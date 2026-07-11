Esferas misteriosas en playa de Australia podrían ser desechos espaciales que cayeron de vuelta a la Tierra

Por Amen Galinato, CNN

Seis misteriosas esferas metálicas que fueron arrastradas a la orilla el fin de semana pasado en Forrest Beach, en el norte de Queensland, Australia, son “desechos espaciales sospechosos”, anunció la Agencia Espacial de Australia (ASA, por sus siglas en inglés) el lunes en redes sociales.

Apodadas informalmente “bolas espaciales”, los grandes objetos probablemente son vasijas a presión, contenedores de alta resistencia de gases y líquidos presurizados, provenientes de un cohete que reingresó a la atmósfera terrestre, según la agencia. Los residentes locales informaron que las esferas tenían aproximadamente el doble del tamaño de una pelota de baloncesto.

Aunque la agencia espacial inicialmente pidió al público no acercarse a las esferas, los servicios de emergencia de Queensland retiraron después los objetos y determinaron que eran seguros, confirmó la ASA. Funcionarios de la agencia dijeron que podrían encontrarse más restos.

“Nunca toque, mueva ni recoja desechos espaciales sospechosos y asuma que son peligrosos hasta que se indique lo contrario. Aléjese y contacte a los servicios de emergencia”, escribió un portavoz de la ASA en un correo electrónico a CNN.

Actualmente, la agencia está trabajando con autoridades internacionales para determinar de qué vehículo cayeron las esferas espaciales y qué nación realizó el lanzamiento.

La basura espacial puede tener diversas formas, como satélites muertos, tanques de combustible vacíos o motas de pintura microscópicas. A medida que la innovación y exploración espacial se ha expandido en las últimas décadas, los investigadores han estado estudiando el movimiento de las aeronaves para mitigar colisiones de satélites y posibles peligros en la Tierra.

No obstante, los desechos se han convertido en un problema creciente. La cantidad de desechos espaciales que el Ejército rastreaba de 2013 a 2024 aumentó en más del 104 %, de 23.000 piezas de basura a 47.000, de acuerdo con informes de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos. Dado que se cree que la mayoría de los objetos son demasiado pequeños para rastrear, con tamaños que van desde 1 milímetro hasta 10 centímetros, la NASA estima que millones de desechos están en órbita terrestre baja.

No es común que los desechos espaciales caigan a la Tierra, pero sucede de vez en cuando.

En marzo, una nave espacial de la NASA reingresó a la atmósfera terrestre, aunque se esperaba que la mayoría o la totalidad de la sonda se quemara en el proceso.

En años recientes también se han producido diversos incidentes de desechos espaciales, como en 2023, cuando un misterioso cilindro de 10 pies (3 metros) llegó a la orilla en Green Head, un pueblo costero al norte de Perth, Australia.

Y en 2024, unos desechos de la Estación Espacial Internacional que se esperaba que se quemaran al caer a la Tierra golpearon una casa en Florida.

Aunque no se han documentado muertes causadas por desechos espaciales, hay informes de lesiones, señaló John Crassidis, profesor de ingeniería mecánica y aeroespacial de la Universidad de Buffalo en Nueva York.

En 2002, un niño de 6 años en la provincia de Shaanxi de China fue golpeado por un fragmento de cohete. Algunos años antes, Lottie Williams fue golpeada por un trozo de basura espacial en un suburbio del condado de Tulsa, Oklahoma, convirtiéndose en la primera persona conocida en ser golpeada, según el Libro Guinness de los Récords.

Los expertos enfatizan que mitigar estos riesgos requires preparación para prevenir colisiones entre satélites y otras naves espaciales.

“Una de las cosas que el sector aeroespacial ha hecho con el tiempo es analizar algunos de estos objetos que reingresaron para tratar de entender las condiciones. ¿Cómo mejoramos nuestros modelos?”, dijo Marlon Sorge, director ejecutivo del Centro de Estudios de Desechos Orbitales y de Reingreso de The Aerospace Corporation.

La mayoría de la basura espacial orbita la Tierra a velocidades peligrosas, con algunas piezas alcanzando hasta 18.000 millas por hora (casi 29.000 kilómetros por hora). Eso es casi siete veces más rápido que una bala disparada, según la NASA.

El último informe de la Agencia Espacial Europea estima que más de 650 colisiones entre objetos defectuosos han dado lugar a fragmentaciones desde 1961, cuando se documentó el primer informe de fragmentación de un satélite en órbita.

No obstante, las probabilidades de ser golpeado por escombros espaciales que caen a la Tierra siguen siendo bajas, menos de 1 entre 1 billón, de acuerdo con The Aerospace Corporation.

“A medida que avanzamos en esta era espacial, estamos mejorando cada vez más en entender cómo lidiar con este tipo de problemas”, dijo Greg Henning, analista de escombros y eliminación en The Aerospace Corporation.

En los últimos años, las compañías de tecnología espacial han hecho un esfuerzo por controlar el problema. SpaceX, por ejemplo, ha desarrollado cohetes reutilizables, y Astroscale, una empresa de servicio en órbita, está creando un brazo robótico espacial que puede atrapar satélites inoperables.

“Existe una mayor conciencia de este problema de riesgo de reentrada en la atmósfera,” dijo Sorge. “Muchos operadores diseñarán intencionalmente sus satélites para asegurarse de que nada peligroso o muy poco que sea peligroso sobreviva”.

“Necesitamos asegurarnos de implementar pautas, enfoques de mitigación para evitar que esto se convierta en un problema”, agregó Sorge.

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