Trump dice que el alto el fuego con Irán ha “terminado”. ¿Qué sigue ahora?

Análisis de Aaron Blake, CNN

La guerra con Irán aparentemente ha entrado en una nueva fase.

Después de más de tres meses de intentos por mantener un fuego extremadamente frágil y confuso, el presidente Donald Trump sugirió el miércoles que la tregua llegaba a su fin.

Este viernes lo afirmó con mayor firmeza.

Estados Unidos accedió a continuar las conversaciones, escribió Trump en redes sociales, pero añadió que Irán había sido informado, “en términos inequívocos, de que el alto el fuego ha TERMINADO”.

¿Qué significa esto? ¿Y en qué situación deja a Estados Unidos, tanto en lo que respecta al esfuerzo bélico como a la política que lo rodea?

Aquí hay algunos puntos y preguntas clave.

Como ocurre con muchas de las declaraciones del presidente, no está claro cuánto durará esta postura. Hasta la mañana de este viernes, se produjo una pausa en los ataques, por lo que no se trata de una guerra a gran escala.

La declaración de Trump de que las conversaciones continuarán también parece sugerir que en realidad no desea que se reanuden y que sigue obsesionado con un esquivo acuerdo de paz.

Esta semana también resucitó sus amenazas de atacar infraestructura civil iraní clave, lo que muy posiblemente sería un crimen de guerra.

Por lo tanto, es posible que decir que el alto el fuego ha terminado sea más una advertencia que otra cosa: el más reciente intento de Trump de presionar a Irán para que ceda y llegue a un acuerdo aceptable.

Por supuesto, eso en realidad no ha funcionado antes. ¿Por qué funcionaría ahora?

Si tomamos las palabras de Trump al pie de la letra, este parece ser un punto de inflexión con decisiones difíciles.

Por ejemplo, ¿debería Estados Unidos volver a la guerra a gran escala con la esperanza de obtener algo significativo de Irán?

Eso parece ser la alternativa al alto el fuego, a juzgar por la retórica pasada de Trump y del Gobierno. Sin embargo, el presidente también declaró el miércoles que “no creo que vaya a empezar de nuevo” —en referencia a una guerra a gran escala— y añadió: “No buscamos un conflicto a largo plazo”.

Esta semana, Trump también pareció sentar las bases para argumentar que la guerra ya logró desnuclearizar a Irán, incluso sin obtener su material nuclear ni un acuerdo nuclear a largo plazo. Esto suena un poco a alguien que simplemente quiere que todo termine.

Por otro lado, ¿restablece Estados Unidos su bloqueo del estrecho de Ormuz?

La razón por la que el alto el fuego se desmoronó en los últimos días fue que Irán siguió atacando buques en la zona. El Gobierno argumentó que el bloqueo le dio a Estados Unidos una influencia significativa sobre la situación al ejercer una gran presión sobre la economía de Irán. Por lo tanto, si Teherán no cumple con sus promesas del memorando de entendimiento de reabrir completamente el estrecho, cabría esperar que Estados Unidos quisiera reinstaurar el bloqueo que utilizó como contramedida. Pero hasta ahora, no hay señales de ello.

Lo que lleva a la gran pregunta: ¿qué más hará EE.UU. respecto al estrecho?

Está bastante claro que una razón importante de la fragilidad del alto el fuego es la renuencia de Irán a renunciar a su carta más fuerte: el control del estrecho. La guerra ha demostrado la capacidad de Irán para infligir un gran daño a la economía mundial al amenazar a las embarcaciones que transitan por el estrecho, que, vale la pena recordar, estaba abierto antes de que Trump iniciara la guerra. Esa influencia representa un enorme problema para Estados Unidos y sus aliados del Golfo, no solo en esta guerra, sino también en el futuro previsible en Medio Oriente.

Cada vez parece más probable que las negociaciones no resuelvan esto, pero quizás sea el único asunto que deba resolverse, de alguna manera.

Más allá de las decisiones difíciles en Medio Oriente está lo que esto significa en términos legales, en Estados Unidos.

Un verdadero fin del alto el fuego plantearía interrogantes sobre si el Gobierno debe ahora obtener autorización del Congreso para la guerra.

La Ley de Poderes de Guerra establece que el Congreso debe declarar la guerra o autorizar el uso de la fuerza militar dentro de los 60 días posteriores al inicio de las hostilidades, o 90 días si el presidente solicita una prórroga.

El Gobierno ha eludido este requisito al afirmar que la guerra en realidad “terminó” cuando comenzó el primer alto el fuego el 7 de abril, aunque las Fuerzas Armadas seguían desplegadas en la región y en ocasiones han llevado a cabo ataques de represalia.

Ahora que el alto el fuego aparentemente ha terminado y el plazo de 90 días expiró a finales de mayo, ¿debe el Gobierno solicitar autorización? La lógica sugiere que sí.

A menos que el Gobierno argumente que el reloj ahora vuelve a empezar desde el 7 de abril, o que EE.UU. está en una nueva guerra. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró en una ocasión ante el Congreso que el plazo se detuvo efectivamente durante el alto el fuego.

En cualquier caso, la decisión de Trump debería desencadenar un debate serio sobre qué poderes de guerra debería tener en este momento.

Dicho esto, no hay una gran manera de hacer cumplir la Ley de Poderes de Guerra a menos que suficientes republicanos del Congreso decidan hacerlo. Ellos son quienes podrían aportar los votos para poner fin a la guerra, mediante resoluciones sobre poderes de guerra y otras medidas.

Tanto la Cámara de Representantes como el Senado votaron por un estrecho margen a favor de poner fin a la guerra (aunque el Senado posteriormente lo revirtió). Y es evidente que algunos republicanos pierden la paciencia con el conflicto, dado que amenaza cada vez más sus perspectivas políticas en las elecciones de mitad de mandato de 2026.

La pregunta ahora parece ser si el fin del alto el fuego podría tentar a suficientes republicanos como para 1) presionar a Trump para que retome la guerra a gran escala con la esperanza de lograr una victoria real o 2) decidir intentar poner fin a la guerra.

Cuando el Senado rectificó su decisión tras reprender a Trump el mes pasado, lo hizo gracias a dos críticos republicanos que decidieron darle a Trump cierto margen de maniobra. El senador de Louisiana, Bill Cassidy, dejó de lado sus principales preocupaciones sobre la guerra y las negociaciones de Trump tras recibir información de la Casa Blanca, mientras que el senador de Kentucky, Rand Paul, citó que “las hostilidades parecen haber terminado y el presidente me pidió que considerara su posición negociadora”.

Dado que las negociaciones no parecen estar funcionando y el alto el fuego terminó (según Trump), ¿volverá Paul a votar en contra de la autoridad de Trump? ¿Perderá también la paciencia Cassidy, quien ya fue derrotado en las primarias por un rival respaldado por Trump?

Preguntas similares se ciernen sobre otros republicanos que podrían preocuparse por hacia dónde va esta guerra y cuánto podría costarles en noviembre.

Y con Trump pareciendo no tener buenas opciones —o siquiera mucho de un plan— podrían sentir la necesidad de hacer algo que han evitado a toda costa durante los últimos 18 meses: realmente afirmar su poder sobre él.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.