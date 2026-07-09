Michigan registra casi 1.000 casos de parásito causante de diarrea, mientras que más personas se infectan en varios estados

Por Brenda Goodman, CNN

¿Sufres una infección estomacal desagradable que no se acaba? Podría tratarse de ciclosporiasis, una infección parasitaria que provoca semanas de diarrea debilitante, cólicos e hinchazón abdominal.

Esta infección suele presentarse durante los meses cálidos de verano, pero varios estados están notificando un aumento de casos superior a lo habitual para esta época del año.

Las autoridades sanitarias federales afirman que están observando un número de casos de ciclosporiasis superior al esperado, que se extiende por varios estados. Es posible que no todos tengan el mismo origen.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) han estado investigando varios grupos de casos en Illinois, la ciudad de Nueva York, el estado de Nueva York, Pensilvania y Texas, que parecen estar vinculados a restaurantes de estilo mexicano, una cadena de supermercados y un evento con servicio de catering, según un correo electrónico, obtenido por CNN, enviado por los CDC a socios estatales y locales.

La red de Respuesta y Evaluación Coordinada ante Brotes de la FDA está llevando a cabo investigaciones de rastreo de cebollas blancas y verdes, pepinos y cilantro, en un esfuerzo por reducir las posibles fuentes, según indica el correo electrónico.

Los CDC afirman que, por el momento, no hay pruebas que sugieran que estos brotes anteriores formen parte de un brote que afecte a varios estados.

Se han identificado al menos ocho nuevos focos de ciclosporiasis en Alabama, Kentucky, Michigan, Ohio, Pensilvania, Tennessee, Virginia y Virginia Occidental. Sin embargo, las entrevistas con las personas infectadas aún están pendientes y estas investigaciones se encuentran en sus primeras etapas, según informaron los CDC. La agencia planea actualizar su sitio web sobre ciclosporiasis a finales de esta semana.

El mayor de estos focos parece estar en Michigan. El estado afirma que normalmente registra unos 50 casos de ciclosporiasis al año. Desde el 22 de junio, ha registrado casi 1.000 casos, lo que apunta a un brote con un origen común. Más de 30 de estos pacientes han sido hospitalizados, según la Dra. Caitlin Rivers, epidemióloga e investigadora principal del Centro Johns Hopkins para la Seguridad Sanitaria.

Ohio informa que, desde principios de año, ha recibido notificaciones de 177 casos de ciclosporiasis; 171 de ellos se registraron en junio, la mayoría a partir del día 20 de ese mes.

El estado de Nueva York —excluyendo la ciudad de Nueva York— ha registrado 112 casos este año, 107 de los cuales fueron notificados a partir del 1 de mayo.

Otros estados también están reportando casos, aunque no está claro si guardan relación entre sí.

Se están llevando a cabo investigaciones para identificar la causa de los brotes en Michigan, Ohio y posiblemente otros estados, pero el proceso podría ser lento.

Esto se debe a que se sabe poco sobre la ciclospora en comparación con patógenos como la salmonela y la E. coli, dijo la Dra. Jennifer McEntire, microbióloga, fundadora y directora ejecutiva de Food Safety Strategies, que asesora a sus clientes sobre cómo lidiar con la ciclospora.

“Es algo muy peculiar y, obviamente, como este año, está resurgiendo de una manera muy desagradable”, dijo.

La ciclosporiasis, causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, es especialmente difícil de rastrear hasta una fuente única, señaló el Dr. Max Teplitski, exdirector de la División de Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de EE.UU. y actual director científico de la International Fresh Produce Association.

Teplitski copresidió recientemente un comité asesor encargado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de investigar por qué los brotes de Cyclospora han aumentado constantemente en Estados Unidos en los últimos años.

“La Cyclospora es un caso peculiar”, afirmó.

En el caso de algunos patógenos transmitidos por alimentos, como las bacterias E. coli y Salmonella, los científicos pueden secuenciar —o leer— su ADN para vincular la cepa que enferma a las personas con la que contamina los alimentos o el agua. Esta comparación genética es, a menudo, la forma en que los científicos detectan inicialmente los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos.

Una red nacional de laboratorios de vigilancia llamada PulseNet secuencia constantemente los genes de las bacterias que enferman a las personas, lo que permite comparar las huellas genéticas de los casos casi en tiempo real. Cuando las huellas genéticas coinciden en varios casos de distintos estados, los científicos saben que deben buscar una fuente común.

Sin embargo, la comparación genética solo funciona porque la genética de una cepa concreta de E. coli o Salmonella apenas varía al transmitirse de los alimentos a las personas o entre individuos. La secuencia de sus instrucciones genéticas permanece invariable, lo que permite rastrearlas.

