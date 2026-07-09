Trump sorprende a Zelensky con promesa pública sobre fabricación de misiles Patriots, pero puede que no estén listos a tiempo

Ivana Kottasová

La promesa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de permitir que Ucrania fabrique los interceptores Patriot da un destello de esperanza a millones de ucranianos aterrorizados por los mortales ataques con misiles balísticos de Rusia.

Hablando al margen de la cumbre de la OTAN en Turquía, Trump dijo que “un pajarito me dijo… que les daremos el derecho de fabricar Patriots”.

El anuncio fue una sorpresa, a pesar de que Ucrania ha estado trabajando en este asunto durante años y había algunas indicaciones de que un acuerdo podría estar cerca. Sentado junto a Trump, el presidente Volodymyr Zelensky a veces parecía casi no poder creer su suerte. Los dos hombres comparten una relación complicada y el recrudecimiento de la guerra en Irán parecía haber puesto a Trump de mal humor justo antes de su reunión con Zelensky.

El lenguaje de Trump fue bastante vago, y admitió que aún no había discutido el tema con las compañías estadounidenses que fabrican los Patriots: Lockheed Martin y Raytheon. Ellos no han comentado al respecto.

Zelensky dijo que iniciar la producción eventualmente permitiría a Ucrania producir suficientes interceptores para sus necesidades y las de sus aliados.

Ucrania siempre ha enfrentado una escasez de misiles Patriot, la única arma que puede derribar algunos de los misiles balísticos más avanzados de Rusia. Pero la escasez se ha vuelto crítica en las últimas semanas, y los resultados han sido devastadores.

Los ataques rusos mataron al menos a 59 personas en el área de Kyiv tan solo la semana pasada, con un masivo ataque aéreo que causó 31 muertes este jueves y otro que mató a 28 el lunes. Más de 200 personas resultaron heridas.

Es probable que muchas de estas muertes podrían haberse evitado si Kyiv tuviera suficientes suministros de interceptores.

Ucrania se ha convertido en un maestro en la defensa de sus cielos contra los ataques aéreos rusos, utilizando una combinación de tecnología nacional inteligente, armas suministradas por Occidente y tácticas militares ingeniosas que incluyen unidades móviles de militares y voluntarios que reutilizan las armas destinadas a otros usos para derribar drones y misiles.

El análisis de datos de la Fuerza Aérea Ucraniana muestra que Ucrania regularmente derriba el 90 % de los drones y misiles de crucero rusos. Sin embargo, los misiles balísticos son otra bestia, con dos tercios de estos pasando regularmente.

La escasez de Patriots ha creado un agujero aún mayor en el sistema. Las fuerzas de Ucrania dijeron el miércoles que no lograron derribar ninguno de los misiles balísticos rusos disparados contra ellos durante la noche del martes al miércoles.

Esto se debe a que los misiles balísticos siguen una trayectoria curva que los saca de la atmósfera terrestre antes de caer de nuevo a la atmósfera y sobre su objetivo. Viajan a velocidades extremadamente altas, lo que los hace muy difíciles de interceptar, y actualmente Rusia dispara hasta 100 de estos misiles cada mes.

Los Patriots, abreviatura de Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target, son el principal sistema de defensa de misiles de las Fuerzas Armadas de EE.UU.

Es el sistema más avanzado disponible, y el precio lo refleja. Con la configuración completa de lanzadores, radares y misiles interceptores, cada batería cuesta más de US$ 1.000 millones, con un solo interceptor costando hasta US$ 4 millones, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

La tecnología detrás del sistema es un secreto celosamente guardado y actualmente, Japón y Alemania son los únicos países con licencia para coproducir Patriots a nivel nacional. La complejidad del arma hace que la producción de los últimos misiles interceptores sea difícil, solo se producen 600 al año, según el Departamento de Defensa de los EE.UU.

El reciente conflicto entre los EE.UU. e Irán ha puesto presión adicional en suministros ya estirados, y Zelensky dijo que iniciar la producción en su país eventualmente permitiría producir suficientes interceptores para las necesidades de él mismo y sus aliados.

Ucrania se cree que tiene al menos siete sistemas Patriot: tres suministrados por Estados Unidos; tres de Alemania; y al menos uno de un grupo de aliados europeos.

Si bien obtener la licencia sería un gran avance para Kyiv, no haría mucho a corto plazo. Poner en marcha la producción podría llevar meses, pero el país necesita las defensas ahora. Este jueves, Kyiv dijo que había pedido a casi 40 países proporcionar a Ucrania misiles de sus existencias actuales lo antes posible, “a cambio de futuras entregas ya contratadas para Ucrania”.

Asegurar las licencias sería un impulso importante para Kyiv, por eso Rusia está observando de cerca cualquier desarrollo en torno a los Patriot. Moscú no ha ocultado su objetivo de los sistemas en Ucrania y ha advertido a los aliados de Kyiv en contra de suministrarlos.

Hablando con los periodistas durante su conferencia de prensa diaria el jueves, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, minimizó la promesa de la licencia de Patriot como un cambio importante en la guerra, señalando lo que llamó una “cierta ambivalencia” y “dualidad” en la posición de Trump.

The-CNN-Wire

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