Fiscal de Nuevo México dice que el Departamento de Justicia está reteniendo información “crítica” relacionada con Epstein

Por Kaanita Iyer, CNN

El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, acusó al Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos de retener el acceso a archivos sin censurar relacionados con el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. Argumentó que la falta de cooperación está impidiendo que el Estado haga justicia para los sobrevivientes.

“Cada día que el USDOJ (por el Departamento de Justicia de EE.UU.) retiene estos registros, se erosiona la base sobre la cual podría construirse una acusación en Nuevo México”, escribió Torrez en una dura carta al secretario de Justicia interino Todd Blanche el 30 de junio, que se hizo pública este jueves. “Los testigos se mudan y se vuelven inalcanzables. Los recuerdos, ya tensados por años de trauma, se desvanecen aún más. La evidencia física y documental se degrada, se pierde o se vuelve más difícil de autenticar con el paso del tiempo”.

La carta de Torrez marca la crítica más reciente al manejo del caso Epstein por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, pese a que el Congreso obligó al departamento a publicar los archivos relacionados con el traficante sexual mediante un proyecto de ley bipartidista a finales del año pasado.

CNN se ha puesto en contacto con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para solicitar comentarios, pero hasta ahora no ha obtenido respuestas.

Nuevo México está investigando denuncias de actividad ilegal en torno a la propiedad que Epstein poseía cerca de Santa Fe, conocida como Rancho Zorro.

La investigación penal se reabrió en febrero tras la publicación por parte del DOJ de Estados Unidos de millones de archivos relacionados con Epstein, que incluyeron un correo electrónico de 2019 recibido por un locutor de radio local en el que se alegaba que “en algún lugar de las colinas fuera del Zorro, dos chicas extranjeras fueron enterradas por órdenes de Jeffrey y Madam G”. Esa acusación no está verificada, pero tampoco está claro hasta qué punto había sido investigada por las fuerzas del orden antes del reciente renovado interés en Epstein.

Algunas de los sobrevivientes de Epstein, incluidas Chauntae Davies y la fallecida Virginia Giuffre, han dicho que el rancho fue uno de los lugares donde fueron agredidas sexualmente.

Varios legisladores criticaron las fuertes censuras en los archivos de Epstein que el DOJ comenzó a publicar en diciembre de 2025, y el organismo de supervisión interna del DOJ de Estados Unidos está revisando el proceso de censura.

A algunos miembros del Congreso se les ha permitido ver los documentos sin censurar, pero tuvieron que “viajar a un anexo del DOJ, sentarse en una de cuatro computadoras propiedad del DOJ, usar un sistema de software torpe y enrevesado proporcionado por el DOJ, y buscar y leer documentos mientras el personal del DOJ nos mira por encima del hombro”, según el representante demócrata Jamie Raskin, el miembro de mayor rango de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes.

En la carta de la semana pasada, Torrez detalló seis intentos de la oficina del DOJ de Nuevo México de comunicarse con la agencia federal, incluida una solicitud de documentos del 13 de febrero y un esfuerzo el mes pasado para organizar una reunión en persona durante la visita de Torrez a la ciudad de Washington.

“A pesar de las garantías verbales de cooperación por parte del USDOJ, no se ha concedido acceso a los registros solicitados, no se ha proporcionado ninguna respuesta sustantiva, y ya han transcurrido más de 130 días desde la solicitud inicial del (Departamento de Justicia de Nuevo México)”, escribió Torrez. “El NMDOJ considera que este lapso de tiempo es una demora irrazonable bajo cualquier criterio de razonabilidad”.

Como parte de la investigación penal, las autoridades de Nuevo México registraron el Rancho Zorro en marzo.

Por separado, el estado cuenta con un panel legislativo especial llamado “La Comisión de la Verdad de los Sobrevivientes de Nuevo México”, que también está investigando el Rancho Zorro. El mes pasado, el comité citó a múltiples bancos, varias oficinas de fiscales federales de Estados Unidos, así como las oficinas de Torrez y de la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, para obtener información.

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Con información de Hannah Rabinowitz, Michael Williams, MJ Lee, Nicky Robertson y Holmes Lybrand, de CNN.