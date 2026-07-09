Las 5 cosas que debes saber este 9 de julio

Por CNN en Español

Llegan los cuartos de final del Mundial 2026. Trump pedirá a la Corte Suprema que revise el caso sobre la ciudadanía por nacimiento. ¿Qué sabemos del mexicano que murió por disparos de un agente de ICE? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

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Medio Oriente fue escenario de una nueva oleada de ataques por segundo día consecutivo. Estados Unidos dijo que atacó 90 objetivos a lo largo de la costa de Irán. En respuesta, Teherán afirmó haber atacado bases militares estadounidenses en Kuwait, Bahréin y Qatar. Sigue aquí las actualizaciones de la información.

Quedaron definidos los cuartos de final del Mundial 2026. Hoy Francia busca confirmar su favoritismo absoluto frente a Marruecos, y mañana España deberá mostrar su poderío ante Bélgica. El sábado, Argentina, la única selección de América con vida, se medirá con Suiza para continuar su campaña de defensa del título mundial. Y Kane vs. Haaland será un duelo de infarto.

Lorenzo Salgado Araujo, ciudadano mexicano de 52 años, iba a bordo de su camioneta, en camino al trabajo, cuando agentes federales de inmigración realizaban un operativo para arrestarlo. El relato oficial de las autoridades estadounidenses señaló que los agentes de ICE le dispararon “en defensa propia” cuando Salgado intentó evadir el arresto y atropellar a un agente. Sin embargo, la familia de Salgado Araujo, autoridades locales y organizaciones no gubernamentales cuestionan la versión oficial y exigen transparencia.

El presidente Donald Trump anunció el miércoles por la tarde que planea pedirle a la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. que vuelva a escuchar el caso de ciudadanía por nacimiento después de que el alto tribunal fallara en su contra la semana pasada. Aunque en teoría es posible que la Corte Suprema revise un caso, es extraordinariamente raro, especialmente en tiempos modernos.

La Autoridad del canal de Panamá (ACP) se prepara para enfrentar un fenómeno de El Niño “fuerte, igual o peor que en 2023”, aseguró Ilya Espino de Marotta, subadministradora de la vía interoceánica, y quien tomará las riendas del paso marítimo el próximo 5 de septiembre.

¿Cuál es la serie más nominada este año a los Emmy?

A. The Pitt

B. The Bear

C. A Knight of the Seven Kingdoms

D. Hacks

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

¿Por qué el entrenador de Egipto hizo un gesto de X en el partido con Argentina?

El entrenador de la selección de fútbol de Egipto, Hossam Hassan, protagonizó uno de los momentos más llamativos de los octavos de final del Mundial 2026 al cruzar sus brazos formando una “X” mientras protestaba por el arbitraje del partido.

Un profesor de aviación saltó de un avión en pleno vuelo y le dejó a su estudiante la tarea de aterrizar

Un piloto saltó de la puerta de un avión en marcha y dejó a la alumna a la que estaba enseñando a pilotar la aeronave para que aterrizara sola. El hombre murió de manera inmediata tras impactar contra el suelo.

Muere a los 75 años Bonnie Tyler, conocida por el éxito “Total Eclipse of the Heart”

La cantante galesa Bonnie Tyler, conocida por éxitos como “Total Eclipse of the Heart”, falleció a los 75 años, según un comunicado publicado en su página web.

US$ 30.000 millones

Apple anunció una inversión de US$ 30.000 millones para diseñar chips Broadcom fabricados en EE.UU.

“Volví a nacer”

—Lo dijo Fabiana Blanco, una venezolana de 12 años, en una entrevista con CNN. Fabiana permaneció 32 horas atrapada bajo toneladas de concreto y acero en un edificio de Caraballeda, en el estado costero de La Guaira. Cuando finalmente un rescatista logró abrir un estrecho conducto entre los escombros, lo primero que apareció fue su rostro sonriente.

Mexicanos consuelan a aficionados egipcios tras la remontada de Argentina

El Fan Fest instalado en el centro de la Ciudad de México reunió a aficionados de distintas nacionalidades para seguir los octavos de final del Mundial 2026. Tras la remontada de Argentina sobre Egipto, varios seguidores del conjunto africano recibieron muestras de apoyo y consuelo por parte de aficionados mexicanos presentes en el lugar.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: A. La serie “The Pitt” tiene 25 nominaciones y domina las categorías de actuación. Le sigue “Hacks”, que impuso un récord con 24 nominaciones para una serie de comedia.

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