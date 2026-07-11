Muere a los 71 años el senador Lindsey Graham tras una enfermedad repentina

Por Karina Tsui, CNN

El senador estadounidense Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, falleció “a causa de una enfermedad breve y repentina”, informó un portavoz de su oficina a CNN.

Graham, elegido inicialmente al Senado en 2002, aspiraba a un quinto mandato en las elecciones intermedias de este otoño. La semana pasada había cumplido 71 años.

Graham inició su carrera política a principios de la década de 1990, tras haber ejercido como abogado municipal y del condado en Carolina del Sur. Previamente había servido en la Fuerza Aérea durante seis años, desempeñándose como fiscal y abogado defensor.

Su juventud estuvo marcada por el fallecimiento de sus padres con apenas quince meses de diferencia, cuando él cursaba sus estudios universitarios. Graham ayudó a criar a su hermana Darline —que entonces tenía 13 años— y posteriormente la adoptó.

En 2015, Graham buscó brevemente la nominación presidencial republicana y fue crítico de Trump. Con el tiempo, se convirtió en un estrecho aliado político de Trump durante su primer mandato y en uno de sus defensores más abiertos.

Graham presidió la influyente Comisión Judicial del Senado y la Comisión de Presupuesto, aunque fue conocido sobre todo por su postura de línea dura en política exterior.

Tras más de dos décadas en el Senado, la carrera política de Graham estuvo marcada por su estrecha relación con dos gigantes del Partido Republicano: Trump y el fallecido senador por Arizona John McCain.

Trump rindió homenaje a Graham en una publicación en su plataforma Truth Social a primera hora del domingo.

“¡El senador Lindsey Graham, una de las mejores personas y senadores que he conocido, ha fallecido! Siempre estaba trabajando y era un verdadero patriota estadounidense. ¡¡¡Se echará mucho de menos a Lindsey!!!”, escribió el presidente.

El portavoz de Graham no reveló más detalles sobre el senador.

“La familia del senador Graham agradece las oraciones en este momento y pide privacidad durante este periodo increíblemente difícil”, declaró el portavoz.

En las horas posteriores al anuncio de su fallecimiento, comenzaron a llegar numerosos homenajes por parte de legisladores y aliados internacionales que trabajaron estrechamente con el senador republicano.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, elogió las décadas de servicio militar y público de Graham, así como su convicción en “la capacidad de Estados Unidos para hacer el bien en el mundo”. “Su influencia en el poder judicial federal, en nuestra defensa nacional y en su querida Carolina del Sur perdurará durante generaciones”, afirmó Thune en un comunicado.

El representante republicano Mario Díaz-Balart expresó que extrañará trabajar con el senador en su “pasión compartida: proteger nuestra seguridad nacional”, y destacó los años de servicio de Graham “en nombre del pueblo de Carolina del Sur y de todos los estadounidenses”.

Líderes israelíes figuraron entre los primeros funcionarios extranjeros en elogiar el legado de Graham, reflejando su histórica defensa de Israel y sus estrechos vínculos con la clase política de ese país.

“Lindsey comprendía que la seguridad de Israel y la de Estados Unidos son inseparables”, declaró el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un mensaje en X, añadiendo que Israel había perdido a “uno de sus mejores amigos”.

“El senador Lindsey Graham apoyó a Israel no porque fuera fácil, sino porque creía que era lo correcto”, escribió el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir. “Su apoyo inquebrantable, su valentía y su claridad moral le valieron la admiración de millones de israelíes”.

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Jedd Rosche y Matthew Rehbein de CNN contribuyeron con este reporte.