Los planes de Elon Musk para SpaceX se basan en una idea concebida en la década de 1960. ¿Qué es la escala de Kardashev?

Por Jacopo Prisco, CNN

Los planes de Elon Musk para el futuro de SpaceX —y de la humanidad— se fundamentan en una idea concebida en la década de 1960, cuando los astrónomos comenzaron a detectar fuentes de radio misteriosas y desconocidas en el cosmos.

El astrónomo soviético Nikolái Kardashev fue un pionero en la búsqueda de inteligencia extraterrestre en aquella época, y algunas de las señales captadas le fascinaron. Intrigado por la posibilidad de detectar desde la Tierra transmisiones de hipotéticas civilizaciones alienígenas, propuso una escala para clasificarlas según la energía que pudieran producir —y, posteriormente, destinar a comunicaciones interestelares—. Su concepto se conoce hoy como la escala de Kardashev.

Musk ha hecho referencia a esta escala en numerosas ocasiones. Recientemente, lo hizo en un video compartido en X (su plataforma de redes sociales) antes de la histórica salida a bolsa de SpaceX en junio, y en una declaración publicada en el sitio web de la empresa que resume una solicitud presentada este año ante la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU.

En dicha solicitud, SpaceX pide permiso para poner en órbita hasta un millón de nuevos satélites, con el objetivo de crear centros de datos en el espacio. Musk afirmó que esta nueva constelación de satélites representaría “un primer paso para convertirnos en una civilización de tipo II en la escala de Kardashev”.

La escala de Kardashev consta de tres niveles, que abarcan desde el planeta hasta la estrella y, finalmente, la galaxia. Una civilización de tipo I puede utilizar toda la energía de un único planeta, ya sea producida por el propio planeta —por ejemplo, mediante energía geotérmica o eólica— o recibida de su estrella anfitriona, como la energía solar. Una civilización de tipo II puede aprovechar toda la energía emitida por una estrella, además de transmitir información a distancias galácticas. Una civilización de tipo III puede utilizar la energía de una galaxia entera y transmitir información a través de múltiples galaxias.

Aunque la escala de Kardashev tiene detractores, ha servido de catalizador para el debate durante las últimas seis décadas y ha sido objeto de numerosas revisiones que han añadido niveles adicionales de clasificación. Los expertos reconocen este marco como una herramienta útil para evaluar civilizaciones potenciales, si bien no se utiliza con carácter oficial. “La escala de Kardashev es, en principio, casi el único marco científico del que disponemos para evaluar objetivamente el nivel tecnológico de una civilización, concretamente en cuanto a su capacidad para aprovechar y utilizar energía”, afirmó Zaza Osmanov, colaborador del Instituto SETI y vicedecano de la Facultad de Física de la Universidad Libre de Tiflis, en Georgia. “Más concretamente, nos permite estimar y comparar la magnitud de los recursos energéticos que una civilización puede controlar y explotar”.

A juzgar por ese criterio, es probable que cualquier civilización alienígena que llegara a la Tierra en la actualidad no se sienta demasiado impresionada, sugirió Musk en el video que SpaceX compartió el mes pasado. Pero ¿podrían cambiar realmente esa percepción los planes de la empresa para crear centros de datos orbitales —que se enfrentan a diversos obstáculos técnicos— y el desarrollo continuo de la Starship, el sistema de lanzamiento más potente jamás construido? Incluso si así fuera, los expertos señalan que seguir ascendiendo de nivel según la escala de Kardashev podría resultar complicado… y tener importantes consecuencias.

Kardashev publicó la escala por primera vez en un artículo científico de 1964 titulado “Transmisión de información por civilizaciones extraterrestres”, y pronto se convirtió en objeto de análisis.

“En la década de 1960, la idea de que podíamos comunicarnos con especies alienígenas era bastante novedosa, y todo el mundo intentaba averiguar hasta qué punto era posible”, comentó Jason Wright, profesor de astronomía y astrofísica en la Universidad Estatal de Pensilvania. “Nikolái Kardashev era un joven radioastrónomo muy entusiasmado con esta idea; empezó a reflexionar sobre un nuevo tipo de fuente de radio que se había descubierto recientemente. Hoy sabemos que se trata de agujeros negros supermasivos situados en el centro de las galaxias —los cuásares—, pero por aquel entonces aún se intentaba determinar qué eran exactamente”.

Sin especificar con exactitud qué posición ocupaba la Tierra en su escala, Kardashev describió el Tipo I como un “nivel tecnológico cercano al alcanzado actualmente en la Tierra”.

