara inocente de causar daños ​​en el estanque reflectante del Lincoln Memorial

Por Holmes Lybrand, CNN

El piragüista olímpico David Hearn se declaró inocente este jueves ante el Tribunal Superior de la ciudad de Washington de los cargos por daños causados ​​al estanque reflectante (Reflecting Pool) del Lincoln Memorial.

Hearn, de 67 años, fue acusado formalmente el 2 de julio de un delito de destrucción de propiedad por un valor superior a US$ 1.000 tras haber supuestamente causado daños en el estanque situado frente al Lincoln Memorial.

Este delito grave conlleva una pena máxima de 10 años de prisión en caso de condena.

“Las pruebas de la Fiscalía son débiles”, afirmó Mary Dohrmann, abogada de Hearn, durante la audiencia de este jueves.

Sus abogados también invocaron su derecho a un juicio rápido, pero la jueza señaló que, debido al calendario del tribunal, no sería posible celebrar el juicio hasta febrero de 2027.

No se fijó fecha para el juicio. Su próxima audiencia está programada para el 5 de agosto.

La detención de Hearn y otras personas se produjo después de que el Gobierno de Trump calificara de acto de vandalismo grave el deterioro de la capa inferior (que se estaba desconchando) y la proliferación de algas en el estanque, problemas surgidos poco después de su renovación.

Un numeroso grupo de simpatizantes se congregó frente al tribunal con pancartas y coreando consignas como “Liberen a Davie”.

Otras tres personas acusadas de causar daños en el estanque se declararon inocentes el miércoles de delitos menores por destrucción de propiedad valorada en menos de US$ 1.000. Se les ordenó mantenerse alejadas del estanque.

Las brigadas de mantenimiento comenzaron a vaciar el estanque durante el fin de semana para realizar reparaciones —por segunda vez en tres meses—, según informó el secretario del Interior, Doug Burgum.

Esta medida se produce tras semanas de problemas que han afectado a este emblemático monumento: proliferación de algas, agua de color verdoso, desconchado del fondo y las acusaciones de vandalismo por parte de la administración.

Esta noticia está en desarrollo y será actualizada.

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