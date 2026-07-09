Sube la tensión entre Panamá y China por buques y puertos. Beijing envía un nuevo embajador para gestionarla

Por Elizabeth González, CNN en Español

El gobierno de China anunció la llegada de un nuevo embajador a Panamá justo en momentos en que la relación entre ambos países se ve crecientemente tensada por la gestión de dos puertos ubicados en ambos extremos del Canal de Panamá y el aumento de detenciones de buques con bandera panameña en puertos chinos, según ha advertido la administración del presidente José Raúl Mulino.

El embajador Zhang Xiangyan llegó a Panamá con la misión de “trabajar junto con el Gobierno y amigos de diversos sectores de Panamá para fortalecer aún más la comunicación y la coordinación, y profundizar la amistad entre ambos pueblos”, según las palabras compartidas por la sede diplomática de China.

La tensión comenzó a agudizarse a finales de febrero, cuando el gobierno de Panamá tomó la administración de los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el Pacífico y el Atlántico, respectivamente. La medida se produjo después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional un contrato con Panama Ports Company y su filial hongkonesa CK Hutchison Holdings, grupo que operó esas terminales durante casi tres décadas.

Desde entonces se han presentado acciones legales, incluidos arbitrajes de esas empresas contra el Estado panameño. En contrapartida, el gobierno de Mulino sostiene que se registra un aumento “inusual” de inspecciones y detenciones de buques con bandera panameña en puertos de China, a su vez también cuestionadas por Estados Unidos.

Panamá es también protagonista directo de competencia entre China y EE.UU. por la influencia geopolítica, militar y económica en América latina. Y la llegada del diplomático chino coincidió con declaraciones de Laura DiBella, comisionada de la Comisión Marítima Federal de EE.UU., difundidas por la embajada de Estados Unidos en Panamá.

En comentarios personales, según se precisó, DiBella afirmó que China utiliza las inspecciones de control en sus puertos “como una herramienta para presionar a los buques con bandera panameña” y que esas acciones “buscan castigar a Panamá por la decisión de su Corte Suprema de Justicia”.

“Los buques con bandera panameña transportan una parte significativa del comercio de los Estados Unidos, y las detenciones injustificadas y de carácter retaliatorio podrían generar importantes consecuencias comerciales y estratégicas para el transporte marítimo estadounidense”, aseguró la declaración de DiBella.

DiBella también advirtió que la comisión a la que pertenece podría investigar y adoptar correctivos, “incluidas medidas que afecten a las navieras controladas por entidades chinas que operan en el comercio con los Estados Unidos”.

Según números de la Cámara Marítima de Panamá, este año se habrían producido unas 585 detenciones de buques con registro panameño. René Gómez, presidente de ese gremio, dijo a CNN que en enero hubo 41 detenciones y en febrero, 44.

Gómez detalló que los aumentos fueron creciendo después entre marzo, con 113 detenciones; abril, con 151 y mayo, con 156. En junio, se observó una disminución, con 71, mientras julio apenas comienza.

El balance compartido por Gómez se basa, según explicó, en los registros del Tokyo MoU (Memorando de Entendimiento de Tokio), una organización integrada por 22 autoridades miembros de la región Asia-Pacífico.

El Tokyo MoU detalla en su página web que cuenta con un régimen para eliminar el transporte marítimo deficiente, promover la seguridad marítima, proteger el medio ambiente marino y salvaguardar las condiciones de trabajo y de vida a bordo de los buques.

CNN revisó la lista de detenciones del Tokyo MoU y el total hasta el miércoles 8 de julio era de 595. El comportamiento de las cifras es similar al reportado por la Cámara Marítima de Panamá: repuntes desde marzo, con 112; abril, con 151; y mayo, con 160; seguidos de una disminución en junio, con 73, y 13 detenciones hasta el 8 de julio.

Pese a la situación, el gobierno de Mulino evita detallar las cifras. CNN ha intentado en varias ocasiones obtener un balance oficial a través del propio mandatario, de la Cancillería y, principalmente, de la Autoridad Marítima de Panamá, sin recibir respuesta.

Al ser consultado reiteradamente sobre el tema, Mulino ha dicho que se trata de aspectos técnicos y de seguridad marítima. Según el presidente, su gobierno verifica por qué desde marzo se registra un “incremento inusual” de buques con bandera panameña detenidos en puertos de China.

Gómez asegura que Panamá manejaba un registro de 8600 naves con su bandera, pero que, por las detenciones, unas 220 abandonaron el registro, aunque advierte que algunas fueron expulsadas. Según el dirigente gremial, esto implica menos ingresos para el Estado, menos empleos y pérdida de liderazgo en el comercio mundial.

El 1° de julio, durante su discurso por su segundo año de mandato, Mulino dijo que “debido al problema de todos conocidos, por China, con China”, Panamá podría verse afectada en su valoración dentro del Tokyo MoU por las detenciones, “que gracias a Dios van en disminución”. Agregó que esperaba la confirmación de una reunión de enviados panameños en China para tratar el tema “al más alto nivel de ese país”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá informó que el Ministerio de Transporte de China aceptó la solicitud de reunión. El encuentro se realizará entre el 16 y el 18 de julio, cuando una delegación panameña viajará a China para fortalecer la cooperación marítima y abordar otros temas pendientes. La cita será clave para medir si Panamá logra contener una disputa que ya impacta su registro marítimo y amenaza su posición en el comercio global.

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