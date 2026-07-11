Cientos de personas rescatadas en el sureste de Missouri tras lluvias históricas que provocaron inundaciones catastróficas

Por Mary Gilbert y Kate S. Petersen, CNN

El viernes, cientos de personas fueron rescatadas de inundaciones catastróficas en el sureste de Missouri, incluidas algunas que acampaban junto a un río cuyo caudal alcanzó niveles históricos.

Más de 200 “jóvenes campistas y monitores” tuvieron que ser rescatados en helicóptero después de que las fuertes lluvias arrasaran las carreteras cercanas al campamento Taum Sauk, en la pequeña localidad de Lesterville (sureste del estado), según informó la Patrulla de Caminos del Estado de Missouri. La Guardia Nacional del Ejército trasladó a los campistas atrapados en helicópteros Black Hawk hasta una escuela cercana, donde se reunieron con sus familias, informó la agencia Associated Press.

“Gracias a la Guardia Nacional y a los equipos de emergencia del 911 del condado de Reynolds… estamos profundamente agradecidos por su ayuda para mantener a salvo a nuestra comunidad”, declaró el campamento en una publicación en redes sociales tras los dramáticos rescates.

Los servicios de emergencia del condado de Reynolds también acudieron tras recibirse un aviso sobre el derrumbe de una edificación en el cercano campamento Bearcat Getaway, según un comunicado de la Oficina del Sheriff.

Se iniciaron operaciones de búsqueda y rescate para localizar a hasta 17 personas “que podrían haber entrado en contacto con las aguas de la inundación” a raíz del derrumbe, indicó el sheriff. Horas más tarde, la Oficina del Sheriff informó en una actualización que todas las personas desaparecidas tras el derrumbe habían sido rescatadas o localizadas.

Cinco campistas del mismo recinto, cuya desaparición se había reportado inicialmente, fueron encontrados a primera hora del día, declaró a la CNN el sheriff del condado, Caleb McCoy. Otras diez personas aproximadamente fueron rescatadas del tejado del Black River Lodge, también en el condado, según señaló el coordinador de emergencias Steve Chitwood.

Hasta la tarde del viernes, los equipos habían llevado a cabo unos 90 rescates acuáticos “que involucraron a residentes, campistas y automovilistas”, según el comunicado de la Oficina del Sheriff del condado de Reynolds, aunque “no se han reportado lesiones graves”.

En el vecino condado de Crawford, una mujer continúa desaparecida tras ser arrastrada por las aguas de la inundación, que “subieron drásticamente en poco tiempo” y derribaron una pared de su vivienda, dijo a la CNN un portavoz de la Oficina del Sheriff. Las amplias operaciones de búsqueda continuaron hasta el anochecer, momento en que se suspendieron debido a la falta de luz. Se prevé que la búsqueda se reanude este sábado por la mañana, indicó el portavoz. Al menos otras tres personas fueron rescatadas mediante “equipos terrestres, embarcaciones y operaciones con drones” en condiciones “extremadamente peligrosas”, según informó la Oficina del Sheriff en una publicación en redes sociales.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de emergencia por inundaciones repentinas —el nivel más alto de alerta— para más de 4.000 personas en partes de los condados de Reynolds e Iron, en el sureste de Missouri, en la madrugada del viernes. El río Black alcanzó un nivel récord histórico de 8,75 metros (28,7 pies) mientras las aguas inundaban rápidamente las zonas cercanas, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Los servicios de emergencia rescataron a dos personas de una cabaña en bote, según informó el subjefe de la Oficina del Sheriff del Condado de Iron, Jordan Otwell, a CNN el viernes por la mañana. Otras cinco personas fueron rescatadas en bote del techo de una casa móvil en otra zona del condado, añadió.

Otwell desconocía cuántas personas en total se habían refugiado en el techo, pero indicó que el bote tenía previsto regresar para recoger a más personas. No se han reportado heridos en el condado de Iron, pero alrededor de seis carreteras de la zona permanecen cerradas debido a las inundaciones, afirmó.

El gobernador de Missouri, Mike Kehoe, declaró el estado de emergencia el viernes por la tarde al señalar que las peligrosas inundaciones han provocado “múltiples rescates en aguas rápidas”.

“La activación del Plan Estatal de Operaciones de Emergencia permite que nuestras agencias actúen con rapidez, coordinen recursos y apoyen la respuesta local. Estoy agradecido con todos los socorristas y los equipos locales que trabajan día y noche para ayudar a salvar vidas”, afirmó Kehoe.

Las lluvias torrenciales que motivaron la alerta por inundaciones repentinas inicial ya cesaron, pero la emergencia por inundaciones repentinas continúa vigente debido a las inundaciones persistentes. Se prevén lluvias adicionales en la zona durante el fin de semana.

Han caído más de 30 centímetros de lluvia desde la noche del jueves en zonas rurales de Missouri. En un punto cercano a Redmondville, Missouri, a unos 110 kilómetros al suroeste de Saint Louis, se registraron 31 centímetros de lluvia desde la noche del jueves.

Más de 30 centímetros de lluvia en menos de 24 horas significa que este fenómeno, altamente localizado y aún en desarrollo, representa al menos una inundación con una probabilidad de ocurrencia de una vez cada 1.000 años para esa zona. En circunstancias normales, una cantidad de lluvia de esa magnitud tiene apenas un 0,1 % de probabilidad de ocurrir en un año determinado. Sin embargo, este tipo de precipitaciones extremas son cada vez más frecuentes a medida que la contaminación que contribuye al calentamiento global eleva las temperaturas, ya que el aire más cálido puede retener más humedad.

Las fuertes lluvias del viernes son solo el comienzo de una amenaza de inundación que durará varios días y que se espera que afecte áreas desde los valles del Medio Mississippi, Ohio y Tennessee hasta los Apalaches centrales durante este fin de semana.

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Con información del meteorólogo de CNN, Chris Dolce.