Con la Cyclospora no ocurre lo mismo.

Dado que estos parásitos se reproducen sexualmente (hablaremos de esto en un momento) e intercambian fragmentos de su ADN, su descendencia comparte genes de sus componentes masculinos y femeninos. Esto significa que su composición genética varía considerablemente de una generación a otra, lo que hace que el árbol genealógico sea casi imposible de rastrear, explicó Teplitski.

En los últimos cinco años, aproximadamente, los científicos de los CDC han utilizado la genotipificación para clasificar a las personas y determinar si tienen una cepa específica de Cyclospora al compararla con otras. Sin embargo, Teplitski señaló que la fiabilidad de estas pruebas no es la misma que la de las investigaciones de otros tipos de patógenos transmitidos por los alimentos.

“Los científicos de los CDC utilizan la genotipificación para rastrear los brotes de ciclosporiasis. Sin embargo, resolver un brote aún depende en gran medida del minucioso trabajo de investigación que realizan los epidemiólogos, quienes dan seguimiento a cada persona con una infección confirmada por ciclosporiasis. Les hacen una serie detallada de preguntas sobre qué comió la persona enferma y cuándo. Dado que las personas no suelen recordar todo lo que desayunaron hace una semana, también pueden analizar los datos de los recibos de supermercado y las compras con tarjeta de crédito para completar la información faltante. Es un trabajo arduo”.

Por lo general, estos cuestionarios se centran en los alimentos. Teplitski espera que los investigadores también examinen fuentes de agua, como lagos y parques acuáticos.

“Esperamos que vuelvan a consultar a los pacientes y les pregunten: ‘¿Qué hay de las actividades recreativas? ¿Y de otros tipos de exposición a agua de pozo?’”, señaló. “Todas estas son posibles fuentes de los mismos parásitos”.

La ciclosporiasis es causada por un parásito unicelular que se transmite a través de heces humanas. Las personas contraen la infección al ingerir alimentos o agua contaminados, generalmente al nadar o al consumir productos agrícolas crudos.

Los productos difíciles de lavar a fondo, como las bayas y las hierbas frescas, son una fuente común de contagio, al igual que las piscinas, los lagos, las zonas de juegos acuáticos y los parques acuáticos.

Entre los alimentos asociados con mayor frecuencia a brotes en Estados Unidos y otros países desde mediados de la década de 1990 se incluyen:

Frambuesas: 12 brotes

Albahaca: 11 brotes

Mezclas para ensaladas (incluidas bandejas de verduras y ensalada de col): 8 brotes

Cilantro: 6 brotes

Mezclas de bayas o frutas: 6 brotes

Lechuga: 2 brotes

Guisantes tirabeques: 2 brotes

Una vez que una persona ingiere los ovocitos —la fase del parásito similar a un huevo—, se desarrolla en sus intestinos una trama digna de la película “Alien”.

Primero, se diferencian en formas masculinas y femeninas, se aparean y se reproducen. (Sí, todo esto ocurre en el intestino). Sus ooquistes, o huevos, penetran en la pared intestinal, donde destruyen células y son expulsados ​​al medio ambiente al defecar.

Cuando hace calor, crecen y maduran fuera del organismo durante varias semanas antes de generar más esporas listas para infectar a otra persona.

Dado que las esporas requieren tiempo para madurar fuera del cuerpo, por lo general las personas no transmiten el parásito a quienes conviven o trabajan con ellas. La transmisión suele producirse de manera más indirecta.

Los síntomas de una infección por Cyclospora “son algo distintos a los que a veces se observan con la Salmonella o el E. coli”, señaló la Dra. Rebecca Schein, especialista en enfermedades infecciosas de la división de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal de Michigan.

A veces las personas presentan fiebre, comentó, pero no es algo especialmente frecuente.

“Se trata sobre todo de diarrea muy líquida. Más de tres deposiciones al día, acompañadas de una sensación de hinchazón, plenitud y malestar”, explicó Schein. “Es algo así como haber comido la cena de Acción de Gracias a diario”.

Incluso en personas sanas, esta afección estomacal puede prolongarse durante semanas.

“Si se tiene un sistema inmunitario normal, la infección acabará desapareciendo, aunque el proceso puede llevar seis semanas”, indicó Schein. Los síntomas también pueden aparecer y desaparecer.

En el caso de personas con el sistema inmunitario debilitado, los síntomas pueden persistir.

En esas situaciones, “los síntomas no desaparecerán hasta que se reciba tratamiento”, afirmó Schein.

