China anuncia avance en cohetes reutilizables mientras compite por alcanzar a Estados Unidos

Por Simone McCarthy, CNN

China recuperó con éxito la primera etapa de un cohete portador durante una prueba de lanzamiento orbital, informaron el viernes los medios estatales, un avance para el país mientras compite por alcanzar a sus rivales estadounidenses en la tecnología de cohetes reutilizables.

El cohete Long March 10B fue lanzado desde la isla de Hainan, en el sur de China, el viernes. Aproximadamente seis minutos después de la separación de su primera etapa y la etapa superior, el propulsor de la primera etapa regresó a una plataforma flotante, según la cadena estatal CCTV.

En el video publicado por una cuenta de redes sociales afiliada a CCTV se puede ver al propulsor con humo en la parte superior mientras desciende verticalmente sobre la plataforma.

La prueba exitosa acerca a China a igualar las capacidades de cohetes reutilizables de las empresas estadounidenses, una tecnología considerada clave tanto para la exploración y los viajes espaciales como para el despliegue de infraestructura satelital crítica.

“Esta misión … significa un avance histórico en la tecnología de cohetes reutilizables de China y una base sólida para acelerar la mejora de las capacidades de acceso al espacio de China”, dijo el fabricante del cohete, China Aerospace Science and Technology Corporation, en una publicación en redes sociales.

La misión también logró desplegar un satélite en órbita, dijeron los medios estatales.

El aterrizaje exitoso se produce tras pruebas fallidas de otros cohetes en los últimos meses, mientras múltiples empresas del concurrido sector espacial chino han competido por ir marcando hitos en el desarrollo de tecnología de lanzamiento reutilizable.

Beijing aspira a consolidarse como una “potencia aeroespacial” y ha puesto en marcha no solo sus activos espaciales nacionales, sino también un sector espacial comercial para competir con rivales globales.

Desarrollar tecnología reutilizable puede reducir significativamente el costo y el tiempo de preparación entre lanzamientos de cohetes. También puede otorgar a las naciones una ventaja estratégica a medida que el espacio se convierte cada vez más en un ámbito vinculado al poder militar y a las capacidades de defensa en la Tierra.

Los cohetes reutilizables constituyen la columna vertebral del éxito de la empresa de Elon Musk, SpaceX, que descubrió cómo aterrizar y reutilizar propulsores de cohetes hace casi una década y ahora domina el mercado global de lanzamientos.

La competidora estadounidense de SpaceX, Blue Origin, completó su primer aterrizaje exitoso de la primera etapa de su cohete New Glenn el pasado noviembre.

La serie Long March-10, diseñada y construida por una filial de la empresa estatal China Aerospace Science and Technology Corp., también es fundamental para la ambición de China de enviar misiones tripuladas a la Luna.

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