Nolan Wells apareció muerto tras paseo en barco. Su caso aviva la especulación, el dolor y las tensiones raciales en EE.UU.

Por Chelsea Bailey, Ryan Young y Elizabeth Wolfe, CNN

Nolan Wells partió el 4 de julio para celebrar el Día de la Independencia en una popular isla barrera frente a la costa del Golfo de Misisipi.

En las fotos desde el barco de ese día, el joven de 18 años se alza por encima de sus amigos, con el brazo colgado despreocupadamente sobre sus hombros mientras sonríe para la cámara.

Pero también destaca por otra razón: Wells parece ser el único hombre negro del grupo.

Esa misma tarde, cuando sus amigos regresaron al muelle, Wells no estaba con ellos. Horas después, su familia denunció su desaparición.

El Departamento del Sheriff del Condado de Jackson inició una búsqueda que pronto terminaría trágicamente cuando el cuerpo de Wells fue recuperado en la isla el lunes.

Ahora, los investigadores hacen un llamamiento a los testigos que se encontraban en la isla el 4 de julio para obtener cualquier información sobre los momentos previos a su muerte.

Sin embargo, en las redes sociales, la especulación en línea ha situado el fallecimiento de Wells en el centro de un acalorado debate sobre las relaciones raciales en Estados Unidos.

Esto es lo que sabemos.

Nolan Wells se graduó de la escuela secundaria Ocean Springs en la ciudad costera de Ocean Springs, Mississippi, justo al este de Biloxi.

“Nolan era mucho más que un jugador de fútbol americano excepcional”, declaró su entrenador de la escuela secundaria, Jake Bramlett, en un comunicado compartido con la filial de CNN, WXXV.

“Se comportaba con humildad, trataba a los demás con respeto, trabajaba duro y daba ejemplo”, afirmó.

Tras graduarse, Wells se matriculó en el Southwest Mississippi Community College, donde jugó como receptor en el equipo de fútbol americano, según la Associated Press.

Al igual que innumerables estadounidenses en todo el país, Wells decidió celebrar el 4 de julio en el agua.

Su familia contaría más tarde que fue en barco con amigos a Horn Island, una isla barrera protegida por el Gobierno federal, conocida por sus playas vírgenes y su fauna, ubicada a unos 16 km de la costa de Mississippi.

Es un destino local muy popular entre los amantes de la playa. Pero Wells nunca regresaría a casa.

La familia de Wells denunció su desaparición la noche del 4 de julio.

En la madrugada del 5 de julio, su madre, Christine Wonsley, comenzó a publicar en las redes sociales llamamientos desesperados para obtener cualquier información sobre el paradero de su hijo.

“Nolan sigue desaparecido”, escribió en una publicación de Facebook. “Por favor, si eres una persona creyente, reza para que lo encuentren con vida, sano y salvo”.

En otra publicación realizada más tarde esa misma mañana, Wonsley dijo que ella y su esposo, Elmore, tenían en su poder el teléfono celular de su hijo y que habían viajado a la isla para buscarlo.

Esa misma noche, Wonsley publicó fotos de Nolan que, según ella, fueron tomadas durante el paseo en barco del 4 de julio. Wells, de 1,85 m de estatura, sonríe a la cámara con un bañador azul y gafas de sol.

Poco después, el Departamento del Sheriff del Condado de Jackson anunció públicamente que estaba coordinando con la Guardia Costera de Estados Unidos y el Departamento de Recursos Marinos de Mississippi para registrar la isla.

El sheriff John Ledbetter declaró más tarde a la Associated Press: “Por lo que nos han contado las personas con las que hemos hablado, parece que decidió quedarse en la isla dando por sentado que iba a regresar al continente con otra persona”.

Pero en internet crecía el escepticismo sobre los relatos de las últimas horas de Wells con sus amigos.

A medida que los llamamientos de Wonsley en las redes sociales ganaban popularidad en línea, varios grupos se unieron a la búsqueda de Wells, incluido el United Cajun Navy, un grupo de búsqueda y rescate voluntario sin fines de lucro con sede en Louisiana.

Brian Trascher, vicepresidente de la Cajun Navy, participó en la búsqueda. Declaró a CNN que habló con varias personas que se encontraban en Horn Island el sábado y que le comentaron que la playa estaba repleta de barcos y gente, algunos de los cuales habían estado bebiendo alcohol.

Según explicó, si alguien hubiera caído al agua, las fuertes corrientes de resaca de aquel día podrían haber supuesto un riesgo.

