Argentina es el único latinoamericano en los cuartos de final del Mundial y su afición se prepara para sufrir… de nuevo

Por Gonzalo Zegarra y Cecilia Domínguez, CNN en Español

“Qué manera de sufrir, hermano”, debe haber sido la frase más repetida del martes en Argentina, tras la angustiosa clasificación que logró la selección nacional remontando un duro partido contra Egipto en los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol. También del viernes pasado, con un encuentro que se prolongó hasta el tiempo extra contra Cabo Verde.

En la calle, entre propios y extraños, los argentinos, aún eufóricos con la remontada en su partido contra Egipto, están lejos de confiarse para los cuartos de final y preparan para una nueva jornada de sufrimiento el sábado, cuando el equipo liderado por Lionel Messi enfrente a Suiza.

En el papel, son favoritos. Sin embargo, también lo eran mucho más ante los dos equipos africanos, que exigieron al equipo al máximo. Con ese panorama, aunque la mayoría de los aficionados tiene esperanzas de avanzar a la semifinal, están listos para un nuevo calvario.

Los helvéticos tampoco tenían las de ganar ante Colombia, pero ralentizaron el partido, mantuvieron el arco en cero y se impusieron en la ronda de penales. Tras esa eliminación, Argentina quedó como el único país del continente en el torneo, frente a seis europeos y un africano.

La fascinación por la remontada ante Egipto y la nueva aparición del capitán y goleador histórico de los mundiales llena la ilusión para los actuales campeones del mundo, pero lejos está eso de ser un triunfalismo.

“Con el sufrimiento me parece que la Selección es un equipo que cuando va perdiendo, mejor juega. A los pibes no los atemoriza un gol en contra o errarse un penal”, dice Marcelo López desde las calles frías de la ciudad de Buenos Aires, vestido con una camiseta y una bufanda con los colores de Argentina.

Por más que desde afuera llegan los comentarios de una supuesta preferencia de la FIFA, y que haya enfrentado a rivales no tan bien ubicados en el ránking, la Albiceleste no siente que se le haya regalado nada.

El entrenador de Egipto, Hossam Hassan, afirmó que el resultado “se vio influido” por “factores externos” y “presión sobre el árbitro”. Además, deslizó que la FIFA quiere que Messi continúe en la Copa del Mundo. El enojo, entendible por la forma en la que se le escapó de las manos un triunfo histórico se refiere a la anulación de un gol a instancias del VAR y algunas jugadas puntuales durante el partido.

El tema fue comentado en Argentina, sin mayor polémica por el consenso sobre la decisión arbitral. De todas maneras, que Messi haya pateado ocho penales en los mundiales suma a las especulaciones; que haya fallado cuatro (todo un antirécord) y dos en el presente certamen alimenta el clima de nerviosismo.

Una selección que quiera llevarse la Copa del Mundo debe, por primera vez, ganar cinco partidos de eliminación directa, lo que requiere no solo un buen juego, estado físico y un plantel amplio; también una fortaleza mental que no se derrumbe ante las dificultades. Ni siquiera cuando un partido va 0-2 al minuto 80.

Una pareja de la provincia de Chaco que viajó a pasear por Buenos Aires algunos días cuenta a CNN que pese al paso de los días, aún sienten la angustia del último partido. “Todavía no se me van los nervios del partido, que ya lo daba por perdido. Dije ‘chau, nos quedamos afuera’”, dice Solange Vargas. El de este sábado lo verán fuera de su casa, por lo que a los nervios habituales se suma que esta vez “romperán” una cábala. “Estoy muy nervioso, pero tengo un poquito más de fe que en los partidos anteriores”, dice su novio, Mario Erramuspe.

Argentina enfrentó a Suiza no hace mucho en un partido de eliminación directa. Fue en el Mundial 2014 en Brasil, un encuentro muy parejo e intenso. Los dos equipos comenzaban a pensar en los penales cuando Ángel Di Maria anotó en el segundo tiempo complementario tras una notable asistencia de Messi.

El “Fideo” se retiró de la selección nacional, pero el público argentino espera que Messi, una vez más, use la varita para regalar otra clasificación, así sea con sufrimiento o no.

“Todos los partidos son difíciles, pero yo espero que este sea más tranquilo que los que pasamos”, dice Brian Cocutel desde la capital argentina, y resume así las expectativas de miles de hinchas argentinos.

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