¿Puede Trump influir en las elecciones intermedias? Esto es lo que preocupa a los demócratas

Análisis de Zachary B. Wolf, CNN

Los demócratas han elevado al máximo nivel sus advertencias sobre los intentos del presidente Donald Trump por influir en las próximas elecciones.

“Todas las señales están en rojo”, escribió el estratega demócrata y analista político de CNN David Axelrod en una publicación en X.

“En condiciones normales, el Partido Republicano sufriría una derrota este otoño, en gran medida debido a la impopularidad de Trump”, escribió Axelrod. “Por eso está preparando un plan B: hacer lo que sea necesario para ganar. Lo que sea. Quien diga: ‘Bueno, no haría ESO’, simplemente no ha prestado suficiente atención”.

En otras palabras, Axelrod sostiene que hay que prepararse para cualquier escenario y no sorprenderse por las medidas que Trump pueda adoptar en los cuatro meses previos al día de las elecciones.

La representante Debbie Wasserman Schultz, demócrata por Florida, dijo este viernes a John Berman, de CNN, que algunos votantes de su distrito, de amplia mayoría demócrata, están preocupados por lo que pueda ocurrir en noviembre.

“Por primera vez en toda mi carrera, John, tengo votantes que me dicen que les preocupa que el presidente vaya a cancelar las elecciones, que vaya a declarar la ley marcial. Incluso hay personas que me han dicho que temen que ni siquiera haya elecciones en noviembre”, afirmó Wasserman Schultz.

La legisladora aseguró que intenta tranquilizar a sus electores frente a esos temores más alarmistas.

Wasserman Schultz busca la reelección en un distrito congresional rediseñado como parte de la campaña más amplia del Partido Republicano para modificar los mapas electorales a su favor antes de noviembre. Los demócratas respondieron con nuevos mapas en estados como California, pero los republicanos obtuvieron mejores resultados en los tribunales y, según la evaluación más reciente de CNN, podrían ganar hasta 10 escaños adicionales gracias a la nueva redistribución de distritos.

En Estados Unidos, los estados son responsables de organizar sus propias elecciones. Sin embargo, Axelrod enumeró una serie de medidas adoptadas por el Gobierno de Trump para influir en ese proceso.

El ejemplo más reciente fue el despido, el jueves, de tres de los cuatro comisionados de la Comisión de Asistencia Electoral (EAC, por sus siglas en inglés), un organismo independiente y bipartidista creado por el Congreso en 2002 para distribuir fondos federales destinados a ayudar a los estados a realizar elecciones seguras. No es la única institución relacionada con las elecciones que ha quedado debilitada. La Comisión Federal Electoral (FEC, por sus siglas en inglés), encargada de supervisar el financiamiento de campañas, también carece del quórum necesario para funcionar.

Los despidos en la EAC son solo una de las evidencias mencionadas por Axelrod. A continuación, se presenta el contexto de cada uno de sus argumentos.

Trump designó temporalmente a Bill Pulte, un empresario multimillonario que posteriormente dirigió asuntos relacionados con la vivienda, como director de Inteligencia Nacional. Mientras supervisaba Fannie Mae y Freddie Mac, fue objeto de críticas por señalar a adversarios políticos de Trump con acusaciones de fraude hipotecario. Pulte no tiene experiencia en inteligencia, pero mantiene estrechos vínculos con el Partido Republicano. CNN informó que Trump quiere que se concentre su trabajo en temas de seguridad electoral, una función poco habitual para el máximo responsable de inteligencia del país.

Trump continúa sosteniendo, sin pruebas, que hubo fraude en las elecciones de 2020 y ha nombrado en distintos cargos del Gobierno a personas que comparten esa postura.

Trump ha intentado asumir un mayor control sobre el voto por correo, tradicionalmente administrado por los estados, incluso mediante la creación de una base de datos nacional de registro de votantes. Estados gobernados tanto por demócratas como por republicanos han impugnado esa iniciativa. Además, este mes un juez rechazó su intento de ordenar que el Servicio Postal de Estados Unidos solo distribuyera boletas de voto por correo en los estados que hubieran cumplido con sus exigencias. Las disputas judiciales continuarán antes de las elecciones.

