Rescatan a campistas en el sureste de Missouri tras unas lluvias torrenciales que provocaron inundaciones catastróficas

Por Mary Gilbert y Kate S. Petersen, CNN

Los campistas cuyo paradero se desconocía en el condado de Reynolds, Missouri, “han sido localizados y rescatados”, declaró a CNN el sheriff del condado, Caleb McCoy. Las autoridades habían informado anteriormente de que un total de cinco personas estaban en paradero desconocido en la zona.

Las cinco personas estaban acampando a orillas del río Black en el condado de Reynolds, según declaró a CNN el coordinador de emergencias del condado, Steve Chitwood. CNN se ha puesto en contacto con las autoridades para obtener más información.

Las inundaciones repentinas anegaron las zonas aledañas al río en la mañana de este viernes. Alrededor de diez personas tuvieron que ser rescatadas del tejado del Black River Lodge, indicó Chitwood. El puente del río Black en Centerville, Missouri, también ha sido cerrado y el agua cubre las carreteras en otras zonas.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de emergencia por inundaciones repentinas —el nivel más alto de alerta— para más de 4.000 personas en partes de los condados de Reynolds e Iron, en el sureste de Missouri, en la madrugada de este viernes.

Las lluvias torrenciales que motivaron la alerta han cesado, pero la emergencia se mantiene vigente durante gran parte de la tarde del viernes debido a las inundaciones persistentes. Es posible que se produzcan más lluvias en la zona a última hora del viernes y durante el fin de semana.

Los servicios de emergencia rescataron a dos personas de una cabaña en bote, según informó el subjefe de la Oficina del Sheriff del Condado de Iron, Jordan Otwell, a CNN el viernes por la mañana. Otras cinco personas fueron rescatadas en bote del techo de una casa móvil en otra zona del condado, añadió.

Otwell desconocía cuántas personas en total se habían refugiado en el techo, pero indicó que el bote tenía previsto regresar para recoger a más personas. No se han reportado heridos en el condado de Iron, pero alrededor de seis carreteras de la zona permanecen cerradas debido a las inundaciones, afirmó.

Han caído más de 30 centímetros de lluvia desde el jueves por la noche en zonas rurales de Missouri. En una localidad cercana a Redmondville, Missouri, a unos 110 kilómetros al suroeste de Saint Louis, se registraron 31 centímetros de lluvia desde el jueves por la noche.

Más de 30 centímetros de lluvia en menos de 24 horas significa que este evento, altamente localizado y aún en curso, representa al menos una inundación con una probabilidad de ocurrencia de una vez cada 1000 años para la zona. En circunstancias normales, esta cantidad de lluvia solo tiene un 0,1 % de probabilidad de ocurrir en un año determinado. Sin embargo, este tipo de lluvias extremas se están volviendo más comunes a medida que la contaminación que contribuye al calentamiento global eleva las temperaturas, ya que el aire más cálido retiene más humedad.

Las fuertes lluvias de este viernes son solo el comienzo de una amenaza de inundación que durará varios días y que se espera que afecte áreas desde los valles del Medio Mississippi, Ohio y Tennessee hasta los Apalaches centrales durante este fin de semana.

Esta noticia está en desarrollo y será actualizada.

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Con información del meteorólogo de CNN, Chris Dolce.