El astrónomo estadounidense Carl Sagan propuso una revisión de la escala en la década de 1970 para corregir lo que consideraba un defecto importante: la falta de matices. Sagan introdujo valores decimales para hacer que la escala fuera continua y sugirió que la humanidad se situaba aproximadamente en el nivel 0,7 de su nueva versión. Cabe señalar, no obstante, que la versión de la escala propuesta por Sagan —que ha adquirido relevancia por sí misma— no es lineal, sino logarítmica; esto significa que la brecha entre 0,7 y 1 es mucho mayor de lo que podría parecer a primera vista.

“A menudo se critica la escala de Kardashev porque intenta proyectar nuestra comprensión de la historia y el progreso humanos sobre las civilizaciones extraterrestres”, afirmó Wright, “pero la versión de Sagan nos permite dejar todo eso de lado y simplemente afirmar que las especies utilizan cierta cantidad de energía, y así es como describimos cuánta energía consumen. En ese sentido, creo que resulta útil”.

La estimación más reciente sobre la posición de la Tierra en la escala adaptada de Kardashev proviene de un estudio de 2023. Basándose en variables económicas, demográficas, climáticas y ecológicas, el estudio calcula que la humanidad se sitúa actualmente en el nivel 0,7276. Asimismo, proyecta que para el año 2060 la humanidad alcanzaría el nivel 0,7449, lo que supondría un crecimiento del consumo energético de aproximadamente el 50 %.

Desde un punto de vista técnico, cualquier proyecto energético contribuye a mejorar la posición de la Tierra en la escala, pero el camino para alcanzar plenamente el nivel I es largo. “Dadas las tendencias actuales en energía y tecnología, llegar a ser una civilización de nivel I probablemente llevaría milenios, a menos que avances importantes —como la expansión de las energías renovables a gran escala o la fusión nuclear— alteren sustancialmente la trayectoria”, señaló Antong Zhang, autor principal del estudio de 2023 e investigador visitante en la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas John A. Paulson de Harvard.

Dado que a la humanidad aún le falta para alcanzar el nivel I, ¿es siquiera posible aspirar a convertirse en una civilización de nivel II? En palabras de Musk: “Cualquier civilización que se precie debería alcanzar, como mínimo, el nivel II de Kardashev”. Esto no implica necesariamente que la Tierra deba completar el nivel I, sino más bien realizar “un primer intento de aprovechar la energía solar desde el espacio”, según Zhang.

Según Wright, el plan de Musk de lanzar un millón de satélites supone, técnicamente, un paso hacia el nivel II; sin embargo, aprovechar toda la potencia del Sol requeriría materiales cuya masa total superaría la de todos los asteroides del cinturón de asteroides. Tal medida podría alterar fundamentalmente la estructura del sistema solar y la habitabilidad de la Tierra.

“No es un objetivo realista ni deseable que la humanidad deba perseguir”, afirmó Wright.

Los detractores de la escala de Kardashev sostienen que ni siquiera alcanzar el nivel I es un objetivo realista. “En realidad, nadie quiere utilizar toda la energía de un planeta, porque se destruiría por completo en el proceso”, afirmó Philip Metzger, físico planetario y profesor investigador de la Universidad de Florida Central, quien desarrolló una extensa carrera en la NASA. “Mi opinión es que no debemos consumir más energía de la Tierra. Llevo un par de décadas defendiendo la necesidad de trasladar la industria fuera del planeta”.

En consonancia con el planteamiento de Musk, Metzger sostiene que el futuro de la producción de energía y la manufactura industrial debería situarse en el espacio o en la Luna; se trataría, en esencia, de saltarse la etapa de civilización de Tipo I para aspirar directamente a la de Tipo II.

“Redacté un artículo en 2012, cuando aún trabajaba en la NASA, que llamó la atención de la Casa Blanca durante el Gobierno de Obama, lo que dio lugar a una serie de reuniones al respecto”, comentó Metzger. “El documento argumentaba que es posible iniciar rápidamente una civilización a escala de sistema solar armando fábricas en la Luna y utilizando esas mismas instalaciones para impulsar su propio crecimiento; estimábamos que el proceso llevaría entre 20 y 70 años —dependiendo de la velocidad de ejecución— y que reportaría enormes beneficios al mundo, con un costo equivalente a cerca de un tercio del presupuesto de la NASA”.

Metzger reconoce que esta propuesta “suena a ciencia ficción” y resulta “un tanto descabellada”, además de admitir que actualmente no existe un mandato político que la respalde. No obstante, añadió que esa perspectiva podría cambiar, ya que la demanda de inteligencia artificial está convirtiendo a los centros de datos en un negocio sumamente rentable, aunque también objeto de fuerte oposición debido a las preocupaciones sobre el consumo de energía y agua. Trasladar estos centros de datos fuera del planeta podría ser una solución a tales inquietudes, señaló.

