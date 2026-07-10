Las 5 cosas que debes saber este 10 de julio

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Delcy Rodríguez pide al rey Carlos III la liberación del oro venezolano en el Banco de Inglaterra. Sube la tensión entre Panamá y China por buques y puertos. México protesta por la muerte de Lorenzo Salgado. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Ahora que Estados Unidos e Irán afirman haber alcanzado decenas de objetivos con ataques aéreos, drones y misiles en las últimas 48 horas, resulta todavía más difícil prever el desenlace del conflicto. La cuestión ahora es si esas tensiones se pueden reducir o si estallarán con el regreso a una guerra total.

El Gobierno de México anunció acciones legales y civiles para “proteger los derechos humanos de los mexicanos que se encuentran en EE.UU.”, en respuesta de la muerte del inmigrante Lorenzo Salgado Araujo el martes por disparos de un agente de ICE y de otros 16 mexicanos más en casos relacionados con inmigración.

Durante semanas, residentes de Guajes de Ayala, Guerrero, advirtieron a las autoridades sobre crecientes amenazas por parte del cartel La Nueva Familia Michoacana. Pero nadie atendió sus llamados de auxilio mientras las celebraciones del Mundial envolvían grandes ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

El Gobierno de China anunció la llegada de un nuevo embajador a Panamá justo en momentos en que la relación entre ambos países atraviesa tensiones por la gestión de dos puertos ubicados en ambos extremos del Canal de Panamá y el aumento de detenciones de buques con bandera panameña en puertos chinos, según ha advertido la administración del presidente José Raúl Mulino.

Francia le ganó 2-0 a Marruecos, avanzó a semifinales y ahora espera al ganador entre España y Bélgica. Francia llega a esta fase por tercer mundial consecutivo y es una de las favoritas para levantar la Copa del Mundo este 2026. Este viernes se enfrentarán España y Bélgica.

¿Por qué se están inhabilitando las pistas de esquí en Chile?

A. Por falta de precipitaciones

B. Por exceso de nieve

C. Por falta de turistas

D. Por mantenimiento

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

¿Quién es Carlos Manuel Vesga, el actor colombiano nominado al premio Emmy 2026?

De entre las sorpresas de las nominaciones a los premios Emmy 2026 está la inclusión del actor colombiano Carlos Manuel Vesga en la categoría de mejor actor de reparto en serie dramática. Vesga fue nominado por su actuación en la serie “Pluribus”.

Altas tasas hipotecarias frenan a compradores mientras avanza la nueva ley de vivienda

Un proyecto de ley de vivienda bipartidista, destinado a aumentar la oferta y aliviar parte de la asequibilidad durante los próximos años, podría convertirse en ley antes del fin de semana, pero la guerra con Irán y el repunte de la inflación han mantenido las tasas hipotecarias obstinadamente altas.

¿Harto de la Tierra? La NASA reclutará voluntarios para una simulación de un año en la Luna y Marte

La agencia espacial estadounidense busca reclutar a cuatro personas para participar en un programa de simulación de un año diseñado para replicar el viaje y la vida en la Luna y Marte, según indicó en un comunicado de prensa a principios de este mes.

1.400 personas

Un brote de diarrea causado por un parásito ha afectado al menos a 1.400 personas en EE.UU.

“Ese oro es de nuestro pueblo y debe estar para atender las consecuencias terribles, trágicas de este doble terremoto”

—Lo dijo Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, al rey Carlos III, al solicitar la liberación del oro venezolano en el Banco de Inglaterra.

“De vender hamburguesas a salvar vidas”. McDonald’s se convierte en centro médico tras terremoto en Venezuela

De ser un restaurante de comida rápida a convertirse en un hospital que atiende a heridos y víctimas del doble terremoto en Venezuela desde el primer día de la emergencia. Osmary Hernández se metió hasta la cocina y nos tiene el siguiente reporte.

👋 Nos vemos el lunes.

La respuesta del quiz es: A. En medio de una sequía que afecta al país austral desde hace varios años, la falta de precipitaciones en plena temporada alta de invierno complica a turistas y a los principales centros de esquí cercanos a Santiago de Chile, una región donde incluso han tenido que suspender el uso del 90 % de las pistas de esquí, según datos de la Asociación de Centros de Ski de Chile.

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