La muerte del joven Nolan Wells genera especulaciones y desconfianza. Esto es lo que se sabe sobre la investigación

Por Holly Yan y Sydney Bishop, CNN

Christine y Elmore Wonsley no duermen. No pueden hacerlo desde que su hijo de 18 años, Nolan Wells, desapareció por primera vez.

“Era nuestro bebé”, dijo Christine Wonsley, vestida de azul a juego con el padre de Wells, mientras ambos se tomaban de las manos. “Yo lo traje al mundo”.

Ahora Wonsley lucha por obtener respuestas para poder encontrar la paz de saber que hizo todo lo posible por descubrir la verdad detrás de la muerte de su hijo, dijo este sábado a Victor Blackwell, de CNN.

Ha pasado una semana desde que Wells y sus amigos hicieron un viaje por el 4 de julio a Horn Island, una isla deshabitada de naturaleza prácticamente intacta frente a la costa de Misisipi, sin refugios, instalaciones ni medios de comunicación.

Sus amigos regresaron a casa. Wells, estudiante y receptor abierto del Southwest Mississippi Community College, no.

Su cuerpo fue encontrado boca abajo en el agua, cerca de la orilla, por un agente del Servicio de Parques Nacionales la mañana del lunes.

Ahora quedan muchas preguntas sin respuesta: ¿Por qué no regresó en el bote con sus amigos? ¿Por qué no tenía su teléfono celular? ¿Estuvo Wells involucrado en un altercado? ¿Se separó de sus amigos para hablar con una joven en la isla?

Mientras el Departamento del Sheriff del condado de Jackson continúa investigando, la muerte de Wells ha alimentado las especulaciones y la desconfianza, en parte por la compleja historia racial de Misisipi, porque Wells parecía ser la única persona de color en una imagen junto a sus amigos durante el viaje y por un comentario previo del sheriff, quien dijo que no sospechaba de un crimen, aunque no explicó por qué.

“Esto no huele bien”, dijo el reverendo Al Sharpton en una conferencia de prensa el viernes. “Algunas personas dicen: ‘Reverendo, ¿están trayendo el tema racial?’. Bueno, nosotros no estamos trayendo el tema racial. Pero tampoco lo estamos descartando, porque no sabemos qué ocurrió. Así que decirnos: ‘No se apresuren a concluir que fue un acto racista’ está bien. Pero entonces yo les digo: ‘No se apresuren a concluir que no fue racismo’, porque no lo sabemos”.

Sin embargo, más allá de las especulaciones sobre la raza, no hay nada particularmente inusual en este caso, dijo Charles Ramsey, analista de seguridad de CNN. Es bastante común que las autoridades tarden una semana o más en reunir todas las pruebas y entrevistas necesarias para determinar qué causó una muerte.

Pero esos días y semanas pueden sentirse como una eternidad para una familia desesperada por obtener respuestas.

Esto es lo que podría incluir la investigación:

Es importante entrevistar a cada uno de los amigos con los que viajaba Wells, a cualquier persona que estuviera en la playa en ese momento y a una joven con la que supuestamente él estaba hablando en la isla, señaló Ramsey.

“Tienen que entrevistarlos uno por uno, individualmente, para asegurarse de que la versión de los hechos sea coherente”, afirmó Ramsey, quien anteriormente dirigió los departamentos de Policía de Filadelfia y de la ciudad de Washington.

El sheriff del condado de Jackson, John Ledbetter, no respondió el viernes a las preguntas de CNN, entre ellas si ya habían entrevistado a todos los amigos que acompañaban a Wells en el viaje. Sin embargo, anteriormente dijo a la afiliada de CNN WXXV que “hará falta mucho trabajo” para esclarecer el caso.

El abogado Ben Crump, quien representa a la familia de Wells, dijo estar preocupado por la falta de información clara que ha surgido en la investigación.

“Una joven con la que hablaba dice que ‘Nolan le dijo que iba a regresar al bote con los muchachos’. Los muchachos dicen que Nolan les dijo que se iba a quedar hablando con la joven. Es una contradicción”, afirmó Crump.