“Tenemos muchísimas preguntas. Se nos parte el corazón, seguimos esperando que Nolan entre por esa puerta con su hermosa sonrisa y, por supuesto, con una broma”, escribió su madre en una publicación de Facebook el lunes. “Oramos para que nuestro hijo esté vivo y a salvo”.

Pero horas después, las autoridades confirmaron lo peor. Según los investigadores, se recuperó un cadáver en la isla que coincidía con la descripción de Nolan.

Según declaró a CNN Bruce Lynd, forense del condado de Jackson, no se observaron signos inmediatos de lesiones físicas.

Sin embargo, la declaración del sheriff de que “no se sospechaba de ningún acto delictivo” pareció avivar aún más la frustración y la ira en las redes sociales.

Posteriormente, Wonsley publicó un homenaje a su hijo, diciendo que su familia está “absolutamente devastada”.

“Tengo el corazón roto por nuestro dulce hijo, que siempre estaba dispuesto a animar y dar ánimos a los demás. Nolan era un alma especial. Dios se tomó su tiempo para crear a nuestro hijo”, escribió.

Todavía hay muchas incógnitas sobre los últimos momentos de Wells. No está claro por qué no regresó en el barco con sus amigos.

No está claro por qué no llevaba su teléfono móvil consigo.

Las autoridades afirman que también están investigando informes publicados en internet sobre un presunto altercado y si Wells estuvo involucrado.

Mientras tanto, las fotos de Wells con sus amigos se han convertido en una especie de test de Rorschach sobre las relaciones raciales en Estados Unidos en 2026.

Muchos han visto las fotos de un joven negro rodeado de un grupo de personas mayoritariamente blancas y han percibido peligro: un recordatorio del tenso pasado racista de Mississippi que, según muchos, sigue vigente hoy en día.

Otros han recurrido a las redes sociales para publicar sus propias experiencias como personas de color en espacios predominantemente blancos, y el desafío que esto puede suponer.

Ocean Springs, donde vive la familia Wells, tiene casi un 79 % de población blanca, según el último censo estadounidense.

Ashlee Cole, madre de uno de los hombres vistos por última vez con Wells, recurrió a las redes sociales el martes para intentar desmentir algunos de los rumores.

Cole, que es jueza local, manifestó que desactivó su cuenta de Facebook en medio de la búsqueda de Wells después de que comenzaran a circular en línea fotos de sus hijos menores.

“ Warren fue entrevistado por el Departamento del Sheriff del Condado de Jackson y cooperó plenamente”, escribió. “Vio a Nolan por última vez alrededor de las 3:00 de la tarde del 4 de julio. Salieron alrededor de las 4:30 de la tarde cuando el barco empezó a hacer agua y tuvieron un problema con la bomba de achique”.

“ Nadie en nuestra familia está intentando de ninguna manera entorpecer la investigación policial ni obstaculizar la búsqueda de respuestas por parte de la familia y las autoridades”, afirmó.

La familia Wells ha contratado al abogado de derechos civiles Ben Crump para que los represente mientras continúa la investigación sobre su muerte.

La familia ha encargado una autopsia independiente ante la preocupación por cómo podría manejarse una investigación con tintes raciales en el estado de Mississippi, señaló Crump en una entrevista con ABC News el miércoles.

“Este es el estado donde lincharon a Emmett Till”, apuntó Crump, y agregó que la familia cree que se borraron mensajes de texto del teléfono recuperado de Wells. Crump también afirmó que percibe contradicciones en varias declaraciones de testigos.

“Lo único que sabemos es que Nolan está muerto”, indicó.

Crump ha declarado que cree que los resultados de la autopsia independiente realizada por la familia se darán a conocer pronto y promete transparencia.

Se ha creado una campaña en GoFundMe para ayudar a la familia de Nolan a pagar los gastos de su funeral. La publicación dice que será “amado por siempre. Recordado por siempre. Jamás olvidado”.

El Departamento del Sheriff del Condado de Jackson continúa su investigación sobre las circunstancias que rodean la muerte de Wells y se ha centrado en las denuncias de un altercado que supuestamente tuvo lugar en la isla.

Los investigadores han solicitado específicamente fotos y videos originales y sin editar tomados el 4 de julio, “en particular aquellos que muestren supuestos altercados o que contengan imágenes de Nolan Wells, o que se crea que lo incluyen”.

“Ahora mismo, sé que el tiempo apremia, pero la gente quiere respuestas inmediatas y, lamentablemente, eso requiere tiempo para obtener información precisa. … Va a requerir mucho trabajo”, declaró Ledbetter a WXXV.

“Creo que la familia merece saber la verdad, y estamos aquí para brindarles eso, tanto a ellos como al público”, aseguró.

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