Fiscales estatales ultiman demanda antimonopolio contra la fusión Paramount-Warner Bros. Discovery

Por Brian Stelter, CNN

Abogados de varios estados están ultimando una demanda antimonopolio para impugnar la adquisición pendiente de Warner Bros. Discovery (incluida CNN) por parte de Paramount, según personas involucradas en el proceso legal.

Es probable que la demanda conjunta de varios estados se presente la próxima semana, dijeron las fuentes a CNN, aunque la fecha de presentación está sujeta a cambios.

Si se presenta la demanda, podría alterar los planes de Paramount de tomar el control de Warner más adelante este verano. La empresa ha estado buscando cerrar el acuerdo en las próximas semanas.

La demanda también representaría otro caso en el que fiscales generales estatales intervienen en una fusión que ya ha sido aprobada por el Gobierno federal.

El Departamento de Justicia dio luz verde a la adquisición de WBD por parte de Paramount el mes pasado, en medio de críticas por los estrechos vínculos del Gobierno de Trump con la empresa. La autorización federal no impide que los fiscales estatales presenten sus propias demandas antimonopolio.

Los críticos que han instado a los fiscales generales estatales a demandar han argumentado que el acuerdo perjudicaría la competencia en las industrias del entretenimiento y las noticias, una acusación que Paramount ha negado.

Funcionarios estatales han estado investigando las gestiones de cabildeo de Paramount ante la administración Trump, entre otros asuntos, según las fuentes.

En respuesta a preguntas sobre una probable demanda por parte de una coalición de estados, un portavoz de Paramount declaró: “Seguimos colaborando de manera constructiva con los reguladores, incluidos los fiscales generales estatales, y estamos preparados para abordar cualquier cuestión legítima de antimonopolio. Confiamos en que esta transacción no plantea tales preocupaciones”.

Paramount también se enfrenta a obstáculos regulatorios en el Reino Unido, donde la ministra de Cultura, Lisa Nandy, declaró recientemente que tenía la “intención de intervenir” en el acuerdo.

En Estados Unidos, una coalición de fiscales generales estatales lleva meses investigando el acuerdo, y el fiscal general de California, Rob Bonta, ha expresado en repetidas ocasiones su preocupación por la fusión propuesta.

Al solicitársele comentarios el miércoles por la tarde, la oficina de Bonta declaró: “La adquisición de Warner Bros. por parte de Paramount sigue siendo objeto de una investigación activa y no tenemos ninguna novedad que compartir en este momento”.

Reuters informó sobre los plazos de la posible demanda el miércoles temprano.

La mayor parte de las gestiones legales entre Paramount y los estados se han desarrollado lejos de la opinión pública; sin embargo, la oficina del fiscal general de Oregon, Dan Rayfield, acudió a los tribunales el miércoles para solicitar el cumplimiento de una orden de presentación de documentos (subpoena) relacionada con la revisión del acuerdo por parte del estado. La audiencia se aplazó hasta el lunes. Representantes de Paramount informaron al tribunal que la fusión no se completaría antes del 22 de julio.

La Oficina del Fiscal General de Oregon solicita al tribunal que ordene una pausa de 60 días antes de que Paramount pueda asumir el control de WBD. Sin embargo, dicha orden podría quedar supeditada a la demanda presentada por varios estados.

A principios de este año, una coalición de fiscales generales estatales logró paralizar la adquisición de Tegna —una cadena de televisión rival— por parte de Nexstar. Un juez bloqueó la operación a la espera de un juicio, y Nexstar se encuentra actualmente apelando la decisión.

En un comunicado emitido el miércoles, Paramount señaló que los organismos reguladores de numerosos países ya han dado su visto bueno al acuerdo con WBD.

“Las autoridades antimonopolio de todo el mundo han examinado minuciosamente esta operación, autorizándola o concluyendo que no infringe ninguna ley de competencia”, declaró un portavoz a la CNN. “Dicho historial regulatorio refuerza lo que los hechos, la legislación y los análisis económicos dejan claro: esta operación creará un competidor más fuerte frente a las plataformas tecnológicas y de streaming dominantes a nivel mundial, ampliará las opciones para los consumidores, aumentará la inversión en contenidos de alta calidad y en distribución cinematográfica, y generará más oportunidades para creadores y trabajadores”.

“Confiamos en que los hechos y la ley respaldan esta operación, y seguiremos defendiéndola con firmeza”, añadió Paramount.

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