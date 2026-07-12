La muerte de Lindsey Graham sacudirá al Senado y a las elecciones de noviembre. Esto es lo que viene

Por Ethan Cohen y Alison Main, CNN

La repentina muerte del influyente senador republicano Lindsey Graham tendrá implicaciones para la agenda legislativa en el Senado y para las elecciones de noviembre. Esto es lo que se sabe sobre lo que ocurrirá a continuación.

Según la ley estatal, el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, puede nombrar un reemplazo temporal para ocupar el escaño que quedó vacante tras la muerte de Graham.

Pero, como Graham buscaba la reelección este año, su muerte dará inicio a unas elecciones primarias aceleradas para reemplazarlo en la boleta electoral de noviembre.

Las autoridades aún no han anunciado cómo será reemplazado Graham, pero la ley estatal parece establecer unas elecciones primarias especiales el 11 de agosto, con una posible segunda vuelta el 25 de agosto, para elegir a un nuevo candidato.

Según ese calendario, el período de inscripción de candidaturas se extendería del 21 al 28 de julio.

El ganador de las primarias se enfrentará en noviembre a la candidata demócrata, la pediatra Annie Andrews.

En un comunicado emitido este domingo, Andrews describió a Graham como “un hombre de profunda fe que sirvió con orgullo a nuestro país como abogado militar del Cuerpo Jurídico de las Fuerzas Armadas (JAG, por sus siglas en inglés) y coronel de la Fuerza Aérea”.

“Espero que los habitantes de Carolina del Sur se unan a mí para dejar de lado el partidismo y expresar su gratitud al senador Lindsey Graham por su servicio al gran estado de Carolina del Sur”, dijo.

La muerte de Graham no debería tener un impacto inmediato en el equilibrio de poder en el Senado.

McMaster es republicano, por lo que su nombramiento debería restablecer la ventaja de 53-47 que mantiene el Partido Republicano en la cámara.

Además, es probable que exista presión para que McMaster haga el nombramiento rápidamente, ya que la bancada republicana ya venía operando con un integrante menos durante las últimas semanas debido a la hospitalización del senador por Kentucky Mitch McConnell.

Aunque la muerte de Graham probablemente no cambie el control del Senado, él desempeñaba un papel clave en importantes asuntos legislativos.

El Comité de Presupuesto del Senado, que Graham presidía, se encontraba en las primeras etapas del complejo proceso de reconciliación presupuestaria para intentar aprobar partes del proyecto de ley de identificación de votantes impulsado por Trump.

Los legisladores republicanos esperaban avanzar rápidamente para satisfacer las exigencias del presidente, que han provocado importantes obstáculos para su agenda en el Capitolio. Frustrado porque la Ley SAVE America no cuenta con los votos necesarios para superar el umbral de 60 votos en el Senado, Trump ha presionado a los legisladores para eliminar el filibusterismo y se negó a promulgar otras iniciativas bipartidistas sobre vivienda en señal de protesta. (Aun así, esa legislación terminó convirtiéndose en ley).

Además, el Senado tiene previsto considerar una solicitud de la Casa Blanca para aprobar fondos adicionales para defensa en medio de la guerra con Irán. Graham habría sido un firme defensor de esa medida, que enfrenta un camino complicado en el Congreso, ya que podría requerir apoyo bipartidista para ser aprobada conforme a las reglas del Senado.

La aprobación de más fondos para el Pentágono enfrenta otra complicación debido a la ausencia de McConnell, presidente del subcomité de Asignaciones Presupuestarias para Defensa del Senado.

Graham también habría sido un importante defensor del secretario de Justicia interino Todd Blanche, quien tiene previsto comparecer esta semana ante el Comité Judicial del Senado, mientras Trump busca que sea confirmado de manera permanente al frente del Departamento de Justicia.

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Con información de Lauren Fox, de CNN.