Uno de los aspectos más extraños del caso tiene que ver con el teléfono celular de Wells. Crump calificó de insólito que un adolescente no tuviera consigo su teléfono y destacó que los padres de Wells lograron localizar el aparato antes que la Policía.

Según Crump, la madre de Wells, Christine Wonsley, rastreó el teléfono mediante Life360, una aplicación de monitoreo GPS en tiempo real diseñada para mejorar la seguridad familiar.

Supuestamente, el teléfono fue encontrado en “la casa de uno de los muchachos que era dueño del bote”, dijo Crump durante una intervención virtual en el servicio religioso del domingo en la iglesia New Birth Missionary Baptist Church, con sede en Georgia.

Los padres dijeron que los datos del historial de ubicación encontrados en el teléfono les dejaron varias dudas. También expresaron preocupación por la posibilidad de que se hubieran eliminado mensajes o imágenes del dispositivo.

Después de localizar las llaves y el teléfono de Wells, la familia comparó el historial de ubicación entre las aplicaciones Life360 y Snapchat, pero los datos no coincidían, dijeron los padres la semana pasada en el programa “Good Morning America”.

CNN se comunicó con el Departamento del Sheriff del condado de Jackson para obtener más información.

También ha habido especulaciones de que Wells estuvo involucrado en un altercado poco antes de ser reportado como desaparecido.

La madre de Wells dijo que su hijo no era una persona conflictiva y evitaba las discusiones.

“Nolan no era alguien a quien le gustaran las peleas físicas. De hecho, ni siquiera le gustaban las discusiones”, dijo Christine Wonsley.

El cuerpo del joven de 18 años fue hallado en el agua, cerca de la orilla, en el extremo noroeste de Horn Island, según informó Bruce Lynd, forense del condado de Jackson.

“El bañador que llevaba puesto coincidía con el que aparecía en la fotografía donde se le vio por última vez”, declaró Lynd a CNN el viernes.

Crump, el abogado de la familia, puso en duda la idea de que Wells pudiera haberse ahogado, señalando que el adolescente era un atleta fuerte y sabía nadar.

Sin embargo, las islas barrera frente a la costa de Mississippi tienen antecedentes de corrientes fuertes y muertes por ahogamiento, señaló el forense.

“Las corrientes son fuertes allí, especialmente en ese extremo de la isla”, dijo Lynd. “A lo largo de los años, se han producido ahogamientos en las islas barrera en numerosas ocasiones”.

No se observaron signos inmediatos ni evidentes de violencia o traumatismo en el cuerpo de Wells, indicó el forense. No obstante, debido a las circunstancias inciertas, “solicitamos una autopsia en la oficina del médico forense estatal para que pudieran realizar un examen completo y determinar si hubo algún acto delictivo o traumatismo”, explicó Lynd.

Los resultados de dicha autopsia —así como la causa y la manera de la muerte de Wells— aún no están disponibles, ya que la oficina del médico forense aguarda los resultados de las pruebas toxicológicas rutinarias, las cuales pueden demorar días o semanas.

“He llegado a esperar hasta dos o tres semanas por los resultados de toxicología”, comentó Ramsey.

Mientras tanto, la familia ha iniciado su propia investigación sobre las posibles causas de la muerte del adolescente.

Crump dijo que cree que, si Wells se hubiera ahogado, alguien lo habría visto luchar o habría intentado ayudarlo, aunque la Alianza Nacional para la Prevención del Ahogamiento advierte que un ahogamiento puede ocurrir de forma rápida, silenciosa y no siempre luce como la gente imagina.

“Las piezas no encajan. Por eso, a petición de la familia, realizamos una autopsia independiente”, dijo Crump el viernes.

“Hicimos trasladar el cuerpo de Misisipi a Washington porque la familia quería asegurarse de que un médico sin vínculos con las autoridades de Misisipi realizara un examen independiente del cuerpo de su hijo”.

Se espera que esos resultados estén disponibles “muy pronto”, dijo Crump este sábado.

Ramsey, quien es afroestadounidense, dijo que entiende por qué algunos habitantes de Misisipi podrían estar preocupados por la posibilidad de que la raza haya influido en la muerte de Wells o en la investigación. También expresó sus más profundas condolencias a la familia por esta enorme tragedia.

Pero, hasta ahora, dijo que no hay nada sorprendente en el cronograma de la investigación ni en la forma en que se está llevando a cabo.

“No es inusual. Lo inusual es el nivel de atención mediática”, afirmó. “La única razón por la que estamos teniendo esta conversación es porque ocurrió en Misisipi. Es un joven afroestadounidense que salió con amigos que casualmente eran blancos”.

“Sin importar el color de la piel de nadie, uno espera que las personas a las que sus hijos llaman amigos estén ahí para ellos”, dijo Wonsley, la madre de Wells, a CNN este sábado. “Desafortunadamente, hay demasiados patrones en Estados Unidos cuando se habla de la comunidad afroestadounidense. Lo hemos visto una y otra vez”.

Wonsley dijo que ha seguido el “debate” en torno al caso de su hijo, así como una pregunta que algunas personas han planteado: “¿Cómo es que estos padres afroestadounidenses permitieron que su hijo fuera el único joven afroestadounidense del grupo?”.

“Nolan era amigo de todo el mundo”, dijo Wonsley. “Nolan era un conciliador. Quería que todos se sintieran incluidos”.

Según Wonsley, Wells se habría asegurado de que sus amigos regresaran sanos y salvos. “Nolan tenía un corazón enorme. Siempre nos preocupó que fuera demasiado grande, porque a veces… ese tipo de amor que uno da a los demás no siempre es correspondido”.

Hay numerosas razones posibles por las que Wells no estaba con sus amigos al final del viaje, dijo Ramsey. Y las posibles circunstancias que rodean su muerte no se limitan a un acto criminal o a un ahogamiento accidental.

“Hay todo tipo de posibilidades”, afirmó. “Uno podría volverse loco intentando especular sobre todo lo que pudo haber pasado. Al final, hacen falta pruebas para reconstruir realmente lo ocurrido”.

Incluso si Wells murió ahogado, “hay muchas razones por las que una persona puede ahogarse”, dijo Ramsey.

Gran parte de las críticas, las especulaciones y la indignación en las redes sociales esta semana surgieron después de que el sheriff local emitiera un comunicado en el que decía que “no se sospechaba de un acto criminal”.

Ramsey dijo que esa pudo haber sido una mala elección de palabras que dio lugar a un malentendido generalizado. Habría sido más preciso decir que no había señales inmediatas y evidentes de un acto criminal, similar a lo que el forense dijo a CNN.

Pero hasta que se conozcan los resultados de las autopsias y los investigadores informen cuál creen que fue la causa de la muerte de Wells, cualquiera que especule o saque conclusiones precipitadas estaría haciéndole “un flaco favor a la familia”, afirmó Ramsey.

Christine Wonsley dice que siente la cabeza “hecha un caos” y que sus emociones están por todos lados.

“No puedo expresar lo duro que ha sido esto… No solo para nosotros como padres, sino también para sus hermanos”, dijo Wonsley. “Ellos también están luchando con el hecho de que ya no tienen a su hermano”.

Wells tenía previsto regresar a la escuela para comenzar los entrenamientos de fútbol americano el mismo día en que su cuerpo fue hallado cerca de la orilla.

Este sábado, manifestantes se reunieron pacíficamente en Ocean Springs, Misisipi, donde Wells se graduó de la escuela secundaria, para exigir una investigación transparente sobre su muerte.

Uno de los residentes, Jeron Lowery, para quien Wells había trabajado alquilando toboganes acuáticos y castillos inflables, habló sobre su amabilidad y el respeto con el que trataba a los demás.

“Eso dice mucho de sus padres y dice mucho de él”, dijo Lowery a la afiliada de CNN WLOX. “Todo lo que hizo mientras estuvo en este mundo dejó huella en el corazón de muchas personas. La vida es valiosa, sin importar el color de la piel”, afirmó.

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Con información de Devon M. Sayers, Maria Sole Campinoti, Chelsea Bailey, Ryan Young y Elizabeth Wolfe, de CNN.