Preocupaciones de seguridad llevaron a Trump a salir de Turquía en un avión más antiguo y no en el jet donado por Qatar

Por Kristen Holmes, Kevin Liptak, Holmes Lybrand, Alayna Treene y Betsy Klein, CNN

La decisión del presidente Donald Trump de salir de Turquía en un avión más antiguo mientras enviaba por delante a Inglaterra su nuevo jet, obsequiado por Qatar, estuvo impulsada al menos en parte por preocupaciones de seguridad en torno al conflicto en escalada con Irán, según cuatro funcionarios estadounidenses.

Dos de los funcionarios dijeron que el personal de seguridad se sentía más cómodo con el presidente a bordo de la aeronave más antigua —que fue construida desde cero pensando en la seguridad del comandante en jefe— que en el avión que había sido reacondicionado recientemente después de ser donado por Qatar.

Si bien las fuentes dijeron que no había una amenaza específica y nueva contra la vida de Trump, el presidente había mencionado la posibilidad de un intento de asesinato de parte de Irán durante la cumbre de la OTAN, tras nuevos ataques de EE.UU.

contra el país que comparte frontera con Turquía.

“Soy el número uno en la lista para matar”, afirmó.

The New York Times informó previamente sobre las preocupaciones de seguridad. CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para solicitar comentarios.

Se desconoce hasta el momento el motivo específico por el cual el avión más antiguo fue considerado una opción más segura que el más nuevo. Dos fuentes familiarizadas con el asunto dijeron que el avión más nuevo no contaba con las mismas capacidades para garantizar su seguridad en entornos internacionales, aunque una tercera dijo que estaba equipado con muchas de las mismas características que el avión más antiguo.

“Las evaluaciones de amenazas cambian todo el tiempo”, indicó una fuente.

Antes de que Trump dejara la cumbre de la OTAN en Turquía, los funcionarios enviaron por delante el jet obsequiado por Qatar a la base aérea de Mildenhall, en Inglaterra. Trump dijo en una publicación en redes sociales que el cambio de aviones fue simplemente para dar a los miembros del servicio estadounidense apostados en la base “la oportunidad de recorrer la aeronave”.

“Todo el mundo está tan entusiasmado, y pensamos que ellos deberían ser los primeros”, escribió.

Luego Trump cambió de avión en una base aérea segura de EE.UU. en el Reino Unido y ofreció mensajes contradictorios sobre el motivo del cambio de planes.

“No había una preocupación de seguridad, excepto que lo enviamos un poco antes, la misma ruta de regreso. Lo enviamos un poco antes, para que pudiéramos dejar que lo vieran”, comentó.

Pero cuando se le preguntó por qué a los periodistas a bordo del avión se les pidió bajar las persianas de las ventanillas durante el ascenso desde Ankara, Trump admitió que las preocupaciones de seguridad relacionadas con Irán podrían ser un factor. Dijo que el Air Force One podría ser un “avión peligroso por culpa de los canallas con los que tenemos que lidiar”.

“Estas son personas enfermas, así que podría ver algo así”, dijo, y agregó que no estaba al tanto de la orden de pedir a los miembros de la prensa que mantuvieran las persianas abajo.

El nuevo jet, un obsequio de Qatar cuyo valor se estima en alrededor de US$ 400 millones, desde hace tiempo ha generado preguntas legales, éticas y de seguridad nacional, aunque la Fuerza Aérea ha dicho que “es seguro, está protegido y está equipado con las tecnologías más avanzadas necesarias para cumplir con los requisitos de la misión presidencial”.

Un funcionario, que declinó hacer comentarios sobre los sistemas específicos altamente clasificados que suelen ir a bordo del Air Force One, señaló que el 747 regalado por Qatar fue considerado en gran medida por los militares y el Servicio Secreto como un avión que había sido puesto en servicio “precipitadamente”.

En contraste, el funcionario señaló que dos nuevos jets adquiridos como parte de un acuerdo que Trump renegoció durante su primer mandato han enfrentado serios retrasos y no se espera que estén listos hasta al menos 2028. Eso se debe en parte a la gran cantidad de comunicaciones clasificadas y contramedidas defensivas que deben incorporarse, a requisitos de diseño integrales por parte del Ejército y al tiempo necesario para entrenar a los pilotos en la aeronave única.

“Esto siempre fue considerado un ‘avión puente’ que el presidente usaría hasta que los otros aviones estuvieran completamente equipados”, dijo otra fuente sobre el avión de Qatar, comparándolo con el par de nuevos jets de Boeing que han estado en proceso de ser modificados durante años. El jet de Qatar, en comparación, tardó solo aproximadamente un año y medio en modificarse, lo que preocupó a algunos funcionarios de seguridad en ese momento.

Esa fuente señaló que en conversaciones privadas mucho antes de este viaje, altos funcionarios de la Casa Blanca habían hablado de usar el avión más antiguo en viajes internacionales potencialmente de alto riesgo, en lugar del jet qatarí, si fuera necesario.

“El nuevo avión es perfectamente seguro para que el presidente vuele en él”, dijo la fuente, pero agregó que se necesitan precauciones adicionales cuando se vuela a zonas internacionales de alto riesgo.

El avión más antiguo que sacó a Trump de Turquía, un Boeing 747-200 modificado en gran medida, cuenta con capacidades altamente especializadas, incluido el reabastecimiento de combustible en pleno vuelo.

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Con información de Josh Campbell, de CNN.