Por lo general, cuando los médicos buscan la causa de una infección estomacal, analizan las heces del paciente mediante una prueba multiplex, un único análisis de laboratorio que detecta varios patógenos simultáneamente.

La Cyclospora no figura en esos paneles de detección.

“Es fácil pasarla por alto si no se realiza la prueba adecuada, y esa es precisamente una de las dificultades del asunto”, señaló Schein. Los médicos deben solicitar un tipo específico de prueba que requiere una tinción especial. Esta tiñe los huevos del parásito de un color rosa intenso o naranja, permitiendo así su visualización al microscopio.

El Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas emitió un aviso sanitario en mayo advirtiendo que, dado que el organismo expulsa los huevos de manera intermitente, es posible que los médicos deban realizar hasta tres pruebas con intervalos de 24 horas para obtener un diagnóstico preciso.

Una vez diagnosticada la infección, el tratamiento es relativamente sencillo, indicó Schein.

El parásito se trata con una combinación de antibióticos conocida como trimetoprima-sulfametoxazol, comercializada bajo nombres como Bactrim y Septra. El tratamiento suele durar entre siete y diez días, aunque las personas con el sistema inmunitario debilitado podrían necesitar tomarlo durante más tiempo.

La razón por la que un antibiótico resulta eficaz contra este parásito, explicó Schein, es que interfiere con la capacidad de la Cyclospora para utilizar el folato (una vitamina) en la producción de energía. También actúa contra otros tipos de parásitos.

Si usted ha sufrido diarrea durante más de tres a cinco días —o más de dos días si reside cerca de una zona con un brote conocido—, es importante someterse a pruebas de detección, aconsejó Schein.

“La recomendación es tratar a las personas con ciclosporiasis, ya que la infección puede prolongarse bastante, resulta muy incómoda y puede… propagarse al medio ambiente si no se trata”, afirmó.

Investigadores de Noruega analizaron esta cuestión en 2021. Para hacerlo, contaminaron arándanos y frambuesas con tres tipos de parásitos: Cyclospora, Cryptosporidium y Giardia. Posteriormente, lavaron las frutas utilizando tres métodos distintos.

El primer método consistió en colocar las frutas en un colador y lavarlas bajo el chorro de agua corriente del grifo durante un minuto. El segundo método consistió en llenar una centrifugadora de ensalada con agua y sumergir las bayas durante un minuto, removiéndolas a mano, antes de escurrirlas y centrifugarlas durante 10 segundos. Por último, mezclaron una parte de vinagre con tres partes de agua en un recipiente lo suficientemente grande como para cubrir las bayas y las removieron a mano durante un minuto antes de enjuagarlas y escurrirlas.

Descubrieron algunos datos interesantes, por ejemplo que resultaba más fácil limpiar los arándanos, de superficie lisa, que las frambuesas, cuya superficie es irregular y ligeramente aterciopelada. Este hallazgo ayuda a explicar por qué las frambuesas encabezan la lista de alimentos asociados a brotes de enfermedades.

Otro dato curioso fue que la*Cyclospora parecía adherirse con especial fuerza. Era más difícil eliminar sus huevos de las frambuesas que los de Cryptosporidium o Giardia.

Por último, el enjuague con agua y vinagre eliminó más parásitos de las frambuesas que el enjuague con agua sola. Fue un método ligeramente más eficaz que el uso de una centrifugadora de ensaladas, aunque la diferencia en los resultados no fue significativa.

Tanto la centrifugadora de ensaladas como el método del vinagre funcionaron igual de bien, eliminando la mayor parte de los huevos de Cyclospora, aunque algunos permanecieron en la fruta. No obstante, no está claro si los restos serían suficientes para enfermar a alguien.

En resumen: lavar los productos agrícolas siempre es una buena práctica para eliminar cualquier agente nocivo que pueda llegar a su cocina.

La FDA ofrece consejos sobre la manipulación y limpieza de productos frescos:

Lávate las manos con agua tibia y jabón durante 20 segundos antes y después de preparar productos frescos.

Si el producto presenta daños o magulladuras antes de consumirlo o manipularlo, corta y desecha las zonas afectadas antes de prepararlo o comerlo.

Enjuaga el producto antes de pelarlo para evitar que la suciedad y las bacterias pasen del cuchillo a la fruta o verdura.

Frota suavemente el producto bajo el chorro de agua corriente. No es necesario utilizar jabón ni productos específicos para lavar alimentos.

Utiliza un cepillo limpio para verduras al fregar productos de consistencia firme, como melones y pepinos.

Seca el producto con un paño limpio o papel de cocina para reducir aún más la presencia de bacterias.

Retira las hojas exteriores de las lechugas o los repollos antes de consumirlos.

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