Trump ha criticado públicamente la incapacidad de los republicanos para aprobar un proyecto de ley sobre seguridad electoral que, según la mayoría de los grupos especializados en integridad electoral, no resulta necesario. También exigió que el Senado eliminara el filibusterismo para aprobar la iniciativa, aunque los senadores republicanos rechazaron esa posibilidad. Esta semana, Trump se negó a firmar un proyecto de ley bipartidista sobre vivienda en protesta porque el Congreso no aprobó la iniciativa electoral, a la que llama Ley SAVE America. El proyecto electoral sigue estancado y la legislación sobre vivienda entrará en vigor sin su firma.

No existen pruebas de un fraude electoral generalizado. Sin embargo, algunos temen que Trump utilice nuevamente esas acusaciones, posiblemente respaldadas por declaraciones de Pulte desde la Dirección Nacional de Inteligencia, para justificar medidas extraordinarias antes de noviembre. Durante una audiencia de confirmación, Mullin fue consultado sobre la posibilidad de desplegar agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en los centros de votación y no descartó completamente esa posibilidad. No obstante, no existe ningún plan público y concreto para hacerlo.

El año pasado, CNN informó que el Gobierno de Trump había intentado debilitar o desmantelar redes de seguridad electoral mediante las cuales el Gobierno federal colabora con los estados, bajo el argumento de mejorar la eficiencia gubernamental.

Según organizaciones de vigilancia y de buen gobierno, el despido de los comisionados de la EAC probablemente tendrá un impacto limitado en las próximas elecciones, aunque consideran que sigue siendo un motivo de preocupación.

“Aunque la EAC no administra directamente las elecciones, debemos interpretar esta medida como parte de un patrón más amplio destinado a centralizar el control de la administración electoral e inclinar las reglas del juego”, escribió Michael McNulty, director de políticas de Issue One, organización que se define como un grupo de reforma política integrado por miembros de distintos sectores políticos.

McNulty, quien trabajó durante años en procesos electorales internacionales, ha advertido que las acciones de Trump responden a un plan gradual para aumentar el control sobre el sistema electoral y sostiene que la población debe mantenerse atenta.

Los intentos de Trump por influir en las próximas elecciones han sido evidentes, pero también han encontrado importantes obstáculos. Recientemente, el Tribunal Supremo falló a favor de los estados que contabilizan las boletas de voto por correo enviadas dentro del plazo legal aunque lleguen después del día de las elecciones, en una de las derrotas judiciales más importantes para Trump y sus aliados.

Tribunales de menor instancia también han bloqueado otras iniciativas impulsadas por el presidente.

La periodista de CNN Fredreka Schouten informó recientemente sobre los esfuerzos de varios estados gobernados por demócratas para aprobar leyes destinadas a proteger sus elecciones de posibles intervenciones federales, ya sea prohibiendo compartir los registros de votantes o limitando la presencia de agentes federales de seguridad en los centros de votación.

A pesar de los esfuerzos de Trump, los estadounidenses deben confiar en que las próximas elecciones se desarrollarán correctamente, afirmó David Becker, fundador del Centro para la Innovación e Investigación Electoral.

Con ello, Becker se refiere a que los ciudadanos podrán votar y que cada sufragio será contabilizado correctamente.

“Ni siquiera estoy seguro de que estos despidos estén entre las cinco noticias más importantes de la semana relacionadas con las elecciones”, afirmó sobre la salida de los comisionados de la EAC. “Por ejemplo, fue mucho más relevante que un juez designado por Trump anulara la citación del Departamento de Justicia que buscaba recopilar información personal sensible de trabajadores electorales”.

Becker sostuvo que los despidos en la EAC representan un exceso de poder, pero consideró que “no debemos exagerar el impacto que tendrán sobre las elecciones de este año ni sobre las futuras”.

A su juicio, las elecciones continúan siendo administradas por los estados, tal como establece la Constitución de Estados Unidos, y “están cumpliendo esa responsabilidad de manera excepcional”.

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