La idea de vivir en el espacio también está ganando popularidad, al menos entre los multimillonarios. Jeff Bezos, fundador de Amazon, ha apoyado abiertamente el concepto de las “colonias O’Neill”: estructuras en órbita de varios kilómetros de diámetro, capaces de albergar hasta un millón de personas cada una, que utilizarían recursos como el agua helada extraída de la Luna.

Si existen civilizaciones de Tipo II en algún lugar de nuestra galaxia, podría haber formas de detectarlas. Una de ellas consiste en buscar unas hipotéticas superestructuras llamadas esferas de Dyson; este concepto le resultaba familiar a Kardashev, ya que había sido ideado por el físico estadounidense Freeman Dyson en 1960.

Una esfera o enjambre de Dyson es una estructura envolvente compuesta por espejos o paneles solares que rodea completamente una estrella, aprovechando toda la energía que esta produce. Tal estructura emitiría inevitablemente calor residual detectable como radiación infrarroja; por ello, los científicos han teorizado que la búsqueda de este subproducto podría ser un método viable para hallar vida extraterrestre.

Un estudio publicado en 2024 analizó 5 millones de estrellas de la Vía Láctea e identificó siete candidatas que potencialmente podrían albergar esferas de Dyson.

“Lo que esto demostró es que, si existen las esferas de Dyson, son extremadamente raras; por tanto, ahora sabemos que no se trata de un fenómeno común en nuestra galaxia”, afirmó Wright. No obstante, las candidatas son “muy interesantes” y se están realizando más observaciones —utilizando el telescopio espacial James Webb— para obtener más información sobre ellas, aunque cabe la posibilidad de que resulten ser simples falsos positivos o que no sean realmente esferas de Dyson.

“Existe la posibilidad de que alguna otra galaxia esté repleta de esferas de Dyson, correspondiendo a una civilización de Tipo III. Hemos realizado algunos trabajos para intentar averiguar si ese es el caso”, comentó Wright al referirse a un próximo estudio cuyo objetivo es determinar “si estas estructuras son comunes en el universo o no”.

Cuando se trata de la posibilidad de vida extraterrestre, la mayoría de los científicos actúan con cautela.

“La existencia de civilizaciones de Tipo II o Tipo III es ciertamente plausible en principio, dada la edad y la escala del universo”, señaló por correo electrónico Tomo Goto, profesor asociado de astronomía en la Universidad Nacional Tsing Hua de Taiwán. “Sin embargo, la ausencia de pruebas observacionales de tales civilizaciones sugiere que son extremadamente raras, de corta duración o fundamentalmente diferentes de lo que presupone el marco de Kardashev”.

Desde que el astrofísico estadounidense Frank Drake puso en marcha el Proyecto Ozma —la primera búsqueda de señales extraterrestres— en 1960, han surgido numerosos proyectos similares, y el avance tecnológico mejora constantemente su alcance y capacidad. “En mi opinión, una civilización de Tipo II es totalmente plausible”, afirmó Osmanov. “De hecho, detectar una civilización de nuestro nivel actual —o incluso una de Tipo I— podría resultar más difícil”. Esto se debe, explicó Osmanov, a que otras estrellas de nuestra galaxia son, en promedio, mucho más antiguas que el Sol; por tanto, si surgieran civilizaciones en torno a ellas, habrían tenido tiempo suficiente para alcanzar un nivel de desarrollo muy superior al de la humanidad.

Pero ¿qué haría una especie alienígena con toda la energía de una estrella entera? “Desconocemos el propósito exacto, pero la historia de la humanidad sugiere que, a medida que nuestros antepasados ​​avanzaban hacia niveles superiores de inteligencia y desarrollo tecnológico, su consumo energético total aumentaba”, señaló Osmanov.

“Cabría esperar algo similar en este caso: una civilización altamente avanzada probablemente no se mantendría confinada en un único sistema planetario, lo que implica una utilización del espacio a gran escala y una demanda energética acorde, capaz de superar nuestro consumo actual en varios órdenes de magnitud”.

Kardashev, fallecido en 2019 tras una ilustre carrera científica, amplió su escala en dos artículos publicados en 1980 y 1985. En ellos proponía estrategias para detectar señales procedentes de civilizaciones inteligentes y abordaba las posibles implicaciones de tal descubrimiento para la humanidad. Aunque su escala se centra en la producción de energía, él sostenía que “los conceptos de moralidad y bondad son universales, como el teorema de Pitágoras. Las civilizaciones no sobreviven si no siguen estos principios”.

“La escala de Kardashev es un experimento mental útil para clasificar civilizaciones según su consumo de energía”, comentó Goto. “Sin embargo, es importante tener en cuenta que las civilizaciones más avanzadas podrían priorizar la eficiencia, la computación o el procesamiento de información por encima del simple aumento del consumo energético total”.

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