Se suponía que sería el gran logro legislativo de Trump. Podría convertirse en un arma para que los demócratas ganen

Por David Wright y Tami Luhby, CNN

El presidente de EE.UU., Donald Trump, conmemoró el 250.º aniversario de la fundación de la nación el 4 de julio con un discurso en el que alardeó de un mercado bursátil en auge, instó a reformas electorales y elogió las intervenciones militares en Venezuela e Irán.

Pero otro aniversario pasó conspicuamente desapercibido: la aprobación de la Ley del Gran y Hermoso Proyecto de Ley, promulgada por Trump exactamente un año antes.

En su ceremoniosa firma, la ley parecía encaminada a ser un logro legislativo definitorio para que los republicanos hicieran campaña con él en noviembre.

Pero 12 meses después, los recortes de la ley a programas clave de la red de seguridad social como Medicaid y los cupones de alimentos han alimentado un coro de críticas, poniendo en entredicho el esfuerzo por promover sus recortes de impuestos populistas y favorables a las empresas.

Mientras el presidente y su partido han tratado de resaltar las disposiciones más populares de la ley, incluso intentando replantearla como un “Proyecto de Ley de Recorte de Impuestos para Familias Trabajadoras”, los demócratas se han aferrado a las encuestas negativas y al cambio de marca republicano como evidencia de sus fracasos.

Hoy, parece cada vez más incierto qué partido se beneficiará de la aprobación de la ley, ya que el paquete de políticas emblemático se ha convertido en un factor importante en contiendas competitivas en distritos disputados que podrían decidir el control de la Cámara de Representantes.

“Sabemos que va a ser una campaña intensa”, dijo el representante Tom Barrett, un republicano que busca la reelección en el 7.º Distrito de Michigan. “Represento uno de los distritos más objetivo de todo el país, y depende de mí salir y vender los méritos de esto”.

Las reducciones históricas del gasto federal en Medicaid y los cambios en los requisitos de elegibilidad surgieron rápidamente como el componente políticamente más espinoso de la legislación.

Se proyecta que la ley, conocida como OBBBA, recortará aproximadamente US$ 1,2 billones del programa clave de seguro de salud pública para estadounidenses de menores ingresos hasta 2035, dejando a 7,5 millones de personas más sin cobertura para 2034, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. La disposición más notable añade un requisito federal de trabajo a Medicaid, un objetivo de larga data del Partido Republicano.

Demócratas de todo el país han arremetido contra el Partido Republicano por los cambios de gran alcance.

En el disputado 22.º Distrito de California, por ejemplo, el demócrata Randy Villegas ha convertido las consecuencias de los recortes a Medicaid en una pieza central de su campaña contra el representante republicano en funciones David Valadao.

“Somos los más afectados de todo el país, donde dos de cada tres de nuestros electores dependen de Medicaid”, dijo Villegas a CNN.

“Casi 70.000 personas podrían perder la cobertura médica en nuestro distrito”, dijo, y añadió que las clínicas locales con las que ha hablado están “preocupadas por la posibilidad de cerrar y no poder prestar servicios a nuestra comunidad”.

Valadao ha dicho que la OBBBA preservará Medicaid a largo plazo.

“Uno de mis objetivos al representar al Valle Central es proteger Medicaid para quienes realmente más lo necesitan: los adultos mayores, los niños vulnerables y los estadounidenses con discapacidad”, dijo en un comunicado a CNN el mes pasado.

En la competitiva contienda en Iowa por el Senado de EE.UU., el demócrata Josh Turek ha atacado a la representante republicana Ashley Hinson por su voto a favor de la legislación y sus reformas, que han puesto bajo presión a los proveedores de atención médica. Turek —que usa una silla de ruedas debido a su espina bífida, atribuida a la exposición de su padre al Agente Naranja durante la guerra de Vietnam— hace referencia a su propia experiencia al desenvolverse en el sistema de salud para subrayar su oposición a los cambios.

“Sin duda conozco de primera mano la importancia del acceso a una atención médica de calidad”, ha dicho.

El efecto en la atención médica en las zonas rurales del país fue motivo de preocupación antes de que el proyecto de ley se convirtiera en ley, incluso entre republicanos moderados. Como concesión, el paquete final creó un Programa de Transformación de la Salud Rural de US$ 50.000 millones, diseñado para apuntalar la atención médica rural.

Hinson y sus aliados han promocionado el programa ante los votantes. Un anuncio de la Comisión Senatorial Republicano Nacional señaló que asegura “más de US$ 209 millones para la atención sanitaria rural en Iowa”.

Según expertos, el fondo debería proporcionar una inversión muy necesaria, aunque temporal, en comunidades que durante mucho tiempo han carecido de servicios de salud adecuados. Los estados planean usar los fondos para abordar enfermedades crónicas, reforzar las plantillas y ampliar los servicios de telemedicina, entre otros usos.

Pero el programa ni de lejos reemplaza los aproximadamente US$ 137.000 millones en financiación federal de Medicaid que se prevé que las zonas rurales perderán a lo largo de una década, según el grupo sin fines de lucro de políticas de salud KFF. Iowa, por ejemplo, se espera que pierda más de US$ 3.800 millones en gasto federal de Medicaid durante ese período.

Cabe destacar que se espera que el requisito de trabajo y las verificaciones de elegibilidad más frecuentes en Medicaid aumenten la presión, particularmente en las zonas rurales, a medida que la gente pierda la cobertura.

“No hay duda de que la inversión de US$ 50.000 millones para la transformación de la salud rural es útil”, dijo Timothy McBride, profesor de Economía de la Salud en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Washington. “Pero el efecto neto probablemente será que los sistemas de salud rurales estarán en peor situación”.

El representante republicano Derrick Van Orden, que representa el 3er Distrito de Wisconsin —entre los más competitivos del país—, dijo que las reformas eran necesarias para erradicar el despilfarro y el fraude.

Y “realmente hay dignidad en trabajar y mantenerte a ti mismo y a tu familia, y eso es lo que los republicanos están tratando de devolver a los estadounidenses”, añadió.

Pero los demócratas históricamente han disfrutado de una ventaja con los votantes en los temas de salud y es una que están presionando en las elecciones intermedias. Un grupo de defensa de la atención sanitaria, Protect Our Care, está lanzando una campaña de casi US$ 5 millones en más de una docena de estados clave que incluirá anuncios, asambleas públicas y una gira en autobús para destacar los recortes a la atención sanitaria.

“Los republicanos de la Cámara [de Representantes] construyeron toda su agenda legislativa en torno a un proyecto de ley que hizo la vida perceptiblemente más difícil, con más hambre y más cara para las familias trabajadoras”, dijo Justin Chermol, portavoz del Comité de Campaña Demócrata del Congreso. La ley resultaría ser “un perdedor político que arrastrará a todo republicano vulnerable que se postule en un distrito disputado este noviembre”, predijo.

A principios de este año, Trump afirmó, de manera inexacta, que la ley contenía las mayores rebajas fiscales en la historia de Estados Unidos, “incluyendo sin impuestos sobre las propinas, sin impuestos sobre las horas extra, sin impuestos sobre el Seguro Social para nuestros grandes mayores”.

Una promesa emblemática de campaña de 2024, ha sido un argumento enfático para los miembros que enfrentan elecciones en 2026.

En contiendas decisivas en Michigan, Wisconsin y Pensilvania, en los cinturones industriales del país —donde los trabajadores estacionales y los trabajadores por hora representan electorados clave—, los republicanos han estado recorriendo pequeños negocios y cuadrillas de construcción para destacar la multitud de disposiciones fiscales de la ley.

“Hice un viaje a un sitio de pavimentación de carreteras en mi distrito, y los trabajadores allí estaban muy entusiasmados con lo de no pagar impuestos sobre las horas extra”, dijo Barrett, el legislador de Michigan. “Muchos de ellos, debido a la naturaleza estacional de la pavimentación de carreteras en Michigan, trabajan muchas horas extra durante la temporada de pavimentación y trabajan menos durante la temporada sin pavimentación, así que esto fue algo realmente crucial para ellos”.

Van Orden también señaló disposiciones para fomentar la inversión empresarial. “Hoy mismo, estuve con dos fabricantes diferentes, y ambos están utilizando este programa”, dijo.

Para los demócratas, la crítica aquí es matizada. La representante Susie Lee busca la reelección en el muy competitivo 3er Distrito de Nevada, que abarca el sur de Las Vegas, donde los llamados a “sin impuestos sobre las propinas” resonaron con la gran población empleada en la industria de servicios.

Lee, quien votó en contra de OBBBA, dijo que apoya recortar los impuestos sobre las propinas y las horas extra. Pero “el hecho de que esto venza en el ’28 cuando les estás dando a los estadounidenses más ricos recortes de impuestos que nunca vencen, me parece un poco injusto”, dijo.

Lee también argumentó que cualquier beneficio que los recortes de impuestos hayan brindado a los estadounidenses trabajadores se ha visto compensado por aumentos en el costo de vida que ella atribuye a la administración Trump.

“Mire, tengo a Tasia, es una mesera de 33 años. Recibió un reembolso de US$ 2.500, pero tuvo que darse la vuelta y gastarlo en atención médica, porque no podía permitirse un seguro de salud y había dejado de comprarlo”, dijo Lee.

En general, las medidas fiscales de la ley, incluida la permanencia de disposiciones del impuesto sobre la renta individual y una importante exención fiscal empresarial de 2017, ayudan de manera desproporcionada a los ricos. Aproximadamente el 85 % de los declarantes recibirá un recorte de impuestos en 2026. Pero quienes están en el quinto inferior de la escala de ingresos verán solo un aumento del 0,8 % en el ingreso después de impuestos, mientras que quienes están en el quinto superior obtendrán un aumento del 3,4 %, según el no partidista Urban-Brookings Tax Policy Center.

Y muchas de las deducciones temporales —incluida una deducción mejorada para los adultos mayores y una exención fiscal sobre los intereses de préstamos para automóviles— benefician principalmente a los contribuyentes de clase media y clase media alta, dijo Joseph Rosenberg, investigador principal del centro.

Pero más dinero en los bolsillos de los votantes es un argumento poderoso para los republicanos.

“Los votantes conocen la diferencia entre un partido que les permite quedarse con más de lo que ganan y otro que sigue pidiéndoles que paguen más por su radical agenda socialista, y esa elección será cristalina el día de las elecciones”, dijo Mike Marinella, portavoz del Comité Nacional Republicano del Congreso.

Los demócratas apuestan a que los cambios del proyecto de ley en programas de red de seguridad como Medicaid y los cupones de alimentos importarán más a los votantes que los ahorros fiscales y el estímulo económico.

Además de los cambios importantes a Medicaid, se proyecta que la OBBBA recorte el apoyo federal a los cupones de alimentos en casi US$ 187.000 millones durante una década, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) —el mayor recorte en la historia del programa, dicen los defensores. Se prevé que los requisitos de trabajo ampliados, que ya han entrado en vigor, reduzcan la inscripción en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, o SNAP, en 2,4 millones de personas al mes, en promedio, según la CBO.

JoAnna Mendoza, la demócrata que desafía al representante republicano Juan Ciscomani en el disputado 6.º Distrito de Arizona, está haciendo campaña sobre la pérdida de apoyo para los miembros vulnerables de la comunidad.

Los votantes con los que habló describieron una presión creciente para poner comida en la mesa, dijo Mendoza, quien creció en una familia que dependía de los cupones de alimentos. “Necesitamos asegurarnos de que los pequeños negocios puedan mantenerse a flote, de que las familias tengan lo que necesitan para asegurarse de que puedan alimentar a sus hijos”, dijo.

La inscripción en SNAP se ha desplomado en más de 4 millones de personas entre julio de 2025 y marzo de 2026, según un análisis de datos del Departamento de Agricultura de EE.UU. y de los estados realizado por el Center on Budget and Policy Priorities, de tendencia izquierdista. Gran parte de la disminución probablemente se deba a que los estados están implementando requisitos de documentación y de trabajo, así como límites ampliados a la elegibilidad de los inmigrantes.

“La gente está chocando contra un muro administrativo”, dijo Joseph Llobrera, director sénior de Investigación sobre Asistencia Alimentaria en el Center on Budget and Policy Priorities.

Van Orden dijo que la crítica está equivocada. “Si entra menos dinero al programa SNAP, no es porque los republicanos estén tratando de recortar los beneficios. Es porque la economía está mejorando y la gente está saliendo del programa como fue diseñado, o han estado cometiendo fraude”, dijo el republicano de Wisconsin.

Y Barrett dijo que algunos de sus electores le habían comentado que “tuvieron un aumento notable en su reembolso y su declaración de impuestos” gracias a la OBBBA.

Los reembolsos aumentaron un 11 %, hasta superar los US$ 3.400, en promedio, en esta última temporada de presentación de impuestos, según el Departamento del Tesoro.

“Es algo muy directo, y la gente lo siente. Como me gusta describirlo, las personas que más duro trabajan en la economía son las que obtienen el mayor beneficio con esta propuesta tributaria que presentamos”, dijo Barrett.

Sin embargo, Trump, casi tan pronto como se aprobó el proyecto de ley, reconoció el desafío de comunicación. El pasado agosto, ya estaba buscando una mejor marca. “No voy a usar el término ‘grande, enorme, hermoso’, eso fue bueno para que lo aprobaran, pero no es bueno para explicarle a la gente de qué se trata”, dijo Trump.

En el año transcurrido desde entonces, distraído por la guerra, la inflación y flujos constantes de controversia, el presidente ha sido un mensajero irregular de su logro legislativo emblemático, un hueco que los demócratas están aprovechando.

“La prueba está en el pudín por el hecho de que ya ni siquiera lo llaman la Ley Grande, Enorme y Hermosa”, dijo Lee, de Nevada. “Así de enormemente impopular es.”

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