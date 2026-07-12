La cifra de fallecidos por los terremotos en Venezuela sube a 4.490

Por CNN en Español

El número de muertos por los terremotos en Venezuela subió a 4.490, según las cifras oficiales difundidas este domingo, mientras que el número de personas sin viviendas llega a cerca de 18.000 personas.

El informe divulgado por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y nombrado Jefe del Estado Mayor para los Campamentos Transitorios, marca un aumento de 157 víctimas fatales con respecto al parte del sábado.

La cifra de heridos se mantiene en 16.740, mientras que se ha atendido a 32.401 pacientes en hospitales, según el reporte.

Más temprano, el Gobierno informó que hay 19.583 personas atendidas en 108 campamentos a nivel nacional, más de la mitad de ellos (10.908) en La Guaira y otros 6.429 en Caracas.

Según esta actualización, hay 14 nuevos refugios temporales respecto al sábado, cuando había 94.

17.907 personas perdieron sus casas, pero las autoridades creen que ese número subirá a medida que avance el proceso de inspección de las edificaciones que no se desplomaron pero que sufrieron daños.

Según los datos oficiales, 856 edificios en el país sufrieron afectaciones por los sismos del 24 de junio, de los cuales 190 colapsaron completamente. El Gobierno estimó este sábado que se necesitarán 25.000 viviendas para las personas que la perdieron.

Días atrás, el coordinador residente y humanitario de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla, señaló que luego de los sismos había “al menos 2.500 edificios afectados, la mayoría de los cuales se han derrumbado por completo”. Por su parte, la NASA indicó en un informe basado en información satelital que hasta 60.000 edificios podrían haber sido dañados o destruidos en Venezuela por los terremotos.

El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que han sido distribuidas 9.995 toneladas de alimentos y 18,5 millones de litros de agua.

Por otra parte, hay 30.535 voluntarios registrados y 31.837 funcionarios de distintos organismos desplegados en el país. Desde el 24 de junio han ocurrido 1.222 réplicas, según el balance